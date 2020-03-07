 С начала суток враг четырежды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, без потерь, - пресс-центр ОС

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - рядом с Красногоровкой (10 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Трижды противник открывал огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Зайцево (6 мин из миномета калибра 82 мм, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Луганского (из гранатометов различных систем) и Новотошковского (10 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, из вооружения БМП).

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Отмечается, что 7 марта в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 6 марта российско-террористические войска 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение, трое получили боевое поражение.