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Все про:Одесса (5944) Нацполиция (11057) похищение (1320)

 Трех одесских полицейских подозревают в похищении женщины с целью получить деньги

Правоохранители начали расследование по заявлению одесситки о лишении ее свободы. Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области, 30-летняя одесситка сообщила, что трое неизвестных мужчин в течение часа удерживали ее в машине, требуя деньги.

В ходе расследования установлено, что к преступлению могут быть причастны полицейские одного из территориальных отделов Одессы.

"Для проверки указанных сведений назначено служебное расследование, на период проведения которого полицейских отстранены от исполнения служебных обязанностей. О происшествии проинформированы Управление внутренней безопасности в Одесской области и ГБР", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-прокурору Житомирщины сообщено о подозрении в похищении человека, - Офис Генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/n3180094
 
 
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Просто так поліцейські її би не утримували. Мабуть вона десь брала кредити і їх не повернула.
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Мутняк голимый... -- за "лохматый сейф" ни звука! -- там бы мусора, сами б раскошелились...*)
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-- то ли баба страшная, то ли полицаи импотенты?
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30 лєт - самий смак...
-- батюшка, а мона в пост женщіну?
-- мона, только нєжирную
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злочинне угрупування собакова у всій красі Трех одесских полицейских подозревают в похищении женщины с целью получить деньги - Цензор.НЕТ 1046
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Современная, реформированная авкоковым, украинская ментовня образца 2014 года. Как сказал презедент - Слава Україні. І знов збрехав.
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