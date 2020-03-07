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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4823) Президент (4306) Елена Зеленская (48)

 Моей семье не нравится, что я работаю президентом, - Зеленский

Семье Президента Украины Владимира Зеленского не нравятся ограничения, которые накладывает на их жизнь его работа.

Об этом он рассказал в интервью The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это тяжело. Им не нравится моя работа", - сказал Зеленский. Он пояснил, что любой выход из дома происходит только в сопровождении охраны, а приятный отдых кажется неуместным, когда страна воюет.

По словам Президента, его жена Елена, бывшая автор "Квартала 95", предпочитает быть в тени. И больше всего раздражает его новая работа 16-летнюю дочь - из-за требований безопасности, хотя охранники и пытаются быть как можно более незаметными.

С другой стороны, отметил Зеленский, его 7-летний сын гордо заявляет каждому, что его папа Президент.

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"Я пришел на днях домой и спрашиваю: "Почему со мной никто не здоровается?" И услышал собственный голос по телевизору. Это была моя речь. А сын говорит: "Не трогай нас, мы смотрим Президента!" - рассказал журналистам Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3180088
 
   
 Топ комментарии
 
А кому из адекватных людей нравится?!
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Ты не работаешь Президентом, Моника. Ты играешь плохую пародию на президента.
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Может Вова вы плохо работаете, того и не нравится.
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Блин, какое совпадение! И моей семье не нравится, что Зеленский работает президентом. Так порадуй нас всех, Владимир Александрович, а?
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