 Нужно убедить лидеров ЕС в желании Украины к более тесной интеграции в Европу, - Зеленский

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны дать людям уверенность, что Европейский Союз ждет Украину ... Люди не очень верят словам. А точнее, люди верят словам только определенное время, потом они начинают искать действия", - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель и других в желании Украины к более тесной интеграции в Европу является "жизненно важным".

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В то же время президент отметил, что Brexit стал "удивительным опытом" для Киева: видеть, как страна спешит выйти из ЕС, когда Украина так хочет присоединиться к нему.