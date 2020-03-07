 Подача воды в Крым - одно из условий дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе, которое поставил Путин на переговорах в Париже, - источники

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Именно поэтому вначале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а затем премьер-министр Денис Шмыгаль заявили о намерении подать воду в Крым (Шмыгаль затем свои слова опроверг). И именно поэтому власти разослали запросы в инжиниринговые организации о подготовке проекта возобновления подачи воды в Крым.
Это проверка общественного мнения, Офис президента изучает, готово ли украинское общество пойти на такие уступки Путину, и может ли поставка воды в Крым стать темой для договоренностей с РФ", - считает журналист.
Он уверен, что договоренность по поставкам воды с Путиным - этой грубейшая ошибка президента Зеленского.
"Во-первых, а причем тут вода в Крым к проблеме Донбасса? Ведь ранее сам президент озвучивал стратегию решения вначале проблемы Донбасса, а затем Крыма. Во-вторых, принятие на себя обязательств перед Путиным по поставкам воды и попытка этот проект реализовать - это тяжелый удар по доверию к власти в Украине. Потому что поставка воды - это предательство национальных интересов, и Путин это прекрасно понимает, что даже самим обсуждением этого вопроса он подвешивает украинскую власть на крючок.
То, что Денис Шмыгать озвучивает путинские пожелания по телевидению в своем первом публичном выступлении - это демонстрация глубокого непонимания премьером происходящего, и полной несамостоятельности.
Мое мнение: Владимир Зеленский должен прекратить практику кулуарных переговоров с Путиным - границы компромиссов на переговорах с РФ должны согласовываться как минимум на уровне СНБО. И возникает вопрос - о чем еще договаривались с Путиным? Если в качестве компромисса рассматривают вот такие истории - значит, понимания государственных интересов у президента на переговорах нет", - написал Бутусов.
А Крым будет украинским, как и Донбасс.
И БЕЗ всех этих тварей!
еще и середина днепра ... там же )))
зебилы приехали???? поздравляю....
Глава так называемого крымского парламента Владимир Константинов заявил, что сначала Украине нужно «отказаться от претензий на полуостров».
«Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна», - считает он.
Кроме того, Константинов подчеркнул, что вода с Украины может быть опасна, так как с помощью нее крымчан «могут травить какими-то химикатами и еще чем-то». По его словам, в Крыму есть своя программа по обеспечению водой.
Правы были харьковские ультрас.
"Я продам свою страну, продам свою жену, продам свою собаку........" ?
вас же предупреждали: ДУМАЙТЕ
Перекрыть все что с Украины идет в лугандон, закрыть переходы. И жизнь станет чище и лучше.
Вчора о 14:10 ·
То, что сейчас происходит с водой в Крым - это классическое окно Овертона. Вот просто стандартнейшее.
Напомню, что окно Овертона - это концепция, при помощи которой в обществе можно насадить любую, ранее совершенно неприемлемую, идею. Хоть каннибализм, хоть педофилию, хоть подачу воды оккупанту.
Окно Овертона состоит из шести стадий.
Немыслимо
Радикально
Приемлемо
Разумно
Стандартно
Действующая норма
Фаза первая: немыслимо. В общество вкидывается некая мысль - например, подача воды оккупанту - которая считается настолько чудовищным мракобесием, идиотизмом, предательством и воспринимается настолько в штыки, что, казалось бы, даже и речи об этом идти не может.
Однако, речь идет.
И если регулярно касаться этой темы в общественных дискурсах и средствах массовой информации, то общество к существованию этой темы ПРИВЫКАЕТ.
Это первый шаг.
Это главный шаг
Он сделан.
Снят запрет на обсуждение темы.
Дальше дело техники.
Вторая стадия, "радикально", характеризуется тем, что сама идея подачи воды в Крым все еще воспринимается обществом в штыки, но уже идет её обсуждение.
Вчера в эфире мы наблюдали переход как раз уже ко второй фазе. Это не первая, первая была раньше. Когда совсем отдельные пробные вбросы были. Вчера же Шмыгаль уже дискутировал - прошу прощения, не знаю фамилии этой дамы - о том, кто несет ответственность за проживающих в Крыму украинцев. Он говорил, что Украина, его оппонент говорила, что он не знает азов и ответственность за оккупированные территории несет оккупант.
Кто из них прав - абсолютно не важно.
С точки зрения окна Овертона важно то, что дискуссия уже началась.
На этой стадии вместо отдельных маргиналов уже образуются группы людей, которые вкидывают немыслимую идею в общественный дискурс. Что мы можем и наблюдать. Шмыгаль - уже не единственный.
Да, эти группы все еще маргинальные, но они - уже группы.
Третий шаг - тема уже давно обсуждается. Все к ней привыкли. От неё пусть и кривят губы, но уже не порываются убить с первых же слов. Тема становится приемлемой. В конце-концов да, там же тоже наши люди, мы же не звери все же, нельзя бросать своих, иногда надо и искать компромисс.
На четвертой стадии - "разумно" - я вам зуб даю, вы услышите репортажи о том, что мы же воду будем поставлять не просто так. Мы же будем её продавать. Мы за это получим офигилиард денег. А в бюджете дыра. А пенсии надо индексировать. А платежки за газ. Две. А ОГВЗ рухнут и доллар вверх попрет. А инфляция и дефолт. А МВФ нас херами кроет и посылает в пешем направлении.
В общем, поставки воды в Крым нам нужны больше, чем самому Крыму.
Разумно?
Разумно.
На пятой стадии можно считать, что дело сделано. Мысль уже насажена в общество. К ней уже все привыкли. Она уже не вызывает отторжения. У неё немало адептов (здесь, кстати, вступает в силу еще одна теория - спираль молчания, которая характеризуется тем, что любую идею также можно насадить в массы, даже если её поддерживают всего два процента населения - главное сделать так, чтобы эти два процента были самыми громкими и они были везде - и тогда остальные девяносто восемь процентов начнут думать, что маргиналы-то как раз именно они, и потянутся к этим двум процентам, чтобы не выглядеть белыми воронами), эти адепты не замолкая её обговаривают, её разумность и обоснованность уже принята за данность, а, главное, её противники уже попросту устали спорить и доказывать.
Общество не может постоянно сопротивляться. Вы не сможете годами жить в палатках на канале, блокируя его. У вас дети. Своя жизнь. Работа, в конце-концов.
А власть годами давить - может.
Условия неравны изначально.
Ну и шестая стадия - действующая норма. Жители Херсона - или где он там начнается - отдыхают на берегах Севрео-Крымского канала.
Исходя из того, насколько буквально и пошагово выполняется это окно Овертона, можно сделать вывод, что подача воды в Крым - одна из договоренностей встреч в Омане или встреч Ермака с Козаком в Минске или каких-то иных переговоров. Я думаю, что эта договоренность достигнута. Украинская сторона её выполняет.
И, я думаю, выполнит.
Считаете, это невозможно? Давайте я вам приведу пару примеров окна Овертона, которые в украинском обществе уже сработали и стали нормой.
Разведение войск. Тема, поначалу воспринимавшаяся как абсолютно неприемлемая, сейчас находится на пятой стадии. Она уже стандартная. В очередной раз разводят очередные войска под очередным Золотым - кого это уже интересует, ну, подумаешь, разводят, ну, плохо, да, но в первый раз что ли.
Посадка и предъявление обвинений ветеранам АТО. Тема Рифмастера ушла из главных новостей СМИ. Суды больше не вызывают такого ажиотажа. На них приходит все меньше активистов. Общество привыкло. Ну, что ж поделать, нет, мы конечно, против, но такова вот реальная ситуация. А человек тем временем сидит. Уже и доказательств ноль, и все опровергнуто сто раз, и само обвинение уже говорит, что того, что есть, недостаточно для передачи в суд. А человек - сидит. Это стало нормой.
Покупка газа у России.
Задержания украинский моряков и рыбаков. Тут даже уже шума в последний раз не было - ну, арестовали и арестовали, совсем незаметно уже прошло.
Это так. Навскидку.
Я много-много раз наблюдал, как срабатывает окно Овертона. Мы с вами наблюдали.
Сейчас мы наблюдаем в очередной раз.
Выводы можете сделать сами.
На самом деле, все плохо.
вода в Крым это не миллионы, а сотни миллионов, если не миллиарды долларов ВЗЯТКИ !
Путин заплатит (заплатил ?), но и потребует жестко
до встречи на МАЙДАНЕ, ЗЕля !!!!!
Джулия Луи-Дрейфус рассказывает, как для Путина устроили частный тур по венскому музею. Думали про сборщиков биоматериалов - была шутка? "Самый влиятельный политик современности" "которого все боятся" везде ездит со своим личным туалетом. Его поставили прямо перед входом в музей.
А знаете почему? Он с него восстанавливается! Т.е. переходит в другое место где его тварь, регенерируют. Вот вам и прыгающий рост, вот вам и двойники, вот вам нестыковки с фото.
попьют в гостях у днепровских раков под мостом Патона !!!!!
Об этом в комментарии "Апострофу" заявил фермер Александр Пискунов из Первомайского района, по территории которого проходит пересохший Северо-Крымский канал.
По его словам, основной источник питьевой воды - грунтовые воды. Говоря о качестве воды фермеры говорят, что вода в степи и до российской аннексии была солоноватой, но в последние три года появился отчетливый неприятный привкус.
"У нас в районе воду из крана уже давно никто не пьет. Ею поят скотину, поливают огороды и используют для прочих хозяйственных нужд. Воду для питья покупаем. Цена в пределах двух рублей за литр", - говорит Александр Пискунов.
Также он добавил, что оккупационные власти не заинтересованы в развитии сельского хозяйства на оккупированном полуострове. Их цель - сбывать в Крыму продукцию, которая была выращена в Краснодарском крае. В то же время российские чиновники и СМИ твердят, что в Крыму не могут удержать цены на мясо и молочку из-за Украины, которая перекрыла на полуостров подачу воды. Фермеры же утверждают, что водная блокада Крыма лишь косвенно повлияла на поголовье крупного рогатого скота.
"Раньше на каждое село в совокупности приходилось по 250, а то и 400 голов дойного скота. С нескольких молзаводов приезжали машины принимать молоко. Теперь поголовье идет под нож по двум основным причинам. Первое - дорогие корма. Вторая - скотину попросту негде пасти и негде заготавливать сено на зиму. Раньше поля под паром использовали для выпаса. Теперь, по российским законам, не должно быть "пустующих" земель. Иначе фермеры будут платить штрафы. Приходится обрабатывать. Получилась такая ситуация: у кого есть коровы в домашнем хозяйстве, у тех мало земли или вовсе нет наделов. У кого достаточно земли - тем не нужна скотина", - говорит Александр Пискунов.
Так к чему вообще эти споры если им вода ненужна.
...
пусть только попробует!!!