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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4823) членство в ЕС (202)

 Нужно убедить лидеров ЕС в желании Украины к более тесной интеграции в Европу, - Зеленский

У Украины должна быть подтвержденная европейскими лидерами перспектива интеграции в ЕС.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны дать людям уверенность, что Европейский Союз ждет Украину ... Люди не очень верят словам. А точнее, люди верят словам только определенное время, потом они начинают искать действия", - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель и других в желании Украины к более тесной интеграции в Европу является "жизненно важным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский разочарован отсутствием приглашения от Трампа посетить США с официальным визитом

В то же время президент отметил, что Brexit стал "удивительным опытом" для Киева: видеть, как страна спешит выйти из ЕС, когда Украина так хочет присоединиться к нему.

Источник: https://censor.net.ua/n3180081
 
   
 Топ комментарии
 
Лидеры Европы отнюдь не дураки. Они смотрят на тебя и все прекрасно понимают по твоим делам и поступкам. И без слов.
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
Вчера в 15:15 ·

⚡️SHARP`s REVIEW - 06.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)

1. Смена правительства и генпрокурора.
NB🔸 Что показали последние два дня:
✔️ По глупости собственного народа оказавшийся в кресле президента лицедей молится исключительно двум богам: рейтингу и Коломойскому. Ради них он готов продать маму Римму, папу-прохвесора, друзей и страну своего временного пребывания. Тем временем Коломойский продолжает оприходовать крупнейшие госпредприятия - в ближайшее время под его контроль может перейти Одесский припортовый завод.
✔️179 голосов от Слуги народа - показатель грядущего конца моностада, которое в ближайшие недели будет расколото на тех, у кого остался инстинкт самосохранения и тех, у кого его, как и мозга, никогда не было. Вторая часть вместе с ОПЗЖ составит ту реальную коалицию, которая и была изначальной целью антиукраинской группировки, приведшей к власти киношного Голобородька.
✔️В мировой прессе не увидел НИ ОДНОГО положительного отзыва о последних действиях Зе. Настроения Запада можно охарактеризовать, как "ранний Янукович, разворот в сторону РФ, сворачивание инвестиций." Опорой власти становится силовая модель общения с инакомыслящими, возглавляемая Аваковым. Все должности в стране при малейших признаках свободомыслия будут подвергаться мгновенной ротации с помощью новой коалиции СН-ОПЗЖ.
✔️Один большой плюс: всё встало на свои места. До позавчерашнего дня я был уверен, что эта власть худо-бедно досидит до конца своего срока. Сегодня я даже не сомневаюсь: не досидит.

2. Шмыгаль сдал назад после вчеращнего зашквара: "Мы не будем поставлять воду для военных объектов, мы будем поставлять её украинцам... хоть бутылями.
NB🔸 Это рекорд. Как на второй день пребывания на одном из высших постов страны деградировать до уровня Лысого из 95 квартала. После своего скорого смещения этот "премьер" получит почётную должность начальника подотдела доставки бутылок с божьей росой всем нуждающимся.

3. Зеленский хочет в ближайшее время посетить все области Украины.
NB🔸 Так и тянет на гастроли! Можно человека вывести из 95 квартала, но 95 квартал из человека - никогда. Боюсь только, что вместо "Браво!" будет "Геть!" Но это детали.

4. Суд обязал ГБР закрыть дело против Порошенко и открыть производство против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.
NB🔸 Буду откровенен: до последнего не был уверен, что Пятому президенту удастся дважды войти в одну и ту же реку. Но сейчас, когда новый гарант под названием "Полшестого" своми руками делает для этого всё возможное, могу пожелать Петру Алексеевичу только одного: не умереть со смеху, читая их профанские "подозрения". Кишка у них тонка, а ПАП навсегда останется глыбой, спасшей Украину от "русского мира". Спас от русского, спасёт и от зелёного.

5. Нардеп от ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием, который заразился коронавирусом и сейчас в реанимации.
NB🔸 Положение серьёзное. Необходимо, чтобы преЗЕдент собрал у себя в кабинете всю фракцию ОПЗЖ, Ермака, Коломойского, обнялся с ними, пустил слезу эмпатии и скрупулёзно обсудил создавшуюся ситуацию. Может так и происходят бархатные революции?

6. Зеленский надеется на "нормандский" саммит в апреле.
NB🔸 В этом году саммита не будет - 100%.
Давайте без иллюзий. Есть информация, что в Кремле больше не рассматривают план "всучить" Донбасс Украине. Начинается экономическая, социальная и ментальная интеграция региона в Россию. В этом ключе на днях максимально упрощено получение жителями ОРДЛО российских паспортов, а также предоставлено право принимать участие в общероссийских голосованиях, включая ближайшее голосование по правкам в Конституцию. В качестве информационного компенсатора распространяются слухи о том, что Москва сворачиваент финансирование этих квазигосударств. Слухи для таких "гениев", как Сивоха, стремящихся урезать наш бюджет в пользу "бедных и несчастных" шахтёров ОРДЛО. Неужели ещё непонятна эта игра?

7. На праймериз демократов в США на лидерские позиции выходит Джо Байден.
NB🔸 И как это может повлиять на Украину? Так, что Трампу становится критически важно запустить дела против Байдена по коррупции его семьи в Украине. Будет мощное давление на Зе вкупе с новым прокурором и откровенная тактика кнута и пряника. Выдержит такую тактику дипломатия Украины? Учитывая, КТО на Банковой принимает решения, а также основные принципы этой власти ("какая разница" и "хуже не будет"), не уверен.

8. Эрдоган "договорился" с Путиным о прекращении огня.
NB🔸 Договариваться о чём-то с Путиным - это как договариваться с уральской выхухолью о том, что к понедельнику она напечатает вам Большую Британскую энциклопедию. Эрдоган это понимает, играя на изматывание ихтамнетов на севере Сирии. Его-то войскам туда зашёл-вышел, а Путину приходится мотать за тридевять земель и удерживать там дорогущие технику и ресурсы. Византийский лидер играет в долгую. Как и мы, впрочем.

9. Большинство украинцев (77% опрошенных) намерены праздновать 8 марта в 2020 году. 19% респондентов заявили, что отмечать праздник не будут.
NB🔸 Цифры почти совпадают с последним голосованием за президента.) Лично я готов поздравлять женщин за то, что они есть, хоть каждый день. И считаю разделение человечества на два пола высшим достижением индустрии счастья.

Але нам разом, чоловікам та жінкам, багато ще робити для того, щоб це щастя прийшло у нашу спільну домівку. Тому шануймося, тримаємо стрій та робимо своє.
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Поставьте Пороха министром иностранных дел и будет вам тесная интеграция. Он убеждать умеет.
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
Вчера в 15:15 ·

⚡️SHARP`s REVIEW - 06.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)

1. Смена правительства и генпрокурора.
NB🔸 Что показали последние два дня:
✔️ По глупости собственного народа оказавшийся в кресле президента лицедей молится исключительно двум богам: рейтингу и Коломойскому. Ради них он готов продать маму Римму, папу-прохвесора, друзей и страну своего временного пребывания. Тем временем Коломойский продолжает оприходовать крупнейшие госпредприятия - в ближайшее время под его контроль может перейти Одесский припортовый завод.
✔️179 голосов от Слуги народа - показатель грядущего конца моностада, которое в ближайшие недели будет расколото на тех, у кого остался инстинкт самосохранения и тех, у кого его, как и мозга, никогда не было. Вторая часть вместе с ОПЗЖ составит ту реальную коалицию, которая и была изначальной целью антиукраинской группировки, приведшей к власти киношного Голобородька.
✔️В мировой прессе не увидел НИ ОДНОГО положительного отзыва о последних действиях Зе. Настроения Запада можно охарактеризовать, как "ранний Янукович, разворот в сторону РФ, сворачивание инвестиций." Опорой власти становится силовая модель общения с инакомыслящими, возглавляемая Аваковым. Все должности в стране при малейших признаках свободомыслия будут подвергаться мгновенной ротации с помощью новой коалиции СН-ОПЗЖ.
✔️Один большой плюс: всё встало на свои места. До позавчерашнего дня я был уверен, что эта власть худо-бедно досидит до конца своего срока. Сегодня я даже не сомневаюсь: не досидит.

2. Шмыгаль сдал назад после вчеращнего зашквара: "Мы не будем поставлять воду для военных объектов, мы будем поставлять её украинцам... хоть бутылями.
NB🔸 Это рекорд. Как на второй день пребывания на одном из высших постов страны деградировать до уровня Лысого из 95 квартала. После своего скорого смещения этот "премьер" получит почётную должность начальника подотдела доставки бутылок с божьей росой всем нуждающимся.

3. Зеленский хочет в ближайшее время посетить все области Украины.
NB🔸 Так и тянет на гастроли! Можно человека вывести из 95 квартала, но 95 квартал из человека - никогда. Боюсь только, что вместо "Браво!" будет "Геть!" Но это детали.

4. Суд обязал ГБР закрыть дело против Порошенко и открыть производство против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.
NB🔸 Буду откровенен: до последнего не был уверен, что Пятому президенту удастся дважды войти в одну и ту же реку. Но сейчас, когда новый гарант под названием "Полшестого" своми руками делает для этого всё возможное, могу пожелать Петру Алексеевичу только одного: не умереть со смеху, читая их профанские "подозрения". Кишка у них тонка, а ПАП навсегда останется глыбой, спасшей Украину от "русского мира". Спас от русского, спасёт и от зелёного.

5. Нардеп от ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием, который заразился коронавирусом и сейчас в реанимации.
NB🔸 Положение серьёзное. Необходимо, чтобы преЗЕдент собрал у себя в кабинете всю фракцию ОПЗЖ, Ермака, Коломойского, обнялся с ними, пустил слезу эмпатии и скрупулёзно обсудил создавшуюся ситуацию. Может так и происходят бархатные революции?

6. Зеленский надеется на "нормандский" саммит в апреле.
NB🔸 В этом году саммита не будет - 100%.
Давайте без иллюзий. Есть информация, что в Кремле больше не рассматривают план "всучить" Донбасс Украине. Начинается экономическая, социальная и ментальная интеграция региона в Россию. В этом ключе на днях максимально упрощено получение жителями ОРДЛО российских паспортов, а также предоставлено право принимать участие в общероссийских голосованиях, включая ближайшее голосование по правкам в Конституцию. В качестве информационного компенсатора распространяются слухи о том, что Москва сворачиваент финансирование этих квазигосударств. Слухи для таких "гениев", как Сивоха, стремящихся урезать наш бюджет в пользу "бедных и несчастных" шахтёров ОРДЛО. Неужели ещё непонятна эта игра?

7. На праймериз демократов в США на лидерские позиции выходит Джо Байден.
NB🔸 И как это может повлиять на Украину? Так, что Трампу становится критически важно запустить дела против Байдена по коррупции его семьи в Украине. Будет мощное давление на Зе вкупе с новым прокурором и откровенная тактика кнута и пряника. Выдержит такую тактику дипломатия Украины? Учитывая, КТО на Банковой принимает решения, а также основные принципы этой власти ("какая разница" и "хуже не будет"), не уверен.

8. Эрдоган "договорился" с Путиным о прекращении огня.
NB🔸 Договариваться о чём-то с Путиным - это как договариваться с уральской выхухолью о том, что к понедельнику она напечатает вам Большую Британскую энциклопедию. Эрдоган это понимает, играя на изматывание ихтамнетов на севере Сирии. Его-то войскам туда зашёл-вышел, а Путину приходится мотать за тридевять земель и удерживать там дорогущие технику и ресурсы. Византийский лидер играет в долгую. Как и мы, впрочем.

9. Большинство украинцев (77% опрошенных) намерены праздновать 8 марта в 2020 году. 19% респондентов заявили, что отмечать праздник не будут.
NB🔸 Цифры почти совпадают с последним голосованием за президента.) Лично я готов поздравлять женщин за то, что они есть, хоть каждый день. И считаю разделение человечества на два пола высшим достижением индустрии счастья.

Але нам разом, чоловікам та жінкам, багато ще робити для того, щоб це щастя прийшло у нашу спільну домівку. Тому шануймося, тримаємо стрій та робимо своє.
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Лидеры Европы отнюдь не дураки. Они смотрят на тебя и все прекрасно понимают по твоим делам и поступкам. И без слов.
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Да, им бы такую евроинтеграцию проводить, чтобы в одну сторону дешевое сырье и рабочую силу - а в другую сторону озабоченности, обеспокоенности и кредиты под хорошие проценты. Но что-то пошло не так...
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Це правда. Їх роликами і серіалом "Слуга народа" не купиш, а лише розсмішиш.
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Надо спешить, а то может получиться так, что вслед за Англией все разбегутся.
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ты прав,литвиняка...приоритетом должно быть вступление в НАТО
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о чем оно? Он же просит ему на слово верить, а Фрау уже временная, так что снова промах и не знание дела
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Не убедительно вова...не убедительно..
Надо на стол залезть...ну на крайняк ноги на него положить...тогда поверят...
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Поэтому надо воду в крым подать, покупать у россии электричество, оступать на Донбассе, вернуть всех януковичей, ну-ну он думает там тоже поведутся на эту брехню или он для наших даунов?
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Та Европа совсем не против воды в Крым, Януковича и электричества с наРоссии. А про отступить на Донбассе - это вообще влажные мечты. Нас не евроинтегрируют совсем по другим причинам. Украина для европейских стран - запоребрик, хоть головой в стену бейся, и всё тут.
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серйозно? а як же миролюбні очі лисого фюрера? хіба вони не манять тебе розчинитись у них?
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Поставьте Пороха министром иностранных дел и будет вам тесная интеграция. Он убеждать умеет.
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Он лапшу на уши своим сектантам вешать умеет, а не убеждать . Кого он убедил на Западе ? Там его десятки раз посылали, а его боты пропели ему десятки раз ,,перемогу" .Его лапша только для внутреннего пользования про ,,весьмирснами" . А в реальной международной политике царят другие правила -жёсткие , циничные , лицемерные и прагматичные
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Не неси херню. При Порохе безвиз украинцам дали, только он чего стоит. Я не хочу перечислять достижения Украины во внешней политике при его правлении, кто в адеквате тот сам понимает. При этой власти, что сейчас Украину на Западе вообще не воспринимают.
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Та ви шо? До приходу янелоха, завдяки Пороху, була "антипутінська коаліція". Безвіз, це теж заслуга Пороха, за сідченням Меркель. Інвестиції в Україну. Ану ж, приведіть приклади "здобутків" капітулянта
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"Убедить" для шмаркли значит "на*бать"
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Цырк. Окурок дал отмашку на угрозы в свой адресс. Уже два дня не президент, а просто-брутальный мачо🤨
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Англичане еле отмахались от того еврейского-российского союза, а дурню всё неймется туда попасть.
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Вам больше нравится совецкий имени ввх ? Или вы нас и наши сегодняшние возможности с англичанами сравниваете ?
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Бесплатного сыра не бывает, не надейтесь.
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ЕС это альтернатива поглощению ,,советским миром" а не бесплатный сыр .Других альтернатив на сегодня просто нет
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Это правда. Сравнивать интерес Украины и ВБ просто некорректно. Для них ЕС - это выбор между трамваем и личным лимузином, у нас - между трамваем и пойти пешком по грязи. Тоамвай, блин, не так уж для нас и плох)
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А вчера видели: "Даю Путину один год"...🤣🤣🤣.
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С назначением Шмыгаля этот пост требует всего одного уточнения: между двумя олигархами:
Потрібно переконати лідерів ЄС у бажанні України до тіснішої інтеграції в Європу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4965
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Тебе, Вова, нужно понять - мы в Европу рвёмся ещё и потому, что очень хотим избавиться от объятий московии.
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Верните Пэцю ! При нем не Лерка доила Народ , а народ доил Лерку .И чтобы не помереть от чрезмерного материального и морального истощения она переехала на пмж в Лондон
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подельницу куйла шмаркель не убедить ибо она висит на крючке в рашистского сутенера и она совместно с жабоедом и рашистом повинны в кровопролитии в Украине в тех смертях и в потере Украиной части Донецкой земли.вот против кого нужно открывать уголовное производсво и довести до суда с выплатой много лярдных убытков причиненых Украине в результате такой политики...
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Вертели они Украину на одном месте пропеллером Потрібно переконати лідерів ЄС у бажанні України до тіснішої інтеграції в Європу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1177убедить их может восстановление Украиной ядерного статуса ,это будет очень весомый аргумент ...
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***** от Пороха типало и без ЯО, а вертят как раз зебобами. Даже будь у него ЯО, оно так же тряслось бы по каждому поводу и без.
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Так убеждай, зелень полосатая, это твоя прямая обязанность, тебе нужно было сначала выучить назубок обязанности президента, а потом подумать семь раз по силе ли они тебе, неотесанному криворагулю. С Порошенко бы посоветовался, а не вел себя, как гопник, хамло распоясанное. А теперь ОНО жалуется, ноет, тьху на тебя три раза.
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Ну да вы уже мудаки все для этого сделали : одно только дать в Крым воду чего стоит ? Я уже молчу за портнова и возврат банка коломоше
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Глянешь на фото - ну просто гроза женщин и друг детей! А присмотришься - ан нет, просто болтает ерундой! Эх, Вася, Вася! Не по Сеньке (Ваське!) шапка!
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...меркель забудьте, уходит бабанька на пенсион, кто намесник-пока неизвестно..макарон пока за главного, но тому расея ближе, денег отвалит немеренно для бабаньки ивонной в случае чего..так что в европе искать некого пока..только штаты,а там выборы и на раскаряку стоять приходится в ожидании кто победит.. Потрібно переконати лідерів ЄС у бажанні України до тіснішої інтеграції в Європу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8557...
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Нужно попытаться ******* лидеров ЕС в желании Украины к более тесной интеграции в Европу и выклянчать побольше денег, - Зеленский
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Нужно попытаться ******* лидеров ЕС в желании Украины к более тесной интеграции в Европу и под этим соусом выклянчать побольше денег, - Зеленский
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