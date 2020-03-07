EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  339  8
Материалы по теме:
Все про:граната (737) Луганщина (4293) Нацполиция (11057) правоохранительные органы (1073)

 На Луганщине у местного жителя изъяты 13 гранат, - Нацполиция. ФОТО

В Луганской области правоохранители изъяли у местного жителя 13 гранат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Луганщине у местного жителя изъяты 13 гранат, - Нацполиция 01

"В ходе проведения осмотра домовладения по месту жительства 50-летнего мужчины по ул. Мичурина с. Марковка обнаружены и изъяты 11 гранат РГД-5, 2 гранаты Ф-1 и 9 запалов УЗРГМ", - говорится в сообщении.

На Луганщине у местного жителя изъяты 13 гранат, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хозяину Subaru в Харькове залили лобовое стекло красной краской и положили на дворники боевую гранату. ФОТО


На Луганщине у местного жителя изъяты 13 гранат, - Нацполиция 03

В рамках открытого уголовного производства по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", следователям предстоит установить откуда у мужчины гранаты и зачем он их хранил.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Житель Киевщины задержан при попытке продать гранату РГД-5 и патроны 5,45 мм, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3180084
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оружейный барон лугандонского разлива. На Луганщине у местного жителя изъяты 13 гранат, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1608. Надо прессануть - откуда, почем и главное - зачем
 показать весь комментарий
 
 
В Київ напевно прагнув поїхати бабла згранатити.
 показать весь комментарий
 
Так Зеля же его амнистирует. Чего бы и не поехать с этими гранатами к Зеле в гости?
 показать весь комментарий
 
 
А странный прикол: держать дома гранаты. Вот согласитесь- хрень, которая гораздо бесполезней самогонного аппарата. Ладно, я бы понял: короткоствол. Вещь, в хозяйстве- совершенно бесполезная, но может таки пригодиться, правда-не более одного раза. Потом- головняк, допросы, суд... Но! Гранаты... вы меня извините.
 показать весь комментарий
 
 
Тим часом...
Дніпро. Кілька хвилин тому на Схід один за одним на великій швидкості пройшли чотири транспортних гелікоптери. Як показує досвід, це симптом: у зоні ООС щось трапилося.
Слідкуємо за новинами.
 показать весь комментарий
 
Под Мариуполем- тихо. Имею ввиду- калибр 120 мм и более- не работал.
 показать весь комментарий
 
 
знову десь "перестали стрелять"? Зелю в один з них і на передок! суку.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх