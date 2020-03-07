 Решение нидерландского суда по делу МН17 будет использоваться в Международном суде ООН, - посол Украины Ченцов

Об этом заявил в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ.

"Установление справедливости в деле МН17 - комплексный вопрос. Кроме ответственности конкретных лиц должны быть найдены ответы на вопросы: как попало оружие, с помощью которого был сбит самолет, в Украину; было ли это халатностью, ошибкой или спланированной акцией... Соответственно, возникает вопрос ответственности за такие действия или бездействие, в частности на уровне государства и его органов", - отметил он.

Дипломат напомнил, что Украина уже использовала в рамках процесса в Международном суде ООН информацию и материалы Совместной следственной группы. Более того, Россия во время слушаний в Международном суде ООН по вопросам юрисдикции также делала соответствующие ссылки на доклады следствия по уголовному делу.

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"Поэтому вполне вероятно, что материалы, представленные в суде, решение суда, насколько это будет возможно и целесообразно, будут использоваться на следующих стадиях процесса в Международном суде ООН", - подчеркнул Ченцов.

По его словам, то же касается и процессов, инициированных родственниками погибших в Европейском суде по правам человека.

В то же время посол подчеркнул, что передача материалов в отношении четырех подозреваемых в суд в Нидерландах и вынесение приговора - это кульминация в процессе установления истины.

"В данном судебном процессе речь идет именно о привлечении к ответственности конкретных лиц, виновных в катастрофе самолета. Конечно, и в нидерландском обществе - ведь большинство жертв, почти 200 человек, были гражданами Нидерландов, - и на международном уровне ожидают, что четырьмя лицами дело не ограничится и будут предъявлены новые обвинения. Таким образом, судебный процесс, который начинается 9 марта, является очень важным этапом, и сотрудничество в рамках Совместной группы по расследованию продолжится", - сказал он.

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Ченцов заявил, что хотя процесс будет проходить в Нидерландах и в соответствии с нидерландским законодательством, он имеет международный характер. "Поэтому пять стран, правоохранительные органы которых ведут расследование, также распределяют между собой финансовую нагрузку. Соответствующую помощь, в частности по обеспечению перевода, предоставляют и другие государства, граждане которых погибли в результате этого преступления", - отметил посол Украины в Нидерландах.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

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19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Суд, связанный с катастрофой самолета Боинг 777 рейса МН17, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.