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Все про:обстрел (8776) Донбасс (20858)

 С начала суток враг четырежды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, без потерь, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими договоренностями оружие.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - рядом с Красногоровкой (10 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Трижды противник открывал огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Зайцево (6 мин из миномета калибра 82 мм, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Луганского (из гранатометов различных систем) и Новотошковского (10 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, из вооружения БМП).

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Отмечается, что 7 марта в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 6 марта российско-террористические войска 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение, трое получили боевое поражение.

Источник: https://censor.net.ua/n3180087
 
 
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Потрібно повертати танки та артилерію на лінію вогню і наносити масовані ракетно-артилерійські удари! Припинення вогню не дало результатів!
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А ми впевнено ідемо до мЬІру і всьо пофіг.
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Будем надеяться, что потерь действительно(!!!) нет..........
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Якщо дамо воду в Крим, то фуйло точно з дамбасу піде..
Це і є план нашого главкому.
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Вісті із-за поребріка.
"Кремль отказался от предложения Арахамии пустить воду в Крым в обмен на уступки по Донбассу"
Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, без втрат, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4310
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