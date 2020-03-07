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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дефолт (368) МВФ (2800) Дубинский (76) Шмыгаль Денис (59)

 "Слуга народа" Дубинский: "В мае вероятен дефолт. МВФ отказал в кредите Шмыгалю"

По информации народного депутат из фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, МВФ отказал Кабмину Шмыгаля в новом кредите и в мае Украину ожидает дефолт.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Представители МВФ в не официальной коммуникации сообщили премьеру Шмыгалю, что кредита не будет. В мае вероятен дефолт", - написал Дубинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины, - Шмыгаль

Слуга народа Дубинский: В мае вероятен дефолт. МВФ отказал в кредите Шмыгалю 01

Позднее Дубинский удалил данный пост без каких либо пояснений.

Читайте: "Руслан! Ты уволен!!! Иди нах#й!!!" - слуга народа Дубинский прокомментировал отставку генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/n3180086
 
   
 Топ комментарии
 
Дефолт, Майдан, короновірус, Зєля всереться... Все може бути в зєльоной Україні.
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Дубинский и соврать может. Но если не врет, то .... доигрались!
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Тут дубина не врет. Премьер говорил с Люнгманам. Тот повторил все то же, что и раньше: Приват и земля. Без этого кредитов не будет.
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Земля их не волнует. Это всё выдумка наших. Типа плохое МВФ хочет забрать вашу землю. МВФ не требовало отдавать землю раньше, так что это вранье Коломойского и ко.
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З Приватом і землею кредитів теж не буде.
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У цьому випадку він не бреше, бо українські державні облігації скидають. Заява про води на Крим вже викликала збурення. Далі нестабільність і тому таким грошей не дають.
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Вот и хорошо. Быстрее всех зебилов вынесем вперёд ногами.
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не волнуйтесь! Коронавирус попытается сделать всё возможное, чтоб добраться до каждого 73-процентного!
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За год ра3пи39ячить то, что Порох пять лет строил.
Ну, дык - турборежим
"Слуга народу" Дубінський: "У травні вірогідний дефолт. МВФ відмовив у кредиті Шмигалю" - Цензор.НЕТ 3497

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Порох за 5 лет построил такую экономику, которая абсолютно нежизнеспособна без вливаний МВФ.
Значит возможный дефолт - это полностью вина как раз пороха.
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Дефолт в нашей ситуации это скорее плюс чем минус ...
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Не всё так однозначно! Если бы не бубочка, то дефолт был бы объявлен солдатами НАТО Порошенко.
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Был бы или не был бы. Вот в чем вопрос. Порох не объявил дефолт в 2014, справился. Потому твоя неоднозначность крайне неоднозначна.
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яценюк не обьявив дефолт,****** як англійська королева займався виключно зовнішньою політикою "Слуга народу" Дубінський: "У травні вірогідний дефолт. МВФ відмовив у кредиті Шмигалю" - Цензор.НЕТ 8970
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Бородата бабушка казала, що "дефолт не так вже й погано"... для бєні. А тепер ще й для аметова. Активи обезціняться і все що в державі ще не украдено, то за безцінь "чесно" прихватизують на трьох беня, ахметов і бубочка.
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А шо ж такое?
ЗЕбанарий несколько месяцев весело и уверенно врал, что переговоры с МВФ идут успешно и тут внезапно получил по мордей сцаной тряпкой.
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Вам, Свынячим Свидкам, абы высраться!
Тебе, сраный класс, чего бояться? Рабочая сила тоже обесценится!
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Що так буде порохоботи говорили з самого початку, бо зевладі ніхто не вірить.
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Ти Гітлеру квіти приготував ?,незабаром ювілей .
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Турчинов! Готуйся скоро знову прийдеться попрацювати в.о. президента України! "Слуга народу" Дубінський: "У травні вірогідний дефолт. МВФ відмовив у кредиті Шмигалю" - Цензор.НЕТ 1668 "Слуга народу" Дубінський: "У травні вірогідний дефолт. МВФ відмовив у кредиті Шмигалю" - Цензор.НЕТ 9238
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Всё очень просто - посадить Коломойского и сразу к нам деньги пойдут рекой. Но кто ж его посадит?
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Он народно избранный президент. за него 73% голосовало. Это вам любой зебил подтвердит, не за клоуна ж с квартала они голосовали.
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Быстро ЗЕбилы справились, особенно с учётом шо от Порошенко получили на 100% выполненный бюджет и по +4% ВВП ростущую экономику, и всего за год ушатали до дефолта... Похоже кремлёвские кураторы именно такеи задачи ставили перед ЗЕбильным скотом..
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У Нефьодова опровергают заявление Дубинского, будто он написал заявление об уходе "Слуга народу" Дубінський: "У травні вірогідний дефолт. МВФ відмовив у кредиті Шмигалю" - Цензор.НЕТ 4632 ====== Меньше слушайте этого гадёныша "Слуга народу" Дубінський: "У травні вірогідний дефолт. МВФ відмовив у кредиті Шмигалю" - Цензор.НЕТ 6812
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Какого из двух: того, что всё время пи*дит, или того, что всё время прааативный?
"Слуга народу" Дубінський: "У травні вірогідний дефолт. МВФ відмовив у кредиті Шмигалю" - Цензор.НЕТ 7034
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Вони всі різне говорять, але правда в тому, що грошей нема.
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А никто гаденыша не слушает... Деньги от МВФ где?
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Кстати не так давно Макарова говорила что кредиты МВФ уже ненужны Украине.
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Цензор превратился в отстойник порохоботов .
Бутусов не может смириться с пендалем Порошенке .
Ему Пэдро обещал место у корыта .
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Щас улетишь в ....****! Тут такого низя!!!!
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такое можно без ***** в любом сру ресурсе ..
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Вот так зебилы и становятся порохоботами...
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Як не крути, але твоя інвалідська пенсія перетвориться на папір. Жаль, але і моя теж.🧐
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Так4 тебе же страшно хочется чтобы стало хуже! Вам, которые с пятачками, чем хуже тем лучше. Прочитай комменты под самой плохой новостью.... Вы же там, от радости, сцыте кипяткрм!!!!!
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Смешно что угроза дефолта зебилов нисколько не пугает
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Ну что зебилы....
Я думаю надо принести сакральную жертву... "Слуга народу" Дубінський: "У травні вірогідний дефолт. МВФ відмовив у кредиті Шмигалю" - Цензор.НЕТ 2310
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ЗЕбіли!!! Найкращий уряд та найкращі шнирі-фахівці олігархів зробили себе банкротами лише за один рік, а потім печатний станок, інфляція, девальвація і ріст зарплат не буде встигати за ростом цін. ЗЕбіли, ви це зробили разом, чорти б вас забрали.
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інфляція 300 відсотків та зростання коммунальних платежів втричі це теж "зебіли"?
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доллар був по 8 став по 27-29 грн ти рахувати вміієш?
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Так було і у янукОвоча, докерувався що МВФ відмовився давати кредити, побіг до х#йла, той пообіцяв 15 млрд, для початку дав 3 млрд і овоч відмовився від Асоціації з ЄС. Далі був Ростов. Продовження слідує...
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А шо не так? Европа это, в первую очередь, демократия! А для вас, упоротых, демократия эт о серп по тестикулам....
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Говорящая жопа Коломойского вбрасывает в мозги охлоса хотелки Бени
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Нищеброды порошенковские не могут жить на свои, только в кредит. Закончилось - ДАЙ ЗЕЛЯ, ДАЙ. Попрошайки у Запада - Работать скоты, работать.
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Тут шо-то не так. Этот чертик не может без матюков. Вот просто не может и всё! Ему кажется, что быдлота так его лучше воспринимает. А тут- нет матюков! Значит, он не хотел казаться убедительным. Реально, без шуток: шо-то тут не так!
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Просто у цій ситуації він багато втратить.
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Это вполне можно допустить. Однако! Тут что-то не так. Так- не бывает. ИНФА- серьёзная. А источник- негодяй.
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Смена кабмина для МВФ это плохой сигнал Непринятие закона о земле плохой сигнал. Возвращение власти олигархов в стране плохой сигнал. Единственным "плюсом" пока является перенос индексации пенсий. ( на этом только и смогли достичь экономии) Но этого мало. Опять таки вопрос по Привату завис. Что и озвучил "говорящая голова"Коломойского депутат Дубинский. Спецы так и говорили государству - правительству нужны деньги, их можно взять у МВФ но проводить долгие болезненные реформы с неясной перспективой результата по времени.. А можно взять у олигархов, тогда конец будет еще более болезненным но в добавок и быстрым.. и безальтернативным. ( по всей видимости выбран второй вариант)
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******* догралася. Але що їй до українського народу, вона пересидить на землі обетованій. А народ буде за все відбуватись.
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Ця беніна смокталка- дубинський, ще живий...!? І цеглини не падають на йому на макітру, по дорозі до ВР..!?
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Так хто ж сумнівався маланцю...Або земелька,або дефолт,або путін нападе,або вода "українцям" у Крим...яка серія наступна у трагікомедії 7.40
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Если эта сволочь и врет, то в понедельник все равно начнется паника Люди начнут судорожно скупать доллары ,евро и гривна рухнет еще до дефолта. Если прямо завтра не дожидаясь понедельника, не будет брифинга властей и НАБУ, что бы успокоить население, в стране, от этой сволочи шавки Коломойского начнется хаос
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Коломойський керує в Україні, тому лавки його слухають.
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этому зрадогону дубу верить и обращать на него внимание - себя не уважать.
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что и планировали с самого начала. Коломойский еще когда объявил эти планы.
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Цензор опускается все ниже, вместо нормальных новостей все чаще появляются высеры всевозможных фриков в соцсетях.
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если что, то этот фрик депутат слуги народа и говорящая голова коломойского
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Естественно не дадут,если банк вернут Коломойскому.В этот раз,когда украинская экономика рухнет,будут ненавидеть не президента,не премьера-будут ненавидеть сами себя,своих глупцов знакомых,своих недалёких родственников.
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Грошей не дадуть у всіх можливих варіантах.
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Не нужно переживать из - за дефолта , ведь Беня сказал , что ,, дефолт для народа Украіны - это не больно !"🤣
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"дефолт, так дефолт"
Арсений Яценюк

Хунта восстановит страну еще раз !
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Почався процес розвороту країни у бік московії .Зараз будуть карбувати зеленому стаду думку .Захід не хоче нам допомогати і тому вам буде погано , але нам може допомогти Московія і вам буде добре .Одним словом Захід це зло ,а Московія типу наш друг .Но про те хто винен в тому звіздєцу ,який наближається вони будуть мовчати .
А виною в цьому буде саме ЗЕ і ті хто привів його до влади!!!
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розстріляти поца за паніку..а потім хазяїв поца..і так далі..
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С умственно отсталыми идиотами которые их выбрали, что делать?
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Д@бил, ты после ночи тройничка нежности с Волошиным и бужининским, лучше готовтесь к концерту кабдзона.
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В мае вероятен конец режима зеленых мразей.будет отстрел зеленых мразей
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если пороха раскулачить, то дефолта не будет
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Мировое Правительство о Порошенко: пора менять «неправильного лидера».17 декабря 2017/Мировое правительство-это компания выдвиженцев мировым еврейским капиталом. Еврейский капитал предпочтение отдал России- с неё он имеет больше.Цель смотрящего от еврейского капитала Коломойского с его кодланом уничтожение независимой Украины. Как была уничтожена УНР. / Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский/ Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны". Главная . Украина 13 ноября 2019, 14:09
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"Слуга народу" Дубінський: "У травні вірогідний дефолт. МВФ відмовив у кредиті Шмигалю" - Цензор.НЕТ 1057 Центроболт

Цензор превратился в отстойник порохоботов .
Бутусов не может смириться с пендалем Порошенке .
Ему Пэдро обещал место у корыта .
07.03.2020 18:32
alks

Щас улетишь в ....****! Тут такого низя!!!!
07.03.2020 18:34
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