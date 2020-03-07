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 От коронавируса умерла депутат парламента Ирана, общее число жертв в стране - 145 человек

Новоизбранная депутат парламента Ирана Фатима Рахбар умерла от коронавируса COVID-19 сегодня, 7 марта. Число умерших от коронавируса пациентов за последние сутки выросло на 21 и составляет теперь 145 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, несколько дней назад у Рахбар был подтвержден коронавирус, после чего ее доставили в больницу Масих Данешвари в Тегеране. Когда ее состояние ухудшилось, депутата пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фатима Рахбар была избрана представителем от Тегерана на последних парламентских выборах. Она была членом партии исламской коалиции, консервативной политической партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в мире достигло 3445 человек, инфицированных - более 100 тысяч, за пределами Китая - более 20 тыс., - СМИ

Отметим, ранее в Иране из-за вспышки коронавируса решили закрыть все школы и университеты на неопределенный срок.

Число умерших от коронавируса Covid-19 пациентов за последние сутки выросло на 21 и составляет теперь 145 человек, сообщили в субботу местные власти.

Иранские СМИ отмечают, что, кроме того, в стране выявлено 1076 новых случаев заражения. Таким образом, общее число людей, заразившихся коронавирусом в Иране, теперь - 5823.

Источник: https://censor.net.ua/n3180077
 
 
 Топ комментарии
 
А наша недовлада піар на коронавірусі влаштувала...
Ще і зіпсувала пам'ятний день за загиблими на Майдані.
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Предлагал же,жопоблок заразить...И вреда нет.И дело благородное.
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е велика надія - Алилуя....., що і "наш" парламент таке не омине От коронавируса умерла депутат парламента Ирана, общее число жертв в стране - 145 человек - Цензор.НЕТ 6352
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плохо то что ваш парламент и Минздрав не несут правильную инфу людям о этой проблеме. Одна бравада на фоне проблемы
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у нас е такий ФРАЗЕОЛОГІЗМ: Поки грім не вдарить, українець не перехреститься....- все відповідає...., плюс сьогоднішне зЄ-сміття у "владі"...
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Там ще зостався осередок Я та Пе сміття. Не шкода?
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А наша недовлада піар на коронавірусі влаштувала...
Ще і зіпсувала пам'ятний день за загиблими на Майдані.
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Это какая "наша" власть ? В гробу я видел эту власть в белых тапках да кол осиновый им в жопу шоб не воскресли вампирюги зеБильные....
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Просто на них впав літак з пляшкою коронавірусу, який призначався Україні.
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а вот в это можно поверить ибо вирус для уничтожения определенных слоев или возрастов и разрабатывался, а потом просто убег убивать..
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100% искусственная зараза, убежавшая случайно раньше времени. Потому все так и перес-ли.
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Предлагал же,жопоблок заразить...И вреда нет.И дело благородное.
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Если все окей то я вискарем отмечу эту такую "печальку"...бу га га га.
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Как там Волошин ? Не чихает ? Да,если чихает то многие депутаты да и члены кабмина тоже получат обсерон знатный. Тут и бабло хрен в помощь.
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42. дуже опасний вік...... От коронавируса умерла депутат парламента Ирана, общее число жертв в стране - 145 человек - Цензор.НЕТ 1338 а якщо ще і не лох, то ваабще труба......
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Пенсионный фонд в ожидании, если коронавирус попадет в Украину, ни одного пенсионера в живых не останется.
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фиксировать факты в других-это круто, но справится ли Украина с этой проблемой. Нас так хорошо и дорого подготовили и то смерти есть, а ресурсы Украины, увы, да и спецы какие то мутные, прослушала нового с его видениями, страшно...
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Чего тут страшного. Мы все рано-или поздно того -отойдем в мир иной. Какая разница иль по одиночке или всем скопом. Гуляй народ пока жив. Первач от всего помагает леча и тело и душу.
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Говорят шо от этой заразы вискарь хорош а у наших условиях самогон-первак. Ну это только для тех кто здоров. Профилактика. А Волошин кажись чихает ....
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лучше все таки вискарь оставьте ибо потом уходить придется мучительно и больно....это того не стоит, хотя у вас есть возможность умереть красиво, а не пьяно. Пардон.
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А я пока подыхать не собираюсь. Самогон есть,сало есть,мука и сахар есть,картоха тоже,лук,чеснок и хутор возле леса да криница полная родниковой воды. Пулеметик типа МГ-42 да еще кое че. Продержимся как то...
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У нас на Волыни есть куды спрятатся ,в болотах да лесах шо никая зараза не найдет.
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Украинцы с нетерпением ждут того момента, когда пару-тройку депутатов жопоблока и их партнеров - слуг каломойши сдохнут от короновируса. Как говорится естественный отбор
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В первую очередь говорят шо этот "коронус" в Украине цепляется к тем шо нет мозгов и черные душонки имеют типа всяких ОПЗЖ и СН.....
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Он цепляет тех, кто имеет контакты.Депутаты постоянно тусят с сотнями людей. Вот ты общаешься с сотней людей в неделю, а они с сотней за день.
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В средневековье была интересная история. Там считали, что шлюхи разносят чуму. Их выгнали за границу городов везде. В итоге жители перемерли, а шлюхи выжили. Хехе.
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У меня в пятнадцать лет была пневмония, две недели встать не мог, чуть не сдох. Не самые приятные воспоминания. Но это я молодой был. А так хз.
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А я за всю жизнь ни разу у врачей не был,разве токо когда в войске в начале 80-х служил срочку в Туркестане то медкомисию проходил да прививку в плечо делали.. Меня не брала ни желтуха ни тиф .
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