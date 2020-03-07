 Китай сообщил о "реэкспорте" COVID-19 из Ирана и Италии

По данным Национальной комиссии по охране здоровья, в Китае зарегистрировано 99 новых подтвержденных случаев коронавирусных инфекций за прошедшие сутки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. На день раньше таких новых случаев было 143. Нынешнее число является наименьшим с 20 января.

За пределами центральной провинции Хубэй зарегистрировано 25 новых подтвержденных случаев, из них 24 человека прибыли в Китай из-за границы.

Большинство приехали в столицу провинции Гансу, город Ланчжоу, коммерческими рейсами из Ирана со 2 по 5 марта. В Пекине сообщили о четырех новых случаях, три из которых - у прибывших из Италии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ направит в Украину миссию для изучения готовности реагирования на распространение коронавируса

Второй день подряд не фиксируется новых инфекций в провинции Хубэй за пределами столицы региона, города Ухань.

Отмечается, что заболевание COVID-19 вызывает коронавирус SARS-CoV-2, ранее известный как 2019-nCoV. Он относится к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни легкое, у других - с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может стать смертельной. Но большинство больных выздоравливает.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Также читайте: Подозрения на коронавирус у 6 буковинцев не подтвердились, – Черновицкая ОГА