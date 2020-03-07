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 Мы хотим не мести, а чтобы такое не повторилось, - родственники погибших в катастрофе MH17 на Донбассе

Родственники пассажиров, погибших в сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Боинге MH17, хотят знать всех ответственных за крушение.

Родственники погибших в катастрофе "Боинга" рейса MH17 на Донбассе поделились с hromadske ожиданиями от судебного процесса, который начнется 9 марта, передает Цензор.НЕТ.

У Пита Плуга, главы Фонда МН17, в катастрофе погибли брат, жена брата и племянника. Он рассказал, что очень хотел бы попасть на место катастрофы.

"Мы бы очень хотели попасть на место авиакатастрофы, но наша власть убеждает нас, что это очень опасно. Мы очень хотим, чтобы люди в Украине знали это - что мы хотим туда приехать, поговорить с теми, кто все это видел, побыть там", - сказал Плуг.

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Он добавил, что родственники погибших хотят знать всех ответственных - от тех, кто нажимал кнопку, и до тех, кто был высшим руководством.

Как говорит Плуг, родственники не заинтересованы в том, чтобы за решетку посадили "этих четверых" (Игорь Гиркин-Стрелков, Сергей "Хмурый" Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко. - Ред.)

"Мы же понимаем, что этого не произойдет. Мы видим их фотографии из России, где им хорошо живется: они курят сигары и пьют виски. Мы хотим, чтобы в суде было представлено достаточно доказательств для того, чтобы суд вынес вердикт. Я могу очень злиться из-за того, что виновные не окажутся за решеткой, но это не очень мне поможет. Мы не хотим мести, мы хотим, чтобы такое никогда не повторилось", - говорит Пит Плуг.

Антон Конте - член Фонда МН17. В катастрофе малазийского боинга он потерял сына, невестку и внука.

"5 лет назад дал себе слово, что я доведу это дело до конца. Наконец я могу сказать, что в понедельник наступит момент, когда я к этому наконец приближусь", - сказал Конте.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

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19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Суд, связанный с катастрофой самолета Боинг 777 рейса МН17, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3180097
 
 
 Топ комментарии
 
Українці теж хочуть, щоб більше такого не було. Але ми не забули як Нідерланди голосували проти асоціації ЄС з Україною. Не забули, як Голандія торгувала з росією при побудові кримського мосту. Тому ми хочемо побачити ваш суд і ваші дії для встановлення правди.
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Мы хотим не мести, а чтобы такое не повторилось, - философия терпилы . Не будет мести и такой будет повторяться постоянно. А чего бояться ?
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мстя сладкоє блюдо - смакує холодною
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Особл во, якщо врахувати, що навіть у св'ященному писанні згадується, що "кров убієнних волає про помсту до неба". Мстить небо, але руками людей.
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Ми хочемо не помсти бо ми християни і хочемо допомогти путіну врятувати власну душу від загибелі в пеклі, а це можливо тільки через страшні страждання.
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ахаха, так один же божок высрал: отомсти, а потом высрал: подставь(щеку, вестимо.... для начала))
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Дикунам не зрозуміле християнство, бо вони печерні самоїди-людожери. Християни мають допомагати іншим рятувати власну душу від загибелі! Але порятунок багатьох дикунів можливий тільки через страшні тілесні страждання тут в проявленому світі.
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Душі вбитих прийдуть до путіна після його смерті і заберуть в нього все що він має - божествену енергію даровану кожному Богом, яку ми і називаємо душею і тоді чорти потягнуть дух путіна до пекла на мільйони років!
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Ти не зрозумів. Не МИ волаємо про помсту, а КРОВ УБІЄННИХ! Різницю відчуваєш?
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Только раб мстит сразу, а трус - никогда. Древнескандинавская пословица.
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Ответ простой....линия от Харькова до Одессы,это по сути Новороссия.
в.в.Путлер.Валдай.2013 год.
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Вести из-за поребрика.


В России женщина везла гроб на тележке сквозь снег и слякоть и парализовала движение

Мы хотим не мести, а чтобы такое не повторилось, - родственники погибших в катастрофе MH17 на Донбассе - Цензор.НЕТ 2639
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Гліб БабічFollow

Yesterday at 8:19 AM

Найвпливовіший, з відлунням у вигляді Бужанського (з традиційними Свінарчуками і торгівлею на крові) заговорив про "весняні посадки".
Нового главу уряду, одночасно з новим главою МЗС "вирвало контекстом" (слідом за Арахамією) про подачу води до Криму.

Тепер вони особливо не приховують, навіщо звільнили "найефективніший в світі уряд" і "100% -го генпрокурора".
Співвласники з москви тиснуть на приведених до влади людей.
І тепер закінчуються ігри в реформаторство і "служіння народу".
На порядок денний виходять два старих, але першочергових питання.
1. Посадити Порошенко.
2. Дати воду в Крим, для забезпечення російських військових потреб.
Насправді це тільки перші два пункти довгого російського списку. Та й він значно ширший, ніж здається.
Посадити Порошенко можна тільки якщо наплювати на закон і здоровий глузд. Тобто "по бєспрєдєлу". Але якщо це зробити, то можна (доведеться) посадити (або поставити під загрозу) кожного, хто не згоден з "новим (старим) російським курсом" на знищення України.
Паралельно придушивши свободу слова і зібрань.
При повністю керованої правоохоронній системі це буде не складно.
А вода в Крим піде в комплекті зі стрімким "розведенням", здачею позицій, і "миром" за схемою росії.
Для забезпечення цього процесу остаточно демотивують і доведуть до абсурду армію.
Бо її вже повністю витіснили з офіційного інформаційного поля. Разом з загиблими і пораненими.
Їх міцно тримають за яйця.
Тим, хто керує процесом абсолютно не важливо, скільки втримаються при владі "нові люди".
Все вже склалося так, що треба "встигнути швидко".
Олігархи, які отримали вплив в новому уряді швидше за все отримають "відступні" в різних формах. Для цього вони і зайшли туди.
Вони розумні люди, і знають, що частина це краще, ніж нічого.
Здається, Зеленський і команда стоять на краю і збираються зробити стрибок.
Звичайно, питання ще в тому - чи вистачить у них духу.
Але для цього у ляльководів завжди є старий добрий поштовх в спину.
Все чого ми побоювалися - ось воно поруч. І відбуватися все може дуже швидко.
Я б на вашому місці не розслаблявся.
Тому, що коли я дивлюся на все це - у мене подвійне бажання.
Купити попкорн.
І патронів.
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за пару кілобаксів віновніков прівєдут к ісполнєнію
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Українці теж хочуть, щоб більше такого не було. Але ми не забули як Нідерланди голосували проти асоціації ЄС з Україною. Не забули, як Голандія торгувала з росією при побудові кримського мосту. Тому ми хочемо побачити ваш суд і ваші дії для встановлення правди.
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Посмотрим на исход этого судебного процесса.
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РЕБЯТА ТАК И НЕ ПОНЯЛИ С КЕМ ИМЕЮТ ДЕЛО! СКОРО ГИРКИН ИЗ ПАРТИИ "ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ" БУДЕТ В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЗАПОРЕБРИКА В ПАСЕ! ВОТ ПОРЖЕМ ТОГДА С НИДЕРЛАНДСКИХ ДЕПУТАТОВ, КОТОРЫЕ ПРОГОЛОСУЮТ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМ ПОЛНОМОЙЧИЙ!
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Послезавтра первое заседание Трибунала в Гааге по сбитому в ДНР Боингу
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Не в ДНР, а на окупованцій кацабськими окупантами території донбасу!
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Мы хотим не мести, а чтобы такое не повторилось, - философия терпилы . Не будет мести и такой будет повторяться постоянно. А чего бояться ?
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Да, совок не наказали за десятки миллионов трупов и покалеченных - получите новую порцию, распишитесь, а чуть шо - опять шлите ордынцам гуманитарку.
хотя Чингизхан бы обосрался, узнав что его Орду сравнивают с трусливыми красножопыми дикарями.
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щось не бачу.... то зеля з фуйлом поруч ?
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глупый либерал Пит Плуг...- иди и ты загляни в глаза убийце пУтлеру....- возможно мельком увидишь там ГОРЫ трупов невинно убиенных по его воле....- либерал хренов...
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Петлеру мля. че кривляешься? клоун шоли? или как "Сенатор блаблабла" - больной то?
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Заметил у тебя какой-то пунктик насчёт "путлера". В чём дело?
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Следующий Трибунал в Гааге по сбитому самолету Леха Качинского в небе РАБссии
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Эрдоган за неделю,каким образом можно делать мстю РАБссиянским баранам... Мы хотим не мести, а чтобы такое не повторилось, - родственники погибших в катастрофе MH17 на Донбассе - Цензор.НЕТ 6993
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А ведь вся эта мокшанская сволочь больше всего боится именно мести.
Мести жестокой и справедливой. Это уж точно, поверьте.
Вот как раз и надо, чтобы месть заглянула им в глаза, а не Зевова.
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а мести не нужно хотеть, а нужно хотеть справедливости, какого они все поперлись в Украину, сбивать даже украинские самолеты и вертолеты, а тут карма так повернулась
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А я хочу мести! Максимум чма, живущего в лугандоне, должно быть репрессировано.
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стремительные юристы обещают обещают вынести приговор через 4-5 лет. так что можете продолжать лобызаться с руснёй, толерантные европейцы. приговор нашему Маркиву вы быстро замутили.
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Я, скорей за Месть! ...тогда уж точно не повторится...
Сам летаю много... -- мне есть разница: чы шо-то сломается, чы собъют уроды какие-нить...
Ответка должна прилетать адекватная! -- за содеянное, а не в назидание.
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Когда нефть упадет до 30 баков за бочку,на РАБссии начнется паника,сейчас смотрю Онлайн трансляцию....,цена за бочку 45,48....
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А наказание для вас- это "месть"? Если да, то зачем суд? Достаточно было бы "озаботиться" и "призвать"! Мы хотим не мести, а чтобы такое не повторилось, - родственники погибших в катастрофе MH17 на Донбассе - Цензор.НЕТ 805
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если не случится мести, то такое будет повторяться вновь и вновь...
Неужели родственники погибших все такие тупые...?
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_Просто слизняки. Готовы подставить вторую щёку. Засмотри синему "Разрушитель" со Сталлоне. Там красочно показано будущее общества из таких слизняков. Вот маньяк путлер и борзеет, видя что Запад полон таких ботанов. Не защитят они Европу...
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Якщо вбили людей яких ти любиш і ти не хочеш помсти, то ти брешиш. Помста це нормальна реакція людини.
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_На Западе уже ненормальная. Докатились до ручки под подрывные песни левацких философов и социологов...
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Плуг - это диагноз. Надо хотеть именно мести. Летели люди по своим делам и тут бабах! Просто представьте себе сидящим в этом лайнере. В мгновение ока вы оказываетесь в открытом небе летя на землю. Страшный шум, паника, боль, жуткий холод, недостаток кислорода и смерть. И этот по жизни плуг, потерявший родню из-за мрази, которая в детстве не наигралась в войнушки не хочет мести? Именно мести должны желать родственники погибших, если у них хоть остатки работающего мозга осталось.
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какой омерзительный этот плуг, с*ыкло вонючее. Кацапы сбили его сограждан и родственников и продолжают глумиться, а оно не хочет, чтобы эта четверка сидела, а продолжала курить сигары и пить виски????? я правильно понял?
дебил.
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Лахта, просто в Нідерландах живуть ЛЮДИ, і вам ВБИВЦЯМ - АЗЄОПАМ, їх ніколи не зрозуміти
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Эти "люди" напоминают собаку, которую хозяин несет ветеринару, чтобы усыпить. А собака ни чего не ведая лижет руку хозяину в это время.
Идет полная деградация населения Европы. Геи и лесбиянки ставшие топ-чиновниками начали пропаганду своего образа жизни выдавая это за норму для всех. Впустили в свой дом миллионы арабов, африканцев и т.д. тем самым ускорив крах европейской цивилизации. Плюс к тому страх перед Мордором. Даже уже не страх, а уважение какое-то... Из-за гей-политики европейцы вырождаются. В Польше это понимают, поэтому они так противятся, как "гейропейцам" с их "нео-ценностями", так и рюзьге мразям. У поляков есть инстинкт самосохранения.
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Они не знают шо такое русский. Русский будет наглеть и наглеть, все больше и больше, пока не получит сапогом по рылу. И бить русского по рылу необходимо регулярно, для профилактики от опухания вЯЯличия.
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За 20 Путлерских лет на РАБссии упало 51 самолет и почти столько вертолетов разного назначения.Список есть в Ютьюбе по каждому из них с количеством дохляков...
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Та да...
Проблемы индейцев шерифа не волнуют?
На победобесие смотоайтесь еще, блд..
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такое обязательно повторится.или даже хуже.уже целое поколение выросло тех,кто не поинит никого ,кроме *****.

IC3PEAK - Марш
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Мягкое высказывание в стиле европейской протестанстко-христианской Европы.
Ну а причем тут месть, я не понял, если они виновны, то должны быть наказаны по суду признаны виновными, месть - это когда Гиркина где-то прикопают на просторах России живого, чтобы не лазил по чужим странам с оружием.
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А справедливості і покарання винних вони не хочуть ?
Непокаране зло вчиняє ще більші злочини.
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Як ти бачиш покарання Россії ?
Біля Кремля сідає поліцейський гвинтокрил Нідерландів, і поліцейскі йдут через кремлівські ворота арештовувати Путіна?
Стріми, влогери, відео?
Так?
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Та про це потрібно відкрито говорити.
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Ні підлітає, безпілотник з Нідерландів і стріляє фуйлу прямо в бошку.
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Може родичам в яких брали це інтервю і всеодно чи винні будуть покарані. Але не всі малодушні. Я думаю що більшість хочуть справедливохо покарання для російських вбивць. Як на мене, то Нідерланди мають перестати боятися і виділити гроші для створення спе. групи яка на території росії фізично знищить всіх причетних до цього масового вбивства. Моя порада для нідерландців: беріть приклад з України і перестаньте боятися росіян. Росіян треба вбивати,, а не пробачати! російський окупант має бути знищений!!!
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сказали бы проще - мы хотим еще бабок.. а то мутят что-то нечленораздельное
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Як не зрозуміло хто винен? Пуйло винен як керівник організованої злочинної групіровки (ОЗГ). Московією називається. А решта то виконавці його волі.
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Все понимают что оккупированный Донбасс, сбитый Боинг это всё последствия захвата Московией украинского Крыма,а сейчас при смене власти,...Риторика влади щодо Криму змінилася, - Чубаров....юморесками не не Донбасс ,не Крым не вернуть,Германия могла бы предложить при ЕС создать подсоюз,в котором могли бы назначить старшую по союзу Польшу и в этот союз могли бы войти страны Прибалтики ,Украина ,Беларусь, .Молдовия ,Грузия и др отколовшиеся от Московии колонии,почему этого не происходит догадайтесь сами.
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уважаемые люди, потерявшие своих родных и близких в этой катастрофе. приношу Вам свое искреннее, глубокое сочуствие, крепитесь. в мире существует такое понятие, как геополитика, а для нелюдей которые ней занимаются, святого нет ничего, в принципе. и дай Бог Вам посадить за решотку хотябы исполнителей. до истины не доберется никто. в мире погибают миллионы люде, потому что спорят между собой сорос трамп, путин, асад чавес, назарбаев,лукашенко порох, зеленски меркель и т.д. разницы в фамилиях нет. конца этому нет и не будет никогда. для них человеческая жизнь не стоит даже одного ихнего вздоха
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якщо мова про Росію, то "больше нє повторіцца" - це утопія
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Религия "всепрощенцев" как раз и приводит к власти настоящих уродов.
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Я уже не помню Писателя -- читал -- давно...
Там пацан русский, был поставлен перед выбором -- Христианство, или Ислам принять?
Он размышляет: Христиане врагов любят, а Мусульмане врагов ненавидят...

Принял Ислам. Это мужская Религия!

...правда, про Иудаизм ничего Писатель не сказал -- ...это я вдогонку... -- к морю крови, с холодной кровью в жилах... -- не пацан уже давно...*)
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А шо ж ти живеш в християнській Німеччині, а не в мусульманському Ірані?
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Это просто... -- перетёк не из-за религиозных позывов... -- чисто выживальчески... *)
-- потом задумался -- общая атмосфера и обстановка -- дала время и возможность подумать, оценить, понять...
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Замовник і виконавець злочинець фуйло - кацапське безродне, на гільйотину нелюда.
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Путлер и Зеленский договорились о подаче воды в Крым,так что мир дружба водка...
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