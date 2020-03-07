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 Подозрения на коронавирус у 6 буковинцев не подтвердились, – Черновицкая ОГА

У шести госпитализированных с подозрением на коронавирус COVID-19 жителей Черновицкой области тесты показали негативный результат

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"Результаты тестов на коронавирус у 6 буковинцев, которые госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы - негативные. Также не подтвержден COVID-19 у контактных лиц. Такие данные из вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве поступили сегодня, 7 марта", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области с подозрением на коронавирус были госпитализированы 7 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Быстрые тест-системы для выявления коронавируса в Украину доставят 12 марта, - глава Черновицкой ОГА Осачук

Источник: https://censor.net.ua/n3180093
 
 
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У Китаї обвалився готель, в якому перебували люди на карантині
В китайському місті Цюаньчжоу обвалився готель, в якому перебували близько 70 людей, що контактували із зараженими на коронавірус. Врятували 38 осіб, про загиблих поки не повідомляється.
Подозрения на коронавирус у 6 буковинцев не подтверждены, – Черновицкая ОГА - Цензор.НЕТ 6012

У Китаї в місті Цюаньчжоу в суботу, 7 березня, обвалився готель Xinjia Express Hotel, який використовували як карантинний центр для людей, що контактували з інфікованими на коронавірус. Під завалами опинилось близько 70 людей. За даними місцевої влади, врятувати вдалось уже 38 осіб. Про загиблих інформації поки немає.
Готель, в якому було 80 номерів, обвалився близько 19.30 за місцевим часом. Як видно на відео з місця події, обрушилося відразу кілька перекриттів. На місці події працюють близько 700 рятувальників, задіяні екскаватори та будівельні крани. Для допомоги до Цюаньчжоу прямують представники влади з Пекіна, повідомила агенція "Сіньхуа".
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Медицинская реформа от китайцев... Підозри на коронавірус у 6 буковинців не підтверджено, - Чернівецька ОДА - Цензор.НЕТ 1493
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"Знакомый китаец сказал, что лучше подождать и не заражаться пока вирусом Covid 19, потому, что в сентябре выйдет Covid 20" (c)Березовый сок
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как хорошо, что их тестировали непроверенными кацапскими тестами
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