 Снайпер террористов РФ ранил мирного жителя в Марьинке, - пресс-центр ОС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
"На одной из окраинных улиц Марьинки, где большинство домов разрушены дотла, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель, который в то время находился за рулем своего автомобиля.
Военнослужащими подразделения Объединенных сил оперативно была проведена эвакуация мужчины из сектора обстрела. В безопасном месте военными медиками была оказана первая медицинская помощь раненому, дальше его немедленно доставили в ближайшее медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В пресс-центре напоминают, что подобный случай зафиксирован 18 декабря 2019 года - российские снайперы одиночным выстрелом убили жителя Марьинки.
"По данным разведки, активизация вражеских снайперов здесь не случайна. Сюда любят заезжать из россии выпускники снайперской школы. Вблизи Марьинки они сдают экзамены и оттачивают стрелковые навыки.
Несмотря на то, что вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории, украинские военнослужащие огонь не открывали, чтобы не подвергать опасности гражданское население.
Вместе с тем, все необходимые доказательства военного преступления будут представлены в соответствующих международных организациях для привлечения страны-агрессора - российской федерации - к ответственности", - подчеркивается в сообщении.
Источник: https://censor.net.ua/n3180102»
Но, житєлєй дамбасса нє обманєш. Оні знают, что ето всьо дєлают укри і Порошенко.
А там може про таке й на Троєщині почуємо...
Після виборів.
Сейчас нинешний президент, і Путин договорились не применять артиллерию.
... "Ну а тем, кто сейчас только крепче сжал в руках масленку, стоя посреди своего огорода и раздумывая над извечным вопросом «Быть или не быть», надо подумать еще вот о чем. На самом деле, шесть лет назад начался крупный и неотвратимый процесс становления нации. Он происходит исключительно в горниле войны и вот такой борьбы, которую мы имеем прямо сейчас, когда враг зашел через опрометчиво оставленную открытой калитку в огороде. Хотя - и это наука! Не оставляй калитку без присмотра, никогда. Лучше открыть перед другом, чем потом вылавливать врага, который через нее проник.
И еще, пожалуй - самое главное. За долгое время нашей истории никому из наших великих предков не удалось разбудить дремлющую душу народа, но теперь она безусловно проснулась и объявила о том, что сон закончился. В Москве это четко знают. Так вот, очень многие из тех, кто носил известные всем имена: Бандера, Петлюра, Мазепа и многие другие, отдали бы всё, чтобы жить в это время и видеть проснувшийся народ.
А власть - никуда уже не денется. Это - дело техники. Главное уже случилось.