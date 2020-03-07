 Мы хотим не мести, а чтобы такое не повторилось, - родственники погибших в катастрофе MH17 на Донбассе

Родственники погибших в катастрофе "Боинга" рейса MH17 на Донбассе поделились с hromadske ожиданиями от судебного процесса, который начнется 9 марта, передает Цензор.НЕТ.
У Пита Плуга, главы Фонда МН17, в катастрофе погибли брат, жена брата и племянника. Он рассказал, что очень хотел бы попасть на место катастрофы.
"Мы бы очень хотели попасть на место авиакатастрофы, но наша власть убеждает нас, что это очень опасно. Мы очень хотим, чтобы люди в Украине знали это - что мы хотим туда приехать, поговорить с теми, кто все это видел, побыть там", - сказал Плуг.
Он добавил, что родственники погибших хотят знать всех ответственных - от тех, кто нажимал кнопку, и до тех, кто был высшим руководством.
Как говорит Плуг, родственники не заинтересованы в том, чтобы за решетку посадили "этих четверых" (Игорь Гиркин-Стрелков, Сергей "Хмурый" Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко. - Ред.)
"Мы же понимаем, что этого не произойдет. Мы видим их фотографии из России, где им хорошо живется: они курят сигары и пьют виски. Мы хотим, чтобы в суде было представлено достаточно доказательств для того, чтобы суд вынес вердикт. Я могу очень злиться из-за того, что виновные не окажутся за решеткой, но это не очень мне поможет. Мы не хотим мести, мы хотим, чтобы такое никогда не повторилось", - говорит Пит Плуг.
Антон Конте - член Фонда МН17. В катастрофе малазийского боинга он потерял сына, невестку и внука.
"5 лет назад дал себе слово, что я доведу это дело до конца. Наконец я могу сказать, что в понедельник наступит момент, когда я к этому наконец приближусь", - сказал Конте.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
Суд, связанный с катастрофой самолета Боинг 777 рейса МН17, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.
в.в.Путлер.Валдай.2013 год.
В России женщина везла гроб на тележке сквозь снег и слякоть и парализовала движение
Гліб БабічFollow
Yesterday at 8:19 AM
Найвпливовіший, з відлунням у вигляді Бужанського (з традиційними Свінарчуками і торгівлею на крові) заговорив про "весняні посадки".
Нового главу уряду, одночасно з новим главою МЗС "вирвало контекстом" (слідом за Арахамією) про подачу води до Криму.
Тепер вони особливо не приховують, навіщо звільнили "найефективніший в світі уряд" і "100% -го генпрокурора".
Співвласники з москви тиснуть на приведених до влади людей.
І тепер закінчуються ігри в реформаторство і "служіння народу".
На порядок денний виходять два старих, але першочергових питання.
1. Посадити Порошенко.
2. Дати воду в Крим, для забезпечення російських військових потреб.
Насправді це тільки перші два пункти довгого російського списку. Та й він значно ширший, ніж здається.
Посадити Порошенко можна тільки якщо наплювати на закон і здоровий глузд. Тобто "по бєспрєдєлу". Але якщо це зробити, то можна (доведеться) посадити (або поставити під загрозу) кожного, хто не згоден з "новим (старим) російським курсом" на знищення України.
Паралельно придушивши свободу слова і зібрань.
При повністю керованої правоохоронній системі це буде не складно.
А вода в Крим піде в комплекті зі стрімким "розведенням", здачею позицій, і "миром" за схемою росії.
Для забезпечення цього процесу остаточно демотивують і доведуть до абсурду армію.
Бо її вже повністю витіснили з офіційного інформаційного поля. Разом з загиблими і пораненими.
Їх міцно тримають за яйця.
Тим, хто керує процесом абсолютно не важливо, скільки втримаються при владі "нові люди".
Все вже склалося так, що треба "встигнути швидко".
Олігархи, які отримали вплив в новому уряді швидше за все отримають "відступні" в різних формах. Для цього вони і зайшли туди.
Вони розумні люди, і знають, що частина це краще, ніж нічого.
Здається, Зеленський і команда стоять на краю і збираються зробити стрибок.
Звичайно, питання ще в тому - чи вистачить у них духу.
Але для цього у ляльководів завжди є старий добрий поштовх в спину.
Все чого ми побоювалися - ось воно поруч. І відбуватися все може дуже швидко.
Я б на вашому місці не розслаблявся.
Тому, що коли я дивлюся на все це - у мене подвійне бажання.
Купити попкорн.
І патронів.
хотя Чингизхан бы обосрался, узнав что его Орду сравнивают с трусливыми красножопыми дикарями.
Мести жестокой и справедливой. Это уж точно, поверьте.
Вот как раз и надо, чтобы месть заглянула им в глаза, а не Зевова.
Сам летаю много... -- мне есть разница: чы шо-то сломается, чы собъют уроды какие-нить...
Ответка должна прилетать адекватная! -- за содеянное, а не в назидание.
Неужели родственники погибших все такие тупые...?
дебил.
Идет полная деградация населения Европы. Геи и лесбиянки ставшие топ-чиновниками начали пропаганду своего образа жизни выдавая это за норму для всех. Впустили в свой дом миллионы арабов, африканцев и т.д. тем самым ускорив крах европейской цивилизации. Плюс к тому страх перед Мордором. Даже уже не страх, а уважение какое-то... Из-за гей-политики европейцы вырождаются. В Польше это понимают, поэтому они так противятся, как "гейропейцам" с их "нео-ценностями", так и рюзьге мразям. У поляков есть инстинкт самосохранения.
Проблемы индейцев шерифа не волнуют?
На победобесие смотоайтесь еще, блд..
IC3PEAK - Марш
Ну а причем тут месть, я не понял, если они виновны, то должны быть наказаны по суду признаны виновными, месть - это когда Гиркина где-то прикопают на просторах России живого, чтобы не лазил по чужим странам с оружием.
Непокаране зло вчиняє ще більші злочини.
Біля Кремля сідає поліцейський гвинтокрил Нідерландів, і поліцейскі йдут через кремлівські ворота арештовувати Путіна?
Стріми, влогери, відео?
Так?
Там пацан русский, был поставлен перед выбором -- Христианство, или Ислам принять?
Он размышляет: Христиане врагов любят, а Мусульмане врагов ненавидят...
Принял Ислам. Это мужская Религия!
...правда, про Иудаизм ничего Писатель не сказал -- ...это я вдогонку... -- к морю крови, с холодной кровью в жилах... -- не пацан уже давно...*)
-- потом задумался -- общая атмосфера и обстановка -- дала время и возможность подумать, оценить, понять...