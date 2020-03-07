EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  347  12
Все про:СМИ (3327) суд (22924) ГБР (1029) Венедиктова (55)

 Венедиктова подала в суд, требуя опровержения материала о влиянии на ГБР ее мужа Колесника. ДОКУМЕНТ

И.о. директора Государственного бюро расследований стремится установить справедливость.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что после откровенной лжи и чисто личностных нападок (ну не нравлюсь я им), я не читаю ни "правду", ни карманного "антикоррупционера", дела надо доводить до конца", - отметила она.

Сумма иска - 150 тысяч гривен от каждого ответчика.

Согласно приложенной первой странице иска, ответчики - ЧП "Украинская правда", Алена Притула и общественная организация "Центр противодействия коррупции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис генпрокурора опроверг слова Венедиктовой о неназначении прокуроров по 1 272 производствам ГБР

Венедиктова подала в суд, требуя опровержения материала о влиянии на ГБР ее мужа Колесника 01
Венедиктова подала в суд, требуя опровержения материала о влиянии на ГБР ее мужа Колесника 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР отчиталось о расследовании "дел Майдана" в феврале. ДОКУМЕНТ

Напомним, ряд СМИ 28 января распространили информацию о вмешательстве в деятельность ГБР мужа и.о. директора Ирины Венедиктовой - сотрудника департамента киберполиции НПУ Дениса Колесника. "Государственное бюро расследований сообщает, что указанная информация подлежит опровержению, поскольку является недостоверной, не соответствует действительности, негативно влияет на деловую репутацию Государственного бюро расследований и честь, достоинство и деловую репутацию его должностных лиц. Расцениваем публикацию такой недостоверной информации как умышленную попытку дискредитации правоохранительных органов", - заявили тогда в Бюро.

Источник: https://censor.net.ua/n3180100
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а это случайно не та с*ка, что сказала, что майдановцам надо отменить амнистию и судить по закону?
 показать весь комментарий
 
 
Она и.о. главы ГБР, как ты думаешь, влияет ее муж на эту курву?
 показать весь комментарий
 
Она самая. Тварь, которая плохо закончит
 показать весь комментарий
 
 
И да, это она сказала, и это произойдет, поскольку у власти манкурты и малороссы.
 показать весь комментарий
 
 
Как-то не пойму вашей логики, если майдановцев не надо судить по закону потому что есть закон про амнистию - то в чем виноваты "судьи майдана", которые судили майдановцев еще до принятия этого закона?
 показать весь комментарий
 
Собирай чемоданы, чучундра. Недолго вам зеленым мразям осталось хайп ловить.
 показать весь комментарий
 
 
Ура! Наш дурачок на обложке журнала! Только надпись на журнале - Случайный президент. Зечмо может гордиться. Величайшее НИЧТО!Венедиктова подала в суд, требуя опровержения материала о влиянии на ГБР ее мужа Колесника - Цензор.НЕТ 9096
 показать весь комментарий
 
 



ДревляниН

@freeukrman


З Азарова і Ставицького сьогодні офіційно вже зняли санкції ЄС. Рябошапка і Зеленський нічого не зробили щоб цього не трапилось. Можна їх офіційно вже брати в Уряд на роботу, там як раз таких професіоналів не вистачає схоже.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх