 Венедиктова подала в суд, требуя опровержения материала о влиянии на ГБР ее мужа Колесника. ДОКУМЕНТ

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что после откровенной лжи и чисто личностных нападок (ну не нравлюсь я им), я не читаю ни "правду", ни карманного "антикоррупционера", дела надо доводить до конца", - отметила она.

Сумма иска - 150 тысяч гривен от каждого ответчика.

Согласно приложенной первой странице иска, ответчики - ЧП "Украинская правда", Алена Притула и общественная организация "Центр противодействия коррупции".

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Напомним, ряд СМИ 28 января распространили информацию о вмешательстве в деятельность ГБР мужа и.о. директора Ирины Венедиктовой - сотрудника департамента киберполиции НПУ Дениса Колесника. "Государственное бюро расследований сообщает, что указанная информация подлежит опровержению, поскольку является недостоверной, не соответствует действительности, негативно влияет на деловую репутацию Государственного бюро расследований и честь, достоинство и деловую репутацию его должностных лиц. Расцениваем публикацию такой недостоверной информации как умышленную попытку дискредитации правоохранительных органов", - заявили тогда в Бюро.