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 Седьмой человек госпитализирован в Черновицкой области с подозрением на коронавирус, - ОГА

Житель Черновицкой области госпитализирован в областную клиническую больницу в связи с подозрением на коронавирус COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Всего в области с подозрением на коронавирус госпитализированы 7 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 проведенных исследований на коронавирус показали отрицательный результат, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3180078
 
 
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тікають додому - але там шансів вилукуватись більше ....
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знаете, вирусная пневмония и без этого кода может угробить. Но все таки лучше оставаться в зоне очага чем переносить в другой. Очаг можно изолировать и контролировать...
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Ну вы же знаете что не потвердится, наша страна единственная в уоторой не будет эпидемии, а то ж кто работать будет на ахметовских предприятиях, кто платить будет за лечение, как же кинотеатры переживут, трамваи с маршрутками?
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Сестра з однокурсницями зізванювалась - поки що підозри там (окрім одного випадку), і не більше того...
Да, підозрюваним проводять тести - але поки ще всі негативні.
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а бабка у подъезда сказала вообще никакого вируса нет и это лапша
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проверить бы нашу методику определения/не определения этого коронавируса...
ибо как-то она "предвзято" ...не определяет ))))
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Знакомый китаец сказал, что лучше подождать и не заражаться пока вирусом Covid 19, потому, что в сентябре выйдет Covid 20
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