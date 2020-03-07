 Трамп назвал свои действия по сдерживанию коронавируса такими совершенными, как и телефонный разговор с Зеленским

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в Атланте Трамп заявил журналистам: "Все, кто нуждаются в проверке, получают тест".
"Тесты совершенны, как и письмо, и стенограмма, верно?" - сказал Трамп, сравнив политику по предоставлению тестов со стенограммой своего разговора с Зеленским, которая была в центре рассмотрения процедуры импичмента американского президента.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
15 января 2020 года Палата представителей США опубликовала новые факты в деле об импичменте президента Дональда Трампа в виде переписки в мэссенджере WatsApp помощника Руди Джулиани Льва Парнаса с разными людьми из орбиты президента Украины Владимира Зеленского, а также главой МВД Арсеном Аваковым, генпрокурором Юрием Луценко.
Главная цель общения - инициировать расследование против семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также возможного вмешательства Украины в американские выборы 2016 года.
В опубликованной переписке пристутсвуют сообщения Юрия Луценко с нецензурной лексикой.
"хочешь выжить - выбрось Клоуна !"
.заодно привет братскому американскому народу,
это вас тоже касается !
🤔
🤔
пропала би Америка, якби не побудована структура управління, що тримає преза в межах розумного.
Нам поки що не так пощастило...
Он в целом выиграл супервторник, хотя и проиграл в ключевом штате Калифорния.
Однако у него сейчас перевес в выборщиках.
...
😄
Будем пассматреть..