 Трех одесских полицейских подозревают в похищении женщины с целью получить деньги

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области, 30-летняя одесситка сообщила, что трое неизвестных мужчин в течение часа удерживали ее в машине, требуя деньги.

В ходе расследования установлено, что к преступлению могут быть причастны полицейские одного из территориальных отделов Одессы.

"Для проверки указанных сведений назначено служебное расследование, на период проведения которого полицейских отстранены от исполнения служебных обязанностей. О происшествии проинформированы Управление внутренней безопасности в Одесской области и ГБР", - отмечается в сообщении.

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