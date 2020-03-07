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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Крым (22474) водоснабжение (475) Бутусов Юрий (2045) нормандская четверка (1105) вода (374)

 Подача воды в Крым - одно из условий дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе, которое поставил Путин на переговорах в Париже, - источники

По данным источников Цензор.НЕТ, подача воды в Крым - это одно из условий дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе, которое поставил президент РФ Владимир Путин на переговорах в Париже в декабре 2019-го, и в телефонном разговора 14 февраля Путин снова потребовал от Владимира Зеленского возобновления подачи воды в Крым как одно из условий договоренностей на следующей "нормандской встрече".

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Именно поэтому вначале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а затем премьер-министр Денис Шмыгаль заявили о намерении подать воду в Крым (Шмыгаль затем свои слова опроверг). И именно поэтому власти разослали запросы в инжиниринговые организации о подготовке проекта возобновления подачи воды в Крым.

Это проверка общественного мнения, Офис президента изучает, готово ли украинское общество пойти на такие уступки Путину, и может ли поставка воды в Крым стать темой для договоренностей с РФ", - считает журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предательская тема подачи воды в оккупированный Крым может превратить Северо-Крымский канал в Майдан, - Луценко

Он уверен, что договоренность по поставкам воды с Путиным - этой грубейшая ошибка президента Зеленского.

"Во-первых, а причем тут вода в Крым к проблеме Донбасса? Ведь ранее сам президент озвучивал стратегию решения вначале проблемы Донбасса, а затем Крыма. Во-вторых, принятие на себя обязательств перед Путиным по поставкам воды и попытка этот проект реализовать - это тяжелый удар по доверию к власти в Украине. Потому что поставка воды - это предательство национальных интересов, и Путин это прекрасно понимает, что даже самим обсуждением этого вопроса он подвешивает украинскую власть на крючок.

То, что Денис Шмыгать озвучивает путинские пожелания по телевидению в своем первом публичном выступлении - это демонстрация глубокого непонимания премьером происходящего, и полной несамостоятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый премьер "пока не в контексте Крыма", - зампостпреда Президента в АРК Ташева о заявлении Шмыгаля про водоснабжение полуострова

Мое мнение: Владимир Зеленский должен прекратить практику кулуарных переговоров с Путиным - границы компромиссов на переговорах с РФ должны согласовываться как минимум на уровне СНБО. И возникает вопрос - о чем еще договаривались с Путиным? Если в качестве компромисса рассматривают вот такие истории - значит, понимания государственных интересов у президента на переговорах нет", - написал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3180080
 
   
 Топ комментарии
 
что написать, если шмаркля решиться на это, то до встречи на Майдане...
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Пусть Уйло возьмет Зе и пойдет вместе с ним НАХ!!!
А Крым будет украинским, как и Донбасс.
И БЕЗ всех этих тварей!

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ха.ха..ха и это не единственное условие
еще и середина днепра ... там же )))
зебилы приехали???? поздравляю....
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донасс и затевался пуйлом как рычаг давления для признания Украиной Крыма росийским,отсюда и 100 миллиардов и вода в Крым!пуйло хочет признания Крыма росийским и снятие санкций.возобновив подачу воды в Крым Украина потеряет эту территорию навсегда
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У цьому випадку Україна може втратити не тільки Крим, а свою Незалежність.
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а к этому все и движется,алигархи у власти,слабое правительство,слабый президент,преследование патриотов и оппозиции,большинство в раде набранное по принципу лояльности к зеленскому,голодное на столько,что готова за 5кусков проголосовать за что угодно ни к чему хорошему не приведет
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Подача води до Криму це визнання його російським. Також це визнання факту, що на Донбасі воює росія, з якою Зе вів сепаратні перемовини.
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Якщо уявити неможливе то пісюніст і шмиг повенні розуміти: нема води - нема зустрічі, вони вже на гачку. Але ж він сам сказав, що я не мислю стратегічно, от і маєш.
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В Крыму заявили, что отказываются от поставок днепровской воды с Украины.

Глава так называемого крымского парламента Владимир Константинов заявил, что сначала Украине нужно «отказаться от претензий на полуостров».
«Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна», - считает он.
Кроме того, Константинов подчеркнул, что вода с Украины может быть опасна, так как с помощью нее крымчан «могут травить какими-то химикатами и еще чем-то». По его словам, в Крыму есть своя программа по обеспечению водой.
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Это элемент торга. "Ваша тощая однорогая корова нам нахрен не нужна".
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Отжало територии, ещё и условия выставляет.
Правы были харьковские ультрас.
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помните песенку ЗЕбилов:
"Я продам свою страну, продам свою жену, продам свою собаку........" ?

вас же предупреждали: ДУМАЙТЕ
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Чем больше гопнику уступаешь, тем хуже тебе.
Перекрыть все что с Украины идет в лугандон, закрыть переходы. И жизнь станет чище и лучше.
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"зе" слуги от начала своего правления, делают работу,которую для них поставили рашистские хозяева,разшатывают украинский народ разными вбросами ,дабы разделить его мнение дабы небыло единства в украинском обществе,это есть то,что выгодно рашисту план "тихой рашистской оккупации руками все тех же зеленых своих слуг"
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Подача води в Крим - одна з умов подальшого врегулювання ситуації на Донбасі, яку поставив Путін на переговорах у Парижі, - джерела - Цензор.НЕТ 9048Аркадий Бабченко
Вчора о 14:10 ·

То, что сейчас происходит с водой в Крым - это классическое окно Овертона. Вот просто стандартнейшее.
Напомню, что окно Овертона - это концепция, при помощи которой в обществе можно насадить любую, ранее совершенно неприемлемую, идею. Хоть каннибализм, хоть педофилию, хоть подачу воды оккупанту.
Окно Овертона состоит из шести стадий.
Немыслимо
Радикально
Приемлемо
Разумно
Стандартно
Действующая норма
Фаза первая: немыслимо. В общество вкидывается некая мысль - например, подача воды оккупанту - которая считается настолько чудовищным мракобесием, идиотизмом, предательством и воспринимается настолько в штыки, что, казалось бы, даже и речи об этом идти не может.
Однако, речь идет.
И если регулярно касаться этой темы в общественных дискурсах и средствах массовой информации, то общество к существованию этой темы ПРИВЫКАЕТ.
Это первый шаг.
Это главный шаг
Он сделан.
Снят запрет на обсуждение темы.
Дальше дело техники.
Вторая стадия, "радикально", характеризуется тем, что сама идея подачи воды в Крым все еще воспринимается обществом в штыки, но уже идет её обсуждение.
Вчера в эфире мы наблюдали переход как раз уже ко второй фазе. Это не первая, первая была раньше. Когда совсем отдельные пробные вбросы были. Вчера же Шмыгаль уже дискутировал - прошу прощения, не знаю фамилии этой дамы - о том, кто несет ответственность за проживающих в Крыму украинцев. Он говорил, что Украина, его оппонент говорила, что он не знает азов и ответственность за оккупированные территории несет оккупант.
Кто из них прав - абсолютно не важно.
С точки зрения окна Овертона важно то, что дискуссия уже началась.
На этой стадии вместо отдельных маргиналов уже образуются группы людей, которые вкидывают немыслимую идею в общественный дискурс. Что мы можем и наблюдать. Шмыгаль - уже не единственный.
Да, эти группы все еще маргинальные, но они - уже группы.
Третий шаг - тема уже давно обсуждается. Все к ней привыкли. От неё пусть и кривят губы, но уже не порываются убить с первых же слов. Тема становится приемлемой. В конце-концов да, там же тоже наши люди, мы же не звери все же, нельзя бросать своих, иногда надо и искать компромисс.
На четвертой стадии - "разумно" - я вам зуб даю, вы услышите репортажи о том, что мы же воду будем поставлять не просто так. Мы же будем её продавать. Мы за это получим офигилиард денег. А в бюджете дыра. А пенсии надо индексировать. А платежки за газ. Две. А ОГВЗ рухнут и доллар вверх попрет. А инфляция и дефолт. А МВФ нас херами кроет и посылает в пешем направлении.
В общем, поставки воды в Крым нам нужны больше, чем самому Крыму.
Разумно?
Разумно.
На пятой стадии можно считать, что дело сделано. Мысль уже насажена в общество. К ней уже все привыкли. Она уже не вызывает отторжения. У неё немало адептов (здесь, кстати, вступает в силу еще одна теория - спираль молчания, которая характеризуется тем, что любую идею также можно насадить в массы, даже если её поддерживают всего два процента населения - главное сделать так, чтобы эти два процента были самыми громкими и они были везде - и тогда остальные девяносто восемь процентов начнут думать, что маргиналы-то как раз именно они, и потянутся к этим двум процентам, чтобы не выглядеть белыми воронами), эти адепты не замолкая её обговаривают, её разумность и обоснованность уже принята за данность, а, главное, её противники уже попросту устали спорить и доказывать.
Общество не может постоянно сопротивляться. Вы не сможете годами жить в палатках на канале, блокируя его. У вас дети. Своя жизнь. Работа, в конце-концов.
А власть годами давить - может.
Условия неравны изначально.
Ну и шестая стадия - действующая норма. Жители Херсона - или где он там начнается - отдыхают на берегах Севрео-Крымского канала.
Исходя из того, насколько буквально и пошагово выполняется это окно Овертона, можно сделать вывод, что подача воды в Крым - одна из договоренностей встреч в Омане или встреч Ермака с Козаком в Минске или каких-то иных переговоров. Я думаю, что эта договоренность достигнута. Украинская сторона её выполняет.
И, я думаю, выполнит.
Считаете, это невозможно? Давайте я вам приведу пару примеров окна Овертона, которые в украинском обществе уже сработали и стали нормой.
Разведение войск. Тема, поначалу воспринимавшаяся как абсолютно неприемлемая, сейчас находится на пятой стадии. Она уже стандартная. В очередной раз разводят очередные войска под очередным Золотым - кого это уже интересует, ну, подумаешь, разводят, ну, плохо, да, но в первый раз что ли.
Посадка и предъявление обвинений ветеранам АТО. Тема Рифмастера ушла из главных новостей СМИ. Суды больше не вызывают такого ажиотажа. На них приходит все меньше активистов. Общество привыкло. Ну, что ж поделать, нет, мы конечно, против, но такова вот реальная ситуация. А человек тем временем сидит. Уже и доказательств ноль, и все опровергнуто сто раз, и само обвинение уже говорит, что того, что есть, недостаточно для передачи в суд. А человек - сидит. Это стало нормой.
Покупка газа у России.
Задержания украинский моряков и рыбаков. Тут даже уже шума в последний раз не было - ну, арестовали и арестовали, совсем незаметно уже прошло.
Это так. Навскидку.
Я много-много раз наблюдал, как срабатывает окно Овертона. Мы с вами наблюдали.
Сейчас мы наблюдаем в очередной раз.
Выводы можете сделать сами.
На самом деле, все плохо.
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Это тоже работает... все думают что так и привыкают ,потом в головах отражается ,что гарант працюе,гарант це Украина!..Зеленский считает, что правление Путина закончится, как и "все тоталитарные режимы" Подача води в Крим - одна з умов подальшого врегулювання ситуації на Донбасі, яку поставив Путін на переговорах у Парижі, - джерела - Цензор.НЕТ 2908
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Коротше, маси свою справу зробили -вони проголосували.Це їх головне завдання....А активісти вони повинні бити без попередження.Так януковичів гонять.Так країна робить реформи.Бить треба ще до того , супротивник задумав вдарити.
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самокат не стал подставляться под воду... его и выгнали за это ))))
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Мы можем кацапам пустить воду из мочевого пузыря в рот, пусть подходят на перешейк. А если Нелох хочет перед кацами выслужиться, то пусть первый продегустирует.
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Зє!льона плєсєнь нажме на тєму води в найближчому обміні - і буде дожимати до перелому. Із застосуванням собак сАбакова
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суспільство в'яло відреагує - вода потече, напруга наростатиме та прориватиметься час від часу бунтами, які сАбаков локалізує
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вот и сьездил бубочка на переговоры,что там он и его команда продала узнаем позже,но будет поздно
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Ну... условия так условия. Если дадут по каналу хоть литр воды - клоуна укокошим..... я учитель, приму участие в утоплении сволочей.... за трёшку готовы продать всё, какое нах урегулирование. ***** не понимает такого разговора, уже всем давно ясно
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чьи-то счета в кипрских офшорах очень сильно обросли нулями !

вода в Крым это не миллионы, а сотни миллионов, если не миллиарды долларов ВЗЯТКИ !

Путин заплатит (заплатил ?), но и потребует жестко

до встречи на МАЙДАНЕ, ЗЕля !!!!! Подача води в Крим - одна з умов подальшого врегулювання ситуації на Донбасі, яку поставив Путін на переговорах у Парижі, - джерела - Цензор.НЕТ 9413
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Кремлевскую агентуру отстреливать без суда и следствия
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Ладно ваЗЕлин, он клоун. Пусть хламидия, засланный казачок, рекламирующий торты, полный идиот и ему еще сидеть надо будет. Но "великий" проффффесионал премьер министр если не имеет своего мнения, то он гавно на палочке.
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А если это и есть его истинное мнение, которое он, к тому же, готов реализовывать на практике, несмотря на сопротивление граждан Украины? Его же на зря на это место поставили.
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ШмЫгаль - креатура Ермака. Еще вопросы есть?
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Але для Зе-скота існує лише фабрика в ліпецьку. Фпбрика то їхнє фсьо!!!Вона індульгенція на відпущеення всіх гріхів для цієї продажної худоби.
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Зачем зеленожопые условия???? Зачем вы вообще на них ведетесь? Это вообще упырь, пришелец, другая враждебная форма жизни!!! Посмотрите просто на его туалет!!!

Джулия Луи-Дрейфус рассказывает, как для Путина устроили частный тур по венскому музею. Думали про сборщиков биоматериалов - была шутка? "Самый влиятельный политик современности" "которого все боятся" везде ездит со своим личным туалетом. Его поставили прямо перед входом в музей.
А знаете почему? Он с него восстанавливается! Т.е. переходит в другое место где его тварь, регенерируют. Вот вам и прыгающий рост, вот вам и двойники, вот вам нестыковки с фото.

Подача води в Крим - одна з умов подальшого врегулювання ситуації на Донбасі, яку поставив Путін на переговорах у Парижі, - джерела - Цензор.НЕТ 866
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решение о воде в Крым будет принято во время вспышки КОРОНОВИРУСА и запрета на массовые мероприятия
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Угу, а общество так накачают истерикой по поводу эпидемии, что все сами добровольно будут дома сидеть. А тех, кто сидеть дома не станет, просто заразят при помощи больных засланных казачков.
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Дали мальчику конфетку и пообещали перочинный ножик...
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А президенту можно скрывать о чем он договаривается? Гнать этого мудака к Януковичу!!!
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Ржали ???! Я ваши тупые морды теперь постоянно в это тыкать буду !

Подача води в Крим - одна з умов подальшого врегулювання ситуації на Донбасі, яку поставив Путін на переговорах у Парижі, - джерела - Цензор.НЕТ 2879
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Не знаю почему, но вояк, в Мариуполе, просто в очередях, в супермаркеты, я сегодня не увидел. Ни единого не увидел. Полицейских- много, а военных- не увидел, хотя по городу помотался немало. Даже странно. Можэ я Военную Тайну раскрываю? Тогда прошу прощения.
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они хотят днепровской водички ?

попьют в гостях у днепровских раков под мостом Патона !!!!!
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Было бы абсолютной наивностью думать, что Аристов, Арахамия, Камельчук, Качура, Шмыгаль и др. катали пробные шары насчет крымской воды с последующим включением дурака по личной глупости или по простоте душевной. Истина логична в своем цинизме - закулисный договорняк ***** с *********.
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Проблем с питьевой водой в оккупированном Россией Крыму в данный момент нет, зато есть вопросы к ее качеству.
Об этом в комментарии "Апострофу" заявил фермер Александр Пискунов из Первомайского района, по территории которого проходит пересохший Северо-Крымский канал.
По его словам, основной источник питьевой воды - грунтовые воды. Говоря о качестве воды фермеры говорят, что вода в степи и до российской аннексии была солоноватой, но в последние три года появился отчетливый неприятный привкус.
"У нас в районе воду из крана уже давно никто не пьет. Ею поят скотину, поливают огороды и используют для прочих хозяйственных нужд. Воду для питья покупаем. Цена в пределах двух рублей за литр", - говорит Александр Пискунов.
Также он добавил, что оккупационные власти не заинтересованы в развитии сельского хозяйства на оккупированном полуострове. Их цель - сбывать в Крыму продукцию, которая была выращена в Краснодарском крае. В то же время российские чиновники и СМИ твердят, что в Крыму не могут удержать цены на мясо и молочку из-за Украины, которая перекрыла на полуостров подачу воды. Фермеры же утверждают, что водная блокада Крыма лишь косвенно повлияла на поголовье крупного рогатого скота.
"Раньше на каждое село в совокупности приходилось по 250, а то и 400 голов дойного скота. С нескольких молзаводов приезжали машины принимать молоко. Теперь поголовье идет под нож по двум основным причинам. Первое - дорогие корма. Вторая - скотину попросту негде пасти и негде заготавливать сено на зиму. Раньше поля под паром использовали для выпаса. Теперь, по российским законам, не должно быть "пустующих" земель. Иначе фермеры будут платить штрафы. Приходится обрабатывать. Получилась такая ситуация: у кого есть коровы в домашнем хозяйстве, у тех мало земли или вовсе нет наделов. У кого достаточно земли - тем не нужна скотина", - говорит Александр Пискунов.
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Бубочка, ішак, не путєн повинен умови виставляти, а Україна... Так було до твого призначення,бабулю бєнєю, сцарем.. Зараз на фєдєрастів зовсім вже справи сиплеться, бо нафта сіганула нижче 50 за бочку, а ты все гамагаєшся допомогти #уйлу...
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Нехай путєн звільняє всіх заручників і припиняє переслідувати татар. Татари мають жити в Криму, як у себе вдома. Якщо будуть якісь рецидиви - знову перекриємо воду.
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Большинству тот Крым сдался, этого недостаточно чтобы поменять свою жизнь и вместо детского сада, работы и походов на рынок думать о коррекции высоты при стрельбе на 200 метров, промывке ранения или как лучше проползти до того укрытия. Есть что терять. А люди на той стороне такие же жили же веками поживем еще
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зеЛю и его банду ждет ростов.как минимум.а может и не дадут вообще сбежать. расстреляют.
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Пусть попробует. Получит Майдан похлеще предыдущего.
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Та ніхрена ми їм незробимо. Прикрасимо київські каштани.... та й усе.
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В Крыму заявили, что не собираются прикасаться к воде с Украины.
Так к чему вообще эти споры если им вода ненужна.
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За тем, ЖД сообщение должно быть открыто, за тем, возобновлена подача электричества, выплата пенсий и организован поток украинских туристов. Список можно продолжать бесконечно. А что скажет Кабмин? Ведь это Украина? И тамнашалюдя!
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кто ему дал право на подобные договорняки??? это подсудное дело! он что - водой в Крым инициирует его возврат под юрисдикцию Украины??? тогда какого х* мы слышим это??
пусть только попробует!!!
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