 Оккупанты запустили по Керченскому мосту электричку в Краснодарский край РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Время в пути до конечной станции составляет два часа. Стоимость проезда от Керчи до Анапы – 439 рублей.
В расписании компании-перевозчика – по два рейса из Крыма на Кубань и столько же в обратном направлении ежедневно с понедельника по четверг, по три – в пятницу и выходные дни.
Напомним, президент России Владимир Путин 23 декабря 2019 года открыл движение поездов по мосту через Керченский пролив в оккупированный РФ Крым.
Тепер всі відпочиваючі в Криму матимуть змогу, за необхідності, спокійно з'їздити в Краснодарський край.
не поможет им и Сочи.
Тепер всі відпочиваючі в Криму матимуть змогу, за необхідності, спокійно з'їздити в Краснодарський край......
затаритися водою в каністрах та пляшках для шикарного відпочинку
ото и вся логистика Тьмутараканьского аппендицита
Электричку запустили, офигеть новость)
Ну слава Богу.А то кроме как бомбить Сирию с бедуинами ничего не умеют.
Мне вас учить?
Но пока СБУ раководит кацап с фамилией на -ОВ этому не бывать.
Пусть оно строит что угодно, это никак не отменяет факта оккупации украинской территории.
Монако находится на границе Франции с Италией, и что-то ни тем ни другим не приходит в голову оккупировать Монако и пустить там свою электричку.
Есть такой итальянский город Кампионе -д'Италия , который просто территориально находится в Швейцарии. Но Швейцария не вводит туда швейцарских человечков и не говорит 'кампеоне наш'
Кацапы воры и убийцы, никакими мостами не прикроешь преступлений против Украины и всего человечества.
Ноги моей не будет у оккупантов никогда.
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Не совсем.
Нада больше електричек!
І мостяка швидше рухне , і каци не всі встигнуть втекти!
😁
Бояться щоб мостик не гепнувся?
А гепнеться таки - це лише питання часу
..
Почему по этому вопросу никто ничего не делает???
Ватники і сєпари ! Ващі кумири московити від народження дебіли