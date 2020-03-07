 В прошлом году процент отказов украинцам в канадских визах составил 26-27%, - посол Шевченко

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В прошлом году 26-27% отказов украинцам в визах. И как считал, так и считаю, что это неадекватная цифра, которая совершенно не соответствует реальному положению отношений между нашими странами, она не соответствует тем иммиграционным рискам, которые кто-то может рисовать по Украине.

Что изменилось? В чем прогресс? Канада наладила очень качественный и быстрый процесс рассмотрения визовых анкет для большинства украинцев, которые подаются. Это сейчас составляет 5-6 рабочих дней. И это хороший срок для канадской визы. И также тот, кто получает канадскую визу, он знает, что в основном сейчас Канада выдает визы на полный срок паспорта. Это означает, что с новым паспортом можно получить при положительном рассмотрении 10-летнюю визу, которая позволяет путешествовать, работать, точнее налаживать бизнес-контакты", - сказал дипломат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Канады Шампань претендент на рекорд Гиннесса: встретился с двумя министрами иностранных дел Украины всего за 24 часа, - Кулеба. ФОТОрепортаж

По словам Шевченко, Украина обсуждает возможность присоединиться к программе Trusted Travelers - упрощенный въезд для тех, кто уже имел визу.

"Во время визита президента Зеленского в Канаду Украина получила предложение обсудить возможность присоединения к программе, которую канадцы называют Trusted Travelers. Это означает упрощенный въезд для человека, у которого уже была раньше канадская виза или который сейчас имеет американскую визу. То есть это техническая, но очень важная деталь, которая может на практике облегчить жизнь для украинцев, которые путешествуют неоднократно из Украины в Канаду. Над этим работаем", - сообщил посол..

Читайте также: Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко