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 Политика Украины
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Все про:Крым (22474) Керченский мост (149)

 Оккупанты запустили по Керченскому мосту электричку в Краснодарский край РФ

Из Керчи в оккупированном Крыму в Анапу в Краснодарском крае России 7 марта запустили "пригородное" железнодорожное сообщение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Время в пути до конечной станции составляет два часа. Стоимость проезда от Керчи до Анапы – 439 рублей.

В расписании компании-перевозчика – по два рейса из Крыма на Кубань и столько же в обратном направлении ежедневно с понедельника по четверг, по три – в пятницу и выходные дни.

Читайте: Запуск поездов РФ по Керченскому мосту: прокуратура АРК открыла уголовное производство

Напомним, президент России Владимир Путин 23 декабря 2019 года открыл движение поездов по мосту через Керченский пролив в оккупированный РФ Крым.

Источник: https://censor.net.ua/n3180083
 
   
 Топ комментарии
 
Вот пусть в нем воду и возят , банками
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Своевременно. Верблюжью колючку надо ж чем то возить.
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Дайте угадаю граждане порохоботы,это Зеля запустил электричку?
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От і чудово.
Тепер всі відпочиваючі в Криму матимуть змогу, за необхідності, спокійно з'їздити в Краснодарський край.
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Если в яйцах нету мОчи
не поможет им и Сочи.
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Пусть на электричке все кацапы у-бывают из Крыма.
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тепер легше завезти на міст пару тон вибухівки
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От і чудово.
Тепер всі відпочиваючі в Криму матимуть змогу, за необхідності, спокійно з'їздити в Краснодарський край......

затаритися водою в каністрах та пляшках для шикарного відпочинку Окупанти запустили Керченським мостом електричку в Краснодарський край РФ - Цензор.НЕТ 7390
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Вот пусть в нем воду и возят , банками
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Ну, запустили. В Анапу. Что там интересного? Там- аэропорт есть. Не слабый, надо признать. Наверное, потому и запустили.
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еще напиши почему из керчи, что в ней такого интересного?
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Керчь- это понятно. В неё упирается Крымский мост. Единственная сухопутная артерия в Крым.
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через керчь любая электричка может проходить дальше, вглубь полуострова, а не упираться вместе с мостом
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Ну, хорошо. А вы это к чему? Поболтать? Ладно, болтаем.
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а интересного в Керчи то, что из этой Тьмутаракани до конечной Тьмутарани-Севастополя поезд идет аж целых 12 часов, т.к. следует через третью Тьмутаракань солнечного полуострова - город Джанкой Окупанти запустили Керченським мостом електричку в Краснодарський край РФ - Цензор.НЕТ 2700

ото и вся логистика Тьмутараканьского аппендицита
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Вот и разгадка почему из Керчи. Потому-что до Керчи удобнее автобусом, чем по ж/д
Окупанти запустили Керченським мостом електричку в Краснодарський край РФ - Цензор.НЕТ 3830
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Понятия не имел. Интересная ИНФА, кстати. Благодарю.
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Своевременно. Верблюжью колючку надо ж чем то возить.
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Все равно воду в Крым дадут, повыпендриваются и сольются - к бабке не ходи. Это уже решенный вопрос и требует для адаптации непримиримых несколько месяцем, максимум - один год
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Пока что эту фигуру лижет Украина, а рюзьке спешить некуда. : лет Крымом рулят, новые детки растут под триколором - будущие реинтеграторы Крыма в Украину. То же самое в Донецке и Луганске
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А всем уже пофигу, слишком большое разочарование от несбывшихся ожиданий после майдана, точно как и после первого майдана. Те же грабли
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Ты хоть за своей собственной логикой следи, второго майдана бы не было, если бы не было разочарования в первом)
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Это к тому что ждать придется третьего, как обычно через 10 лет (осталось 4 годочка Зеленского)
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Можливо дадуть воду на Крим, але її потім перекриють.
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Вы что там совсем ку ку? Давать воду?. Только если за деньги.
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Еще не прорюхали,что за транзит газа можно деньги брать,а за транзит воды нет.
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Я проти того, щоб давати Криму воду, навіть за гроші. Але ця влада хоче дати воду, що призведе до зміни влади і перекриття подачі води. Тобто їм води не буде при всіх можливих варіантах.
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Добре бути оптимістом. А якщо до влади повернуться "...чуки" та "Гепи"?
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Майдан не ждут, неловкое движение , и сам придет, да не с граблями.. Окупанти запустили Керченським мостом електричку в Краснодарський край РФ - Цензор.НЕТ 9652
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Согласен. Потому что то, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги
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Скажите нахера нам на цензоре это надо? Вот нахер нужны на цензоре журналисты- ****** с такой ценной информацией?
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Да какие тут нахер журналисты!??? Копирастеры!!! И их главшпан - провокатор, фейсбучный блогер-фантазёр Бутус, гордо именующий сам себя журналистом! Окупанти запустили Керченським мостом електричку в Краснодарський край РФ - Цензор.НЕТ 42
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Копипастеры. Хотя так тоже неплохо получилось. Окупанти запустили Керченським мостом електричку в Краснодарський край РФ - Цензор.НЕТ 5798
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А что такое?Это новости Украины.Или Крым это не ...
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Есть мнение, что и Кубаньнаш. Карта мрий от 1919 года соответствующая имеется. Так, что чисто укринськи новини.
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Так порадійте за кримчан!)
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Это прорыв, рывок или раскачка?)
Электричку запустили, офигеть новость)
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Можно сколько угодно кривляться но надо признать что кацапы с мостом всех умыли А наши кроме как причитать ничего не смогли сделать
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но надо признать что кацапы с мостом всех умыли

Ну слава Богу.А то кроме как бомбить Сирию с бедуинами ничего не умеют.
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Никого они не умыли, оккупанты кацапские. Они просто всеми силами пытаются улучшить украденное, чтобы этим оправдать кражу. Это и есть главная цель этих всех поездатых поездов.
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Только не электричку наверное, а рельсовый автобус. Там не электрифицированы пути.
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Да и не" пригородное" это сообщение, а междугородное. Керчь и Анапа вроде города.
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Дайте угадаю граждане порохоботы,это Зеля запустил электричку?
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Чем вас зебилов кормят что вы такие тупые?
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Почему крымский мост не минируют по телефону ежечасно?
Мне вас учить?
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Если спамить такими сообщениями то это неплохой инструмент.
Но пока СБУ раководит кацап с фамилией на -ОВ этому не бывать.
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И кому оно надо, будет пустой ездить.
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это шутка, как говорит президент владимир...никакой электрички нет, земля плоская, а при строительстве учитывали кривизну земли...все ушло под воду
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Пожалуйтесь Эрдогану, пусть шлепнет по мосту из беспилотника. Или Турчинову, он шлепнет по мосту из высокоточного оружия прямо из параллельной вселенной.
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А че так сильно боятся за этот мост? Даже буксир проходящий мимо таранили, а моторные лодки обстреливали. Боятся что волной смоет, а вы ракетами. Просто сам развалится.
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Кому нужна эта реклама вместе с расписанием?

Пусть оно строит что угодно, это никак не отменяет факта оккупации украинской территории.

Монако находится на границе Франции с Италией, и что-то ни тем ни другим не приходит в голову оккупировать Монако и пустить там свою электричку.

Есть такой итальянский город Кампионе -д'Италия , который просто территориально находится в Швейцарии. Но Швейцария не вводит туда швейцарских человечков и не говорит 'кампеоне наш'
Кацапы воры и убийцы, никакими мостами не прикроешь преступлений против Украины и всего человечества.

Ноги моей не будет у оккупантов никогда.
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Монако находится на границе Франции с Италией
-------
Не совсем.
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Граничит только с Францией , но я всегда езжу летом этой дорогой машиной в Испанию. Заканчиваются итальянские города , потом съезд на Монако и потом Ницца . Но ведь суть не в этом.
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Зачем им одна нога?
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Когда узнал, что к тебе не приедет Татьяна Лайф.
Окупанти запустили Керченським мостом електричку в Краснодарський край РФ - Цензор.НЕТ 2813
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чим частіше вона буде "тидищ-тидищ" по мосту, тим скоріше буде зсув грунтів
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Ну слпва Богу, теперь можно воду не давать, они сами её привезут из Кубани
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И? Где реакция Нелоха и его мандель? МИДа? Гневные видосики и все остальное???
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Лепота! Очешшшуенннная!
Нада больше електричек!
І мостяка швидше рухне , і каци не всі встигнуть втекти!
😁
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Теперь у нихбудет возможность заводой в Краснодар ездить
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Когда новый премьер-министр из зеленого дерьма кричит "дадим воду в Крым, там же наши граждане", хочется спросить у этой твари - "А сколько граждан Украины осталось в оккупированном Крыму. Продажная власть продолжает вешать лапшу на уши своим зебилам
Окупанти запустили Керченським мостом електричку в Краснодарський край РФ - Цензор.НЕТ 7167
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А чого так небагато рейсів?
Бояться щоб мостик не гепнувся? Окупанти запустили Керченським мостом електричку в Краснодарський край РФ - Цензор.НЕТ 8894

А гепнеться таки - це лише питання часу Окупанти запустили Керченським мостом електричку в Краснодарський край РФ - Цензор.НЕТ 707
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Когда РФ заплатит за краденый газ з наших вышек в Черном море???
Почему по этому вопросу никто ничего не делает???
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А мы... А мы... Цену на свои электрички за это подымем!
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По прогнозам ближчим часом в Криму буде землетрус, 8-9 балів , сто років назад був.
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Логіка окупанта - закрити для економії єдиний на весь світ довгий тролейбусний маршрут 238 км. з Сімферополя до ПБК, який прославив весь Крим, і відкрити збитковий міст на Краснодар більш ніж за міліард $ .
Ватники і сєпари ! Ващі кумири московити від народження дебіли Окупанти запустили Керченським мостом електричку в Краснодарський край РФ - Цензор.НЕТ 2154

Окупанти запустили Керченським мостом електричку в Краснодарський край РФ - Цензор.НЕТ 3423
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