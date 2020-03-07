 Седьмой человек госпитализирован в Черновицкой области с подозрением на коронавирус, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Всего в области с подозрением на коронавирус госпитализированы 7 человек.

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