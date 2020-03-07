 "Слуга народа" Дубинский: "В мае вероятен дефолт. МВФ отказал в кредите Шмыгалю"

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Представители МВФ в не официальной коммуникации сообщили премьеру Шмыгалю, что кредита не будет. В мае вероятен дефолт", - написал Дубинский.
Позднее Дубинский удалил данный пост без каких либо пояснений.
Ну, дык - турборежим
Значит возможный дефолт - это полностью вина как раз пороха.
солдатами НАТОПорошенко.
ЗЕбанарий несколько месяцев весело и уверенно врал, что переговоры с МВФ идут успешно и тут внезапно получил по мордей сцаной тряпкой.
Тебе, сраный класс, чего бояться? Рабочая сила тоже обесценится!
Бутусов не может смириться с пендалем Порошенке .
Ему Пэдро обещал место у корыта .
Я думаю надо принести сакральную жертву...
Арсений Яценюк
Хунта восстановит страну еще раз !
А виною в цьому буде саме ЗЕ і ті хто привів його до влади!!!
Цензор превратился в отстойник порохоботов .
Бутусов не может смириться с пендалем Порошенке .
Ему Пэдро обещал место у корыта .
07.03.2020 18:32
alks
Щас улетишь в ....****! Тут такого низя!!!!
07.03.2020 18:34
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