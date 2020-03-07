 Полиция устанавливает причины самоубийства ветерана АТО и волонтера Котенко в Житомире

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Житомирской области.
"6 марта в подъезде одного из домов областного центра было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Рядом находилось оружие, зарегистрированное на него. Все обстоятельства, зафиксированные в ходе первоочередных мер, свидетельствуют о самоубийстве мужчины. Расследование гибели волонтера, бывшего военнослужащего, находится под особым контролем", - сказано в сообщении.
Так, по данному факту полиция начала уголовное производство. На месте происшествия обнаружены и изъяты охотничий карабин, пулю и другие вещественные доказательства. В частности, зафиксировано повреждение потолка в коридорном помещении подъезда над местом, где произошел инцидент.
"Сейчас, кроме тщательного осмотра места происшествия и назначения ряда экспертных исследований, проведен опрос родных погибшего и соседей. Также продолжается собрание информации от друзей, коллег и других лиц, которые могут владеть необходимыми для расследования сведениями", - добавили в полиции.
В то же время правоохранители просят граждан не распространять ложные слухи об обстоятельствах смерти ветерана АТО, а в случае наличия информации об ее причинах или мотивах, сообщить следователям.
Также отмечается, что вскоре состоится брифинг руководства ГУНП в области по собранным в рамках досудебного расследования материалам, о времени проведения будет сообщено дополнительно.
По данным местных СМИ, застреленным нашли бывшего военного 95-й бригады, участника боевых действий Олега Котенко.
шумахерів треба імати через статеві зносини
по классике, киллеры обычно так и делают, ловят в подъезде, инсценируют и подкидывают оружие..
именно чучма - отвернул Украину от Европы, если бы не его сговор с пукиным - не было бы олигархов, и Украина была бы в Европе и НАТО..
Прощання з житомирським волонтером, розвідником 95-ї бригади, приватним підприємцем Олегом Котенком відбудеться 8 березня в будинку по проїзду Академіка Тутковського, 6.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив друг загиблого, волонтер Олександр Таргонський.
«Друзі і знайомі, побратими і посестри, всі, хто знав Олег Кот!! Провести Олега та попрощатися з ним можна завтра 8 березня 2020 року о 10-й ранку (відспівування та прощання) за адресою: пр. Академіка Тутковського 6, під'їзд 7. Поховання відбудеться о 12:00 на Смолянському військовому кладовищі», - написав Олександр Таргонський.
У соцмережі друзі та побратими загиблого публікують скорботні дописи, в яких не вірять у самогубство колишнього військового, тож просять правоохоронні органи розібратися у смерті чоловіка. Зокрема, таке звернення до поліції вранці 7 березня опублікував на своїй сторінці Олександр Швецов.
С другой стороны, от нескольких друзей Олега нам поступила информация, что он работал в сфере строительства, и, якобы, совсем недавно заявлял о каких-то махинациях в этой сфере. Также имел связи в политических кругах, какое-то время работал в компании «Фаворит».
Окончательные выводы и причины убийства установит следствие.