 Снайпер террористов РФ ранил мирного жителя в Марьинке, - пресс-центр ОС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"На одной из окраинных улиц Марьинки, где большинство домов разрушены дотла, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель, который в то время находился за рулем своего автомобиля.

Военнослужащими подразделения Объединенных сил оперативно была проведена эвакуация мужчины из сектора обстрела. В безопасном месте военными медиками была оказана первая медицинская помощь раненому, дальше его немедленно доставили в ближайшее медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

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В пресс-центре напоминают, что подобный случай зафиксирован 18 декабря 2019 года - российские снайперы одиночным выстрелом убили жителя Марьинки.

"По данным разведки, активизация вражеских снайперов здесь не случайна. Сюда любят заезжать из россии выпускники снайперской школы. Вблизи Марьинки они сдают экзамены и оттачивают стрелковые навыки.

Несмотря на то, что вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории, украинские военнослужащие огонь не открывали, чтобы не подвергать опасности гражданское население.

Вместе с тем, все необходимые доказательства военного преступления будут представлены в соответствующих международных организациях для привлечения страны-агрессора - российской федерации - к ответственности", - подчеркивается в сообщении.

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