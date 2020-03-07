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Все про:Житомир (498) Нацполиция (11057) самоубийство (681)

 Полиция устанавливает причины самоубийства ветерана АТО и волонтера Котенко в Житомире

Правоохранители обнаружили в подъезде одного из домов Житомира тело волонтера, бывшего военнослужащего Олега Котенко с огнестрельным ранением, по данному факту было начато уголовное производств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Житомирской области.

"6 марта в подъезде одного из домов областного центра было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Рядом находилось оружие, зарегистрированное на него. Все обстоятельства, зафиксированные в ходе первоочередных мер, свидетельствуют о самоубийстве мужчины. Расследование гибели волонтера, бывшего военнослужащего, находится под особым контролем", - сказано в сообщении.

Так, по данному факту полиция начала уголовное производство. На месте происшествия обнаружены и изъяты охотничий карабин, пулю и другие вещественные доказательства. В частности, зафиксировано повреждение потолка в коридорном помещении подъезда над местом, где произошел инцидент.

"Сейчас, кроме тщательного осмотра места происшествия и назначения ряда экспертных исследований, проведен опрос родных погибшего и соседей. Также продолжается собрание информации от друзей, коллег и других лиц, которые могут владеть необходимыми для расследования сведениями", - добавили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко состоится завтра в Житомире

В то же время правоохранители просят граждан не распространять ложные слухи об обстоятельствах смерти ветерана АТО, а в случае наличия информации об ее причинах или мотивах, сообщить следователям.

Также отмечается, что вскоре состоится брифинг руководства ГУНП в области по собранным в рамках досудебного расследования материалам, о времени проведения будет сообщено дополнительно.

По данным местных СМИ, застреленным нашли бывшего военного 95-й бригады, участника боевых действий Олега Котенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3180079
 
 
 Топ комментарии
 
в подъезде? странное место для самоубийства..
по классике, киллеры обычно так и делают, ловят в подъезде, инсценируют и подкидывают оружие..
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Вьі уже пели про самоубийство в доме рьіга Кожарьі...
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от конкретно проти цього нічого не маю
шумахерів треба імати через статеві зносини
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от конкретно проти цього нічого не маю
шумахерів треба імати через статеві зносини
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Вьі уже пели про самоубийство в доме рьіга Кожарьі...
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в подъезде? странное место для самоубийства..
по классике, киллеры обычно так и делают, ловят в подъезде, инсценируют и подкидывают оружие..
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Таких киллеров в Украине уже давно нет ,остались мясники .
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Зрозуміло, що кілер, зрозуміло, що вбили, але не для цих дегенератів.Повністю знищене суспільство, країна ватно-малороського лайна і колаборантів з корисними ідіотами.Стає зрозуміло, чому маленькі держави - Естонія,Латвія,Литва,Фінляндія,Швейцарія мали свою державність, а Україна,ні, все через оце бидло, продажне,тупе і непатриотичне.
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кумів та родичів забагато з тієї сторони порєбріка
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при чем здесь народ? он тоже жертва режима олигархов, которые жируют в Украине со времен главного врага Украины - чучмы)
именно чучма - отвернул Украину от Европы, если бы не его сговор с пукиным - не было бы олигархов, и Украина была бы в Европе и НАТО..
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Брехня зелених виродків,я, в шоці.Людина позбавляє себе життя в під"їхзді. Це нове аваківське лайно. Прийди в під"їзд і засрелитись. Маразм, зеленого лайна і виродка армянина.
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смущают быстрые похороны.6 числа после 15-00 обнаружили труп.завтра уже будут хоронить.притом,что еще со вчерашнего утра копы уже в празднике.был вчера утром по своим делам у копов на Леси,в пол десятого утра уже все, кроме дежурной смене на концерт собирались и до вторника на выходные.

Прощання з житомирським волонтером, розвідником 95-ї бригади, приватним підприємцем Олегом Котенком відбудеться 8 березня в будинку по проїзду Академіка Тутковського, 6.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив друг загиблого, волонтер Олександр Таргонський.
«Друзі і знайомі, побратими і посестри, всі, хто знав Олег Кот!! Провести Олега та попрощатися з ним можна завтра 8 березня 2020 року о 10-й ранку (відспівування та прощання) за адресою: пр. Академіка Тутковського 6, під'їзд 7. Поховання відбудеться о 12:00 на Смолянському військовому кладовищі», - написав Олександр Таргонський.
У соцмережі друзі та побратими загиблого публікують скорботні дописи, в яких не вірять у самогубство колишнього військового, тож просять правоохоронні органи розібратися у смерті чоловіка. Зокрема, таке звернення до поліції вранці 7 березня опублікував на своїй сторінці Олександр Швецов.
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Очень, очень спешат. Значит, не хотят искать убийц.
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Похоже, что следак заранее получил от руководства ЦУ по поводу версии самоубийства. А улики легко подтасовать, благо опыта в этом полицаям не занимать. За бабки и маму родную продадут!
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Понятное дело: это самое последнее место, которое можно выбрать для самоубийства. Ну, или одно из самых последних. Так быть не может.
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Державі треба негайно розвернути широку програму реабілітації військових ато. Люди прийшли з війни в мирне життя і не знаходять себе в ньому. Такі проблеми були і в американців після В'єтнаму. І в них є багато напрацьовок, які можна просто скопіювати, доповнивши власним досвідом. Найкращі люди залишились наодинці між двох світів.
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Слідства не було, а про "самогубство" вже повідомили
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Что произошло? Версии: На первый взгляд, всё указывает на самоубийство. Следов борьбы нет, одиночный выстрел в голову совершен из оружия (охотничий карабин), которое было официально оформлено на Олега, и найдено рядом с телом. Никаких следов борьбы или чего-то похожего ...

С другой стороны, от нескольких друзей Олега нам поступила информация, что он работал в сфере строительства, и, якобы, совсем недавно заявлял о каких-то махинациях в этой сфере. Также имел связи в политических кругах, какое-то время работал в компании «Фаворит».

Окончательные выводы и причины убийства установит следствие.
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