 На Луганщине у местного жителя изъяты 13 гранат, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В ходе проведения осмотра домовладения по месту жительства 50-летнего мужчины по ул. Мичурина с. Марковка обнаружены и изъяты 11 гранат РГД-5, 2 гранаты Ф-1 и 9 запалов УЗРГМ", - говорится в сообщении.
В рамках открытого уголовного производства по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", следователям предстоит установить откуда у мужчины гранаты и зачем он их хранил.
Дніпро. Кілька хвилин тому на Схід один за одним на великій швидкості пройшли чотири транспортних гелікоптери. Як показує досвід, це симптом: у зоні ООС щось трапилося.
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