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 Снайпер террористов РФ ранил мирного жителя в Марьинке, - пресс-центр ОС

Российские оккупационные войска 7 марта вели огонь на поражение по мирному гражданскому населению прифронтовой Марьинки Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"На одной из окраинных улиц Марьинки, где большинство домов разрушены дотла, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель, который в то время находился за рулем своего автомобиля.

Военнослужащими подразделения Объединенных сил оперативно была проведена эвакуация мужчины из сектора обстрела. В безопасном месте военными медиками была оказана первая медицинская помощь раненому, дальше его немедленно доставили в ближайшее медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг четырежды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, без потерь, - пресс-центр ОС

В пресс-центре напоминают, что подобный случай зафиксирован 18 декабря 2019 года - российские снайперы одиночным выстрелом убили жителя Марьинки.

"По данным разведки, активизация вражеских снайперов здесь не случайна. Сюда любят заезжать из россии выпускники снайперской школы. Вблизи Марьинки они сдают экзамены и оттачивают стрелковые навыки.

Несмотря на то, что вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории, украинские военнослужащие огонь не открывали, чтобы не подвергать опасности гражданское население.

Вместе с тем, все необходимые доказательства военного преступления будут представлены в соответствующих международных организациях для привлечения страны-агрессора - российской федерации - к ответственности", - подчеркивается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отряд российских снайперов прибыл в район Марьинки: они сдают экзамены и оттачивают свои навыки на людях, - штаб. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3180102
 
 
 Топ комментарии
 
Та що ви таке кажете ... Зеля зовсім інше в очах фуйла побачив... Там мир.
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Если этот мирный житель был за отведение ВСУ, то получил, что хотел.
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"По данным разведки, активизация вражеских снайперов здесь не случайна. Сюда любят заезжать из россии выпускники снайперской школы. Вблизи Марьинки они сдают экзамены и оттачивают стрелковые навыки.
Источник: https://censor.net.ua/n3180102»
Но, житєлєй дамбасса нє обманєш. Оні знают, что ето всьо дєлают укри і Порошенко.
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Если этот мирный житель был за отведение ВСУ, то получил, что хотел.
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Потрібен воєнний стан та примусова евакуація місцевих з зони бойових дій.
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Тобі санітар нічого не казав про «Води Таврии» ?
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"По данным разведки, активизация вражеских снайперов здесь не случайна. Сюда любят заезжать из россии выпускники снайперской школы. Вблизи Марьинки они сдают экзамены и оттачивают стрелковые навыки.
Источник: https://censor.net.ua/n3180102»
Но, житєлєй дамбасса нє обманєш. Оні знают, что ето всьо дєлают укри і Порошенко.
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Та що ви таке кажете ... Зеля зовсім інше в очах фуйла побачив... Там мир.
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а если бы в серой зоне бало помещение ВР. еще и ОП и штаб оос и банковая была там, то не стрелялибы совсем. гарантия 100%
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Нада вручить бубочке повестку и пусть руссне смотрит в глаза!
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Саморізом по дереву до лобика йому її прикрутити, щоб не загубив.
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Ну, до осені ще далеко.
А там може про таке й на Троєщині почуємо...
Після виборів.
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Ну так влупить по тому месту, где сидел снайпер артой !
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Шо, мразота, стебьомся? Трєніруємся стрєльбой по украинцам?
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Быдло, я тебя не оскорблял. А написал, что если снайпер, значит надо не сопли жевать, а накрывать тот район, откуда он стреляет артиллерией.
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Так твой бубочка кремлёвский слуга. Не разрешает. Он ведь с твоей подачи стал главнокомандующим!"
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Его "не разрешает" на передовой должно быть допесды ! Он в Киеве сидит, а не в окопе. Стреляют - отвечать !
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Вобще-то есть закон. Президент главнокомандующий он решает когда стрелять и во что стрелять поскольку владеет более обширной информацией. Это в любой стране мира даже в Сомали и даже в Лугандоне правда там решает Путин!
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А, так ти не в курсе Русско -Української войньі?
Сейчас нинешний президент, і Путин договорились не применять артиллерию.
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если бы при турчинове не дали команду отойти СБУшникам в Луганске, когда они окружили первых 120 сепаров. они бы не захватили весь ментовскоэсбушны и армейский арсеналы, их бы через неделю небыло 1500. а сечас небылоб этой войны. ПОЧЕМУ НЕ РАССЛЕДУЕТЕ этот момент??????????????????
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Бред придуманный типа патриотами. Оружие и боеприпасы завозились с Лаптестана!
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"Несмотря на то, что вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории, украинские военнослужащие огонь не открывали, чтобы не подвергать опасности гражданское население." Надо сносить всё в радиусе 10 км.
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На сон грядущий надо подумать всем, кому ещё есть чем: https://defence-line.org/2020/03/tochka-nevozvrata-chast-2/
... "Ну а тем, кто сейчас только крепче сжал в руках масленку, стоя посреди своего огорода и раздумывая над извечным вопросом «Быть или не быть», надо подумать еще вот о чем. На самом деле, шесть лет назад начался крупный и неотвратимый процесс становления нации. Он происходит исключительно в горниле войны и вот такой борьбы, которую мы имеем прямо сейчас, когда враг зашел через опрометчиво оставленную открытой калитку в огороде. Хотя - и это наука! Не оставляй калитку без присмотра, никогда. Лучше открыть перед другом, чем потом вылавливать врага, который через нее проник.

И еще, пожалуй - самое главное. За долгое время нашей истории никому из наших великих предков не удалось разбудить дремлющую душу народа, но теперь она безусловно проснулась и объявила о том, что сон закончился. В Москве это четко знают. Так вот, очень многие из тех, кто носил известные всем имена: Бандера, Петлюра, Мазепа и многие другие, отдали бы всё, чтобы жить в это время и видеть проснувшийся народ.
А власть - никуда уже не денется. Это - дело техники. Главное уже случилось. Снайпер терористів РФ поранив мирного жителя в Мар'їнці, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 274
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