 Оккупанты запустили по Керченскому мосту электричку в Краснодарский край РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Время в пути до конечной станции составляет два часа. Стоимость проезда от Керчи до Анапы – 439 рублей.

В расписании компании-перевозчика – по два рейса из Крыма на Кубань и столько же в обратном направлении ежедневно с понедельника по четверг, по три – в пятницу и выходные дни.

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Напомним, президент России Владимир Путин 23 декабря 2019 года открыл движение поездов по мосту через Керченский пролив в оккупированный РФ Крым.