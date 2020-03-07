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 Китай сообщил о "реэкспорте" COVID-19 из Ирана и Италии

Власти Китая 7 марта заявили, что новые случаи коронавируса за пределами эпицентра эпидемии - города Ухань - "завезены" из-за рубежа, прежде всего Ирана.

По данным Национальной комиссии по охране здоровья, в Китае зарегистрировано 99 новых подтвержденных случаев коронавирусных инфекций за прошедшие сутки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. На день раньше таких новых случаев было 143. Нынешнее число является наименьшим с 20 января.

За пределами центральной провинции Хубэй зарегистрировано 25 новых подтвержденных случаев, из них 24 человека прибыли в Китай из-за границы.

Большинство приехали в столицу провинции Гансу, город Ланчжоу, коммерческими рейсами из Ирана со 2 по 5 марта. В Пекине сообщили о четырех новых случаях, три из которых - у прибывших из Италии.

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Второй день подряд не фиксируется новых инфекций в провинции Хубэй за пределами столицы региона, города Ухань.

Отмечается, что заболевание COVID-19 вызывает коронавирус SARS-CoV-2, ранее известный как 2019-nCoV. Он относится к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни легкое, у других - с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может стать смертельной. Но большинство больных выздоравливает.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Также читайте: Подозрения на коронавирус у 6 буковинцев не подтвердились, – Черновицкая ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3180101
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленое Нагноение от секты СЛУГ НАРОДА только так можно убрать из страны
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Мені вас жалко задротів зєлєпупських. Порох не те що в тюрьму не хоче сідати, так ще і з України падло таке не хоче тікати!
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"Китай сообщил о "реэкспорте" COVID-19 из Ирана и Италии" - В эпоху массового и всемирного перемещения людей и товаров иное попросту невозможно. Идеальные условия для грёбаного вируса! Идеальный шторм...
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Зеленое Нагноение от секты СЛУГ НАРОДА только так можно убрать из страны
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Вместе с Падлошенко и Ко
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Мені вас жалко задротів зєлєпупських. Порох не те що в тюрьму не хоче сідати, так ще і з України падло таке не хоче тікати!
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Иран - сырьевой придаток Китая. Сейчас там примерно то что было в Ухани. Сотни тысяч зараженных и уже тысячи погибших.
Китайцы из Ирана ломанулись назад в Китай. Естественно привезли заразу. Но китайцы судя по всему с ней таки справятся. А вот в отсталых бантустанах могут быть серьезные проблемы.
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Китай - Іран - Італія (як допоміжний канал)! Здається, що й тут без лаптєногих не обійшлося! Китай сообщил о "реэкспорте" COVID-19 из Ирана и Италии - Цензор.НЕТ 4781
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Иран жаркая страна значит вирус не уйдёт и летом-вообщем готовтесь изолироваться в сёлах
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Так що, землю таки не продавать? А як же тоді бути з 73% хотелкою Віслюка Оманського стосовно землі?
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Раздувалово -- чито коммуняцкое...

...уронить дорогие рынки и покрыть их дешёвой рабской силой...
Я, в прошлый кризис -- Бундесу тоже досталось -- даже не пукнул ни разу. Бо я Спец!

...хотя, кругом народ увольняли -- но не в вакуум, конечно -- на скромную жизнь -- без жести.

Классно было! -- ...я тогда с семьёй и всеми дочкиными подружками -- пол-Мира облетали и объездили... -- без очереди подешевле...*) -- на себе не экономили!
Вдруг -- мне Шефиня с Фирмы звонит -- а я, как раз в Италии -- в Помпеях -- бродим уже второй день... -- там улётно!
-- Алекс! -- надо ехать и давай твоего другана-водилу -- тащи назад!
-- Бритта, я в Италии.. -- в законном отпуске.

-- Алекс! -- надо!
-- Бритта... ...я с жинкой, с дочками и друзьями -- 6 человек. Присылай автобус за всеми!

(я офуел от этого базара, честно говоря!) -- это было грубо не по-немецки.

...был выпимши -- не скрою...

Но сработало! Без меня с Кризисом раскидались...*)
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Як там: «От у Івановни, такий зять справний, обов'язково у сім'ю з рейсу шото привезе. От зараз COVI-19»...

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пошла обратка. зато у нас. да здравствует она, самая лучшая и гуманная медецина в мире. у нас вируса нет. хрен вам
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Бо їмо сало з часником, запиваєм перваком. Китай повідомив про "реекспорт" COVID-19 з Ірану та Італії - Цензор.НЕТ 5810
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В Україні так немає віруса як в СРСР секса...
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Рекомендую всем заразившимся поехать к мышебратьям и как следует поездить в метро: Китай повідомив про "реекспорт" COVID-19 з Ірану та Італії - Цензор.НЕТ 5808
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Задолбали истерить по поводу этого вируса. От сезонного гриппа умирают на порядки больше людей. И опасен этот вирус для стариков и всяких больных доходяг, остаолбные или ваще без сипмтомров или как прсотуда.
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ПорохоБотяку НаГиляку

Задолбали истерить по поводу этого вируса. От сезонного гриппа умирают на порядки больше людей.__
Ты что-то хорошее куришь? Где берешь? Аж завидно!
Китай повідомив про "реекспорт" COVID-19 з Ірану та Італії - Цензор.НЕТ 3114
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В Словакии
Просят в клиники без надобности не ходить - рецепты высылают по электронке
Отменили все массовые мероприятия
Вот ИНТРЕСНО , видела рекламу шо во дворце Украина будет на 8 марта концерт кацпской дискотеки . И никто наверно не отменил эту дрянь
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Кацапам можно на концерт даже во время чумы, не переймайся, это естественный отбор Китай повідомив про "реекспорт" COVID-19 з Ірану та Італії - Цензор.НЕТ 9714
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