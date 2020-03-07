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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (4823) США (16195) Трамп (2800) COVID-19 (567)

 Трамп назвал свои действия по сдерживанию коронавируса такими совершенными, как и телефонный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп вспомнил свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого началась процедура импичмента, и сравнил его с тем, как проводится тестирование на COVID-19 в США.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в Атланте Трамп заявил журналистам: "Все, кто нуждаются в проверке, получают тест".

"Тесты совершенны, как и письмо, и стенограмма, верно?" - сказал Трамп, сравнив политику по предоставлению тестов со стенограммой своего разговора с Зеленским, которая была в центре рассмотрения процедуры импичмента американского президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моей семье не нравится, что я работаю президентом, - Зеленский

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

15 января 2020 года Палата представителей США опубликовала новые факты в деле об импичменте президента Дональда Трампа в виде переписки в мэссенджере WatsApp помощника Руди Джулиани Льва Парнаса с разными людьми из орбиты президента Украины Владимира Зеленского, а также главой МВД Арсеном Аваковым, генпрокурором Юрием Луценко.

Также читайте: Зеленский разочарован отсутствием приглашения от Трампа посетить США с официальным визитом

Главная цель общения - инициировать расследование против семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также возможного вмешательства Украины в американские выборы 2016 года.

В опубликованной переписке пристутсвуют сообщения Юрия Луценко с нецензурной лексикой.

Источник: https://censor.net.ua/n3180091
 
 
 Топ комментарии
 
Нефть уже 45,Трампыч Астанавитесь Трамп назвал свои действия по сдерживанию коронавируса такими совершенными, как и телефонный разговор с Зеленским - Цензор.НЕТ 401
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ще один полудурок...
пропала би Америка, якби не побудована структура управління, що тримає преза в межах розумного.
Нам поки що не так пощастило...
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Тут такое дело, первый делом при короновирусе нужно изолировать все русскоговорящие челюсти и всех кто поддерживает русский мир, они первые разносчики инфекции, количество зебилов этому подтверждение...
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"трудно даже представить, как вырастет цена на бензин если нефть станет бесплатной" (С)
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а при чем тут рыжий клоун? Это в Китае потребление рекордно упало, а добыча растёт.
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слоган дня:

"хочешь выжить - выбрось Клоуна !"

.заодно привет братскому американскому народу,
это вас тоже касается !
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..нужно 20..и по кацапии парастас заказывать можна..
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Коронный вирус,это вам не Гитлер со Скабеевой Трамп назвал свои действия по сдерживанию коронавируса такими совершенными, как и телефонный разговор с Зеленским - Цензор.НЕТ 4217
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Не смешно аж ни разу. Жена конфисковала все мои запасы горилки для дезинфекции...ну, то, шо смогла найти, галлонов 5.
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Повірте мені, Там де я живу, ситуація значно гірша. Але шуткувати навідь на смертному одрі це, з моєї точки зору, не є поганою звичкою
🤔
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Гiрше, нiж конфiсковани 5 галлонiв 75-градусной домашней горилки????? Ви шо, в Коммiфорнii живете?
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Не хочу уточнювати, але ще гірше. Працюю вже з дому третій день, в фітнес перестав ходити бо жінка заборонила. Тут вже йдуть розмови про двох тижневий карантин на усі бізнеси. А запаси ліків поповнив у першу чергу
🤔
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если многоэтажка, то изолируйтесь от общей вентиляции.
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Пока до вашей дыры вирус дойдёт, так половина населения на Ю и С побереже перемрёт.
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"Наша дыра" - это место, которое называют местом рождения Американской Нации. Тут генерал Вашингтон зимовал в 1777-78 году.
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На Аллаха надейся, а верблюда привязывай.
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не подойдёт, нужен раствор хотя бы 60%
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Трамп, Будапештский меморандум будем выполнять?
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ще один полудурок...
пропала би Америка, якби не побудована структура управління, що тримає преза в межах розумного.
Нам поки що не так пощастило...
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Да у них институции очень сильные. Больше 100 лет всё стабильно. Они выдержали Буша младшего, и этого рыжего клоуна выдержат.
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Тем более, шо наиболее вероятный противник Рыжего на сл. выборах - коммуняка Сэндерс. Я Рыжего терпеть не могу, но голосовать буду за него.
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Та это понятно. Мне непонятен этот феномен. Коммуняки долгое время были основным врагом США. Даже до Кубы добрались. А у совком был план сделать весь мир коммунистическим, поэтому на гербе СССР изображен глобус. Единственная поправка что тоталитарный режим СССР имел очень мало общего с реальным коммунизмом.
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Мне тоже непонятно. Ну как подобные идеи могут быть так популярны в США? Обьяснить это можно только популистическими лозунгами Берни - бесплатные образование, медицина, расширение соц. поддержки всяким профессиональным безработным и т.п.
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Демократическая верхушка ставит на Байдена, и сделает все чтобы кандидатом был именно он.
Он в целом выиграл супервторник, хотя и проиграл в ключевом штате Калифорния.
Однако у него сейчас перевес в выборщиках.
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Там шо называется - ноздря в ноздрю. Собственно, Байден тоже шансов против Рыжего мало имеет. Уж очень его сынок-имбицил запачкался в Украине.
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Присмотрись внимательно к сводке новостей про погибших солдат.
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Трамп явно метит в руководители "95-го квартала" Трамп назвал свои действия по сдерживанию коронавируса такими совершенными, как и телефонный разговор с Зеленским - Цензор.НЕТ 6979
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СкреПОНОСная РАБссия давно пабедила всякие гриппы свынячие, куриные.и прочие Гонконгские Пандемии. Трамп назвал свои действия по сдерживанию коронавируса такими совершенными, как и телефонный разговор с Зеленским - Цензор.НЕТ 4624Трампыч приезжай в Мавзолей,увидишь сам,как чЛенина Мумия лечит РАБссиянцев
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Трамп уже не приглашает Зе к себе... А Зе хвалился что они с Трампом стали большими друзьями)). От дурилка картонная, он наверное действительно думает что кому-то в мире интересен как политик а не как участник шоу.
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Зачётный троллинг, (пора заменить коврик у входной двери )
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Сайт Цензор такими темами поддерживает путина или Президента Украины ? Или Соросу не нравятся действия Президента Зеленского ?
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Китай снизил потребление нефти в сутки до 4 миллионов баррелей,сейчас дают 45 за бочку...,это не предел сказа Михаил Крутихин,возможно падение до 30 долларов...,а это катастрофа для РАБссии Трамп назвал свои действия по сдерживанию коронавируса такими совершенными, как и телефонный разговор с Зеленским - Цензор.НЕТ 8536
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криворожский лох уже стал крайне токсичной личностью на мировой арене. сейчас его нигде не хотят видеть, ну разве что в москве, правда в качестве лакея либо шута.
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Скабеева пригласила Зеленского в Москву.Вот крыса и тут подлизон устраивает Трамп назвал свои действия по сдерживанию коронавируса такими совершенными, как и телефонный разговор с Зеленским - Цензор.НЕТ 3752
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Тобто Трамп порівняв Зе із короновірусом?
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Другими словами - вые*бал Монику и прое*ал вирус.
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Цей коронавырус , якось , обходить стороною ( Слава Богу ) США и Украину . Трамп назвал свои действия по сдерживанию коронавируса такими совершенными, как и телефонный разговор с Зеленским - Цензор.НЕТ 6164
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Дожились. през Украины идет одним лотом с коронавирусом.
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Билл Гейтс стал нищим.Его в гонке Форбс обошли и Джефф Безос и француз Бернар Арно.А все потому что Гейтс истратил на благотворительность 17 миллиардов долларов,в основном странам Африки.
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В почутті гумору дядечку Дональду відмовити не можна...
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Андрей Пионтковский полагает что Китай обвалит эконмику РАБссии не только коронавирусом....Ждем-с Андрей Андреич,Ваши пргрозы имеют свойство СБЫВАТЬСЯ... Трамп назвав свої дії зі стримування коронавірусу такими ж досконалими, як і телефонна розмова із Зеленським - Цензор.НЕТ 478
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Как заявила ВОЗ, в США минимум положительных не потому, что их там нет, а потому, что ургентный тест стоит 3200 $, и пациенты не могут это оплатить!
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добавь ещё один ноль, а то не убеждает.
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