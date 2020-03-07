 Подозрения на коронавирус у 6 буковинцев не подтвердились, – Черновицкая ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"Результаты тестов на коронавирус у 6 буковинцев, которые госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы - негативные. Также не подтвержден COVID-19 у контактных лиц. Такие данные из вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве поступили сегодня, 7 марта", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области с подозрением на коронавирус были госпитализированы 7 человек.
У Китаї обвалився готель, в якому перебували люди на карантині
В китайському місті Цюаньчжоу обвалився готель, в якому перебували близько 70 людей, що контактували із зараженими на коронавірус. Врятували 38 осіб, про загиблих поки не повідомляється.
У Китаї в місті Цюаньчжоу в суботу, 7 березня, обвалився готель Xinjia Express Hotel, який використовували як карантинний центр для людей, що контактували з інфікованими на коронавірус. Під завалами опинилось близько 70 людей. За даними місцевої влади, врятувати вдалось уже 38 осіб. Про загиблих інформації поки немає.
Готель, в якому було 80 номерів, обвалився близько 19.30 за місцевим часом. Як видно на відео з місця події, обрушилося відразу кілька перекриттів. На місці події працюють близько 700 рятувальників, задіяні екскаватори та будівельні крани. Для допомоги до Цюаньчжоу прямують представники влади з Пекіна, повідомила агенція "Сіньхуа".