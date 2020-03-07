 Китай сообщил о "реэкспорте" COVID-19 из Ирана и Италии

По данным Национальной комиссии по охране здоровья, в Китае зарегистрировано 99 новых подтвержденных случаев коронавирусных инфекций за прошедшие сутки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. На день раньше таких новых случаев было 143. Нынешнее число является наименьшим с 20 января.
За пределами центральной провинции Хубэй зарегистрировано 25 новых подтвержденных случаев, из них 24 человека прибыли в Китай из-за границы.
Большинство приехали в столицу провинции Гансу, город Ланчжоу, коммерческими рейсами из Ирана со 2 по 5 марта. В Пекине сообщили о четырех новых случаях, три из которых - у прибывших из Италии.
Второй день подряд не фиксируется новых инфекций в провинции Хубэй за пределами столицы региона, города Ухань.
Отмечается, что заболевание COVID-19 вызывает коронавирус SARS-CoV-2, ранее известный как 2019-nCoV. Он относится к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни легкое, у других - с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может стать смертельной. Но большинство больных выздоравливает.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.
Китайцы из Ирана ломанулись назад в Китай. Естественно привезли заразу. Но китайцы судя по всему с ней таки справятся. А вот в отсталых бантустанах могут быть серьезные проблемы.
...уронить дорогие рынки и покрыть их дешёвой рабской силой...
Я, в прошлый кризис -- Бундесу тоже досталось -- даже не пукнул ни разу. Бо я Спец!
...хотя, кругом народ увольняли -- но не в вакуум, конечно -- на скромную жизнь -- без жести.
Классно было! -- ...я тогда с семьёй и всеми дочкиными подружками -- пол-Мира облетали и объездили... -- без очереди подешевле...*) -- на себе не экономили!
Вдруг -- мне Шефиня с Фирмы звонит -- а я, как раз в Италии -- в Помпеях -- бродим уже второй день... -- там улётно!
-- Алекс! -- надо ехать и давай твоего другана-водилу -- тащи назад!
-- Бритта, я в Италии.. -- в законном отпуске.
-- Алекс! -- надо!
-- Бритта... ...я с жинкой, с дочками и друзьями -- 6 человек. Присылай автобус за всеми!
(я офуел от этого базара, честно говоря!) -- это было грубо не по-немецки.
...был выпимши -- не скрою...
Но сработало! Без меня с Кризисом раскидались...*)
прсотуда.
Задолбали истерить по поводу этого вируса. От сезонного гриппа умирают на порядки больше людей.__
Ты что-то хорошее куришь? Где берешь? Аж завидно!
Просят в клиники без надобности не ходить - рецепты высылают по электронке
Отменили все массовые мероприятия
Вот ИНТРЕСНО , видела рекламу шо во дворце Украина будет на 8 марта концерт кацпской дискотеки . И никто наверно не отменил эту дрянь