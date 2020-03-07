 Мы хотим не мести, а чтобы такое не повторилось, - родственники погибших в катастрофе MH17 на Донбассе

Родственники погибших в катастрофе "Боинга" рейса MH17 на Донбассе поделились с hromadske ожиданиями от судебного процесса, который начнется 9 марта, передает Цензор.НЕТ.

У Пита Плуга, главы Фонда МН17, в катастрофе погибли брат, жена брата и племянника. Он рассказал, что очень хотел бы попасть на место катастрофы.

"Мы бы очень хотели попасть на место авиакатастрофы, но наша власть убеждает нас, что это очень опасно. Мы очень хотим, чтобы люди в Украине знали это - что мы хотим туда приехать, поговорить с теми, кто все это видел, побыть там", - сказал Плуг.

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Он добавил, что родственники погибших хотят знать всех ответственных - от тех, кто нажимал кнопку, и до тех, кто был высшим руководством.

Как говорит Плуг, родственники не заинтересованы в том, чтобы за решетку посадили "этих четверых" (Игорь Гиркин-Стрелков, Сергей "Хмурый" Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко. - Ред.)

"Мы же понимаем, что этого не произойдет. Мы видим их фотографии из России, где им хорошо живется: они курят сигары и пьют виски. Мы хотим, чтобы в суде было представлено достаточно доказательств для того, чтобы суд вынес вердикт. Я могу очень злиться из-за того, что виновные не окажутся за решеткой, но это не очень мне поможет. Мы не хотим мести, мы хотим, чтобы такое никогда не повторилось", - говорит Пит Плуг.

Антон Конте - член Фонда МН17. В катастрофе малазийского боинга он потерял сына, невестку и внука.

"5 лет назад дал себе слово, что я доведу это дело до конца. Наконец я могу сказать, что в понедельник наступит момент, когда я к этому наконец приближусь", - сказал Конте.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

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19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Суд, связанный с катастрофой самолета Боинг 777 рейса МН17, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.