 "Слуга народа" Дубинский: "В мае вероятен дефолт. МВФ отказал в кредите Шмыгалю"

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Представители МВФ в не официальной коммуникации сообщили премьеру Шмыгалю, что кредита не будет. В мае вероятен дефолт", - написал Дубинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины, - Шмыгаль

Позднее Дубинский удалил данный пост без каких либо пояснений.

Читайте: "Руслан! Ты уволен!!! Иди нах#й!!!" - слуга народа Дубинский прокомментировал отставку генпрокурора