 Нужно убедить лидеров ЕС в желании Украины к более тесной интеграции в Европу, - Зеленский

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы должны дать людям уверенность, что Европейский Союз ждет Украину ... Люди не очень верят словам. А точнее, люди верят словам только определенное время, потом они начинают искать действия", - сказал президент Украины.
По словам Зеленского, убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель и других в желании Украины к более тесной интеграции в Европу является "жизненно важным".
В то же время президент отметил, что Brexit стал "удивительным опытом" для Киева: видеть, как страна спешит выйти из ЕС, когда Украина так хочет присоединиться к нему.
Вчера в 15:15 ·
⚡️SHARP`s REVIEW - 06.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)
1. Смена правительства и генпрокурора.
NB🔸 Что показали последние два дня:
✔️ По глупости собственного народа оказавшийся в кресле президента лицедей молится исключительно двум богам: рейтингу и Коломойскому. Ради них он готов продать маму Римму, папу-прохвесора, друзей и страну своего временного пребывания. Тем временем Коломойский продолжает оприходовать крупнейшие госпредприятия - в ближайшее время под его контроль может перейти Одесский припортовый завод.
✔️179 голосов от Слуги народа - показатель грядущего конца моностада, которое в ближайшие недели будет расколото на тех, у кого остался инстинкт самосохранения и тех, у кого его, как и мозга, никогда не было. Вторая часть вместе с ОПЗЖ составит ту реальную коалицию, которая и была изначальной целью антиукраинской группировки, приведшей к власти киношного Голобородька.
✔️В мировой прессе не увидел НИ ОДНОГО положительного отзыва о последних действиях Зе. Настроения Запада можно охарактеризовать, как "ранний Янукович, разворот в сторону РФ, сворачивание инвестиций." Опорой власти становится силовая модель общения с инакомыслящими, возглавляемая Аваковым. Все должности в стране при малейших признаках свободомыслия будут подвергаться мгновенной ротации с помощью новой коалиции СН-ОПЗЖ.
✔️Один большой плюс: всё встало на свои места. До позавчерашнего дня я был уверен, что эта власть худо-бедно досидит до конца своего срока. Сегодня я даже не сомневаюсь: не досидит.
2. Шмыгаль сдал назад после вчеращнего зашквара: "Мы не будем поставлять воду для военных объектов, мы будем поставлять её украинцам... хоть бутылями.
NB🔸 Это рекорд. Как на второй день пребывания на одном из высших постов страны деградировать до уровня Лысого из 95 квартала. После своего скорого смещения этот "премьер" получит почётную должность начальника подотдела доставки бутылок с божьей росой всем нуждающимся.
3. Зеленский хочет в ближайшее время посетить все области Украины.
NB🔸 Так и тянет на гастроли! Можно человека вывести из 95 квартала, но 95 квартал из человека - никогда. Боюсь только, что вместо "Браво!" будет "Геть!" Но это детали.
4. Суд обязал ГБР закрыть дело против Порошенко и открыть производство против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.
NB🔸 Буду откровенен: до последнего не был уверен, что Пятому президенту удастся дважды войти в одну и ту же реку. Но сейчас, когда новый гарант под названием "Полшестого" своми руками делает для этого всё возможное, могу пожелать Петру Алексеевичу только одного: не умереть со смеху, читая их профанские "подозрения". Кишка у них тонка, а ПАП навсегда останется глыбой, спасшей Украину от "русского мира". Спас от русского, спасёт и от зелёного.
5. Нардеп от ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием, который заразился коронавирусом и сейчас в реанимации.
NB🔸 Положение серьёзное. Необходимо, чтобы преЗЕдент собрал у себя в кабинете всю фракцию ОПЗЖ, Ермака, Коломойского, обнялся с ними, пустил слезу эмпатии и скрупулёзно обсудил создавшуюся ситуацию. Может так и происходят бархатные революции?
6. Зеленский надеется на "нормандский" саммит в апреле.
NB🔸 В этом году саммита не будет - 100%.
Давайте без иллюзий. Есть информация, что в Кремле больше не рассматривают план "всучить" Донбасс Украине. Начинается экономическая, социальная и ментальная интеграция региона в Россию. В этом ключе на днях максимально упрощено получение жителями ОРДЛО российских паспортов, а также предоставлено право принимать участие в общероссийских голосованиях, включая ближайшее голосование по правкам в Конституцию. В качестве информационного компенсатора распространяются слухи о том, что Москва сворачиваент финансирование этих квазигосударств. Слухи для таких "гениев", как Сивоха, стремящихся урезать наш бюджет в пользу "бедных и несчастных" шахтёров ОРДЛО. Неужели ещё непонятна эта игра?
7. На праймериз демократов в США на лидерские позиции выходит Джо Байден.
NB🔸 И как это может повлиять на Украину? Так, что Трампу становится критически важно запустить дела против Байдена по коррупции его семьи в Украине. Будет мощное давление на Зе вкупе с новым прокурором и откровенная тактика кнута и пряника. Выдержит такую тактику дипломатия Украины? Учитывая, КТО на Банковой принимает решения, а также основные принципы этой власти ("какая разница" и "хуже не будет"), не уверен.
8. Эрдоган "договорился" с Путиным о прекращении огня.
NB🔸 Договариваться о чём-то с Путиным - это как договариваться с уральской выхухолью о том, что к понедельнику она напечатает вам Большую Британскую энциклопедию. Эрдоган это понимает, играя на изматывание ихтамнетов на севере Сирии. Его-то войскам туда зашёл-вышел, а Путину приходится мотать за тридевять земель и удерживать там дорогущие технику и ресурсы. Византийский лидер играет в долгую. Как и мы, впрочем.
9. Большинство украинцев (77% опрошенных) намерены праздновать 8 марта в 2020 году. 19% респондентов заявили, что отмечать праздник не будут.
NB🔸 Цифры почти совпадают с последним голосованием за президента.) Лично я готов поздравлять женщин за то, что они есть, хоть каждый день. И считаю разделение человечества на два пола высшим достижением индустрии счастья.
Але нам разом, чоловікам та жінкам, багато ще робити для того, щоб це щастя прийшло у нашу спільну домівку. Тому шануймося, тримаємо стрій та робимо своє.
Надо на стол залезть...ну на крайняк ноги на него положить...тогда поверят...