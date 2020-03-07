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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (18025) Чумак (159) Офис генерального прокурора (150)

 И.о. генпрокурора Чумак о подозрениях против Порошенко: Высосано из пальца, в суде потом все развалится

Подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко, которые подготовило Государственное бюро расследований, не были подписаны экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой из-за того, что они фактически "высосаны из пальца".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Главком" рассказал и.о. генпрокурора Виктор Чумак.

"Мы не тормозили ни одного дела, но и не подписали какое-либо подозрение, если оно не выверено до последней буквы. Подозрение – это же не один лист, а сто страниц, на которых описывается конструкция преступления, чтобы суд его принял. Если же ты подписываешь необоснованное подозрение и суд его таковым признает, ты так же отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности", – отметил Чумак.

По его словам, качество этих подозрений было таким, что их невозможно было даже исправить: "Было бы что исправлять. Если фактов у следствия и в подозрении нет, их не высосешь из пальца. Это же в суде потом все развалится".

Чиновник отметил, что был очень жестким политическим оппонентом Порошенко, но это еще не повод подписывать незаконные документы.

"Вот завтра мне как и.о. принесут подозрение Порошенко – и что делать? Скажут – Чумак не подписывает подозрения Порошенко, потому что тот ему заплатил. Но я не могу подписать незаконный документ", – резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против "слуги народа" Дубинского открыли уголовное производство за клевету на Порошенко - адвокат Головань

Источник: https://censor.net.ua/n3180075
 
   
 Топ комментарии
 
Навіть відвертий ворог Порошенка хоче того, чи ні - але визнає, що звинувачення проти 5-того Президента притягнуті, а то й фейкові
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«Петро Порошенко у 1989 році з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю: «Міжнародні економічні відносини». (Перед тим пройшов по конкурсу до Одеського морехідного училища, але вибрав навчання в Університеті). Відслужив 2 роки строкової служби у військах протиповітряної оборони СРСР. До 1992 навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету.
Володіє: українською, англійською, румунською (молдовською), російською мовами.
Кандидат в майстри спорту з дзю до.»
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Не всі знали, що його предок служив у НКВС.
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Абу, якщо копнути глибше, Ваші і Мої предки не заслуговують німбу..
😁
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За перекручення ріку та образу вам спам.
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А чого спамити?
Аргументів немає-є спам?
😁
Бувай!
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работа пропагандистов русского мира: Порошенко хотел сдать территории в угоду Путину / парашенко тільки і чекав щоб всіх патріотів перестріляли,/ Порошенко и пуйло - два друга и союзника по уничтожению Украины./ Сміливих і рішучих, банда пєті у котлах знищила. /конченый барыга сознательно уничтожал патриотов/ Порошенко 5 лет стоял на коленях перед РФ, не помогло. /сепар вальцман уже на очереди /Скорее бы зеля прекратил эту войну, развязанную патрашенкой/і для російського шпигуна Порошенка. /организованного петей расстрела под Иловайском/ Пропагандисты-украинцы должны действовать по тем же правилам что и пропагандисты русского мира. Правилам войны без правил.
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как выразитель чаяний нарида - Жека, рот народа из Чисто News.
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А до того как ему дали полномочия Чумак по другому пел. Его "праведный гнев" услышали наделили полномочиями, а оно оказалось "просто поговорить".Правильно сделали, что выкидывают вас болтунов-импотентов!

"Взагалі то ці скандали були всі чотири з половиною роки. Невже раніше не знали про "Богдан" (скандал з продажем "виробів" для Міноборони, - "Апостроф"), "Гюрзу", чи вибухи мінометів? Ми всі це знали. Але не було реакції, бо влада відмахувалася від людей як від мух. Мовляв, покричите і замовкнете. А сьогодні вибори, і для того, щоб за великим рахунком якось електорально реагувати - ось вони й реагують: звільняють Гладковського, арештовують людей. І тоді країна бачить, що влада якось реагує.
Розслідування? При цій владі нереально змінити корупційну систему. Оце точно - її змінити нереально. Коли влада базується на корупційному консенсусі, коли вона стоїть на олігархічному консенсусі, то що можна змінити? Коли частина усіх правоохоронних органів і суддів є елементами, що обслуговують цей олігархічний консенсус. Що можна змінити у цьому разі? Коли влада має повні важелі - Верховна Рада, Кабмін і президент, які є частиною олігархічного консенсусу - як це змінити?
Людям просто замилюють очі - щось показали, а щось ні. Когось піймали, рік потримали в СІЗО і випустили."- Чумак Апострофу
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Ну так сформулируйте одно, но железобетонное обвинение.
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Никто из власти не виноват, но почему то Украина лучшая республика в СССР, в долгах и миллионы граждан работают не в своей стране .
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Тому в що зараз планують звільнити велику кількість медиків та інших бюджетників. Така влада тобі подобається і чому ти не вимагаєш її посадити?
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а когда все это началось? Год назад?
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МояХатаСкрайчане здесь живут, вот и результат!
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Вчера Бутусов задал Чумаку пару неудобных вопросов по Рябощапке и его последним назначениям прокурором Киева какого-то чмошника. Чумак не был убедителен в ответе.
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Не убедителен для Бутусова или для тебя?
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Бутусрв просто смеялся в ответ на ахинею, которую нёс Чумак.
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Тобто Зе пропонує посади прокурорів тим, хто несе ахінею?
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меняйте чумака на тебя ... ты будешь убедительна )_)) и петю посадишь ))))
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Конкретно, тезісно можете?
А вчора Чумак, убєдітєльно дав зрозуміти Бутусову, що Рябошапку зняли за наказом Коломойського.
Чумаку, респект.
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Это была речь обиженного человека, не больше.
Зе не находится под влиянием ни одного олигарха, коломойши в том числе. Все это выдумки петявернисей.
Рябошапка , возможно, был честным генпрокурором, но на сегодня этого мало. Нам нужна Лаура Ковеши.
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Взломанная переписка указывает на финансирование Зеленского
людьми Малофеева и Суркова

https://theins.ru/politika/151817
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Тьотє ето до одного мєста. Єй надо, что би посаділі Порошенка.
За те, що Порошенко, це : Україна. Мова. Армія. Віра. НАТО.
За те, що Порошенко, не дав русскім право безвідплатно вбивати українців. За те, що відкрив вогонь у відповідь.
За те, що закрив Однокласснікі і Вконтактікє.
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Хитрожопую Свыню трудно будет посадить! % лет грабил Украину, а есть ешё долбо..дятлы, которые этого не поняли!!!!
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Когда доказательств куча то посадить очень легко, но увы...
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А еще он вместе с Портянкой пишет обвинения на себя.
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ау!!! 73-и ))) опять пора менять генпрокурора???
или все же монику пора на виселицу, как оно само пошутило )))
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Поздно, он вместе с Порохом уже год как сидит в Ростове.
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Пєрєобутий, с мєшкамі украдєнной соі, і паспортом вальцмана лолітовічя голобородько в карманє

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Хотя меня на цензоре называют порохоботом как-то похер. Единственное что меня беспокоит это то, что после посадки Пороха Зеленеский и Украина будут внесены в черный список ЕС. Не Европейской Солидарности, а Европейского Союза. А тут и Путин со своими дружескими объятиями и наш нелох побежит туда. Оттого тот кто толкает Зеленского садить Порошенко работает на интересы Путина, ведь Зеленский легко прогнозируемый.
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Где то уже это слышали! "Сидiть тихо, бо путiн нападе!"
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В УКРАЇНІ ЕПІДЕМІЯ ДОРОГОГО І СМЕРТЕЛЬНОГО ДЛЯ ДЕРЖАВИ ВІРУСУ ПРОФНЕПРИДАТНОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ

Украй низьку якість оформлення проекту підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку, підготовленого в ДБР.
Жах! Це у великій країні, у центральному органі, по важливій і гучній справі, є тільки неуки, професійнонепридатні, без довідки про здачу правового лікнепу а ля Луценко? Набрані на службу за хабарі? Родичі, любі друзі?

Смішно, коли минулий генпрокурор повідомляє, що у владі з трьома класами освіти і читають "по складам". В третьому класі знають, що читають "по складах". Але сумно, що він правий в головному. Ось Бужанський запинається повсякчас через бідний лексикон. Але в нього хоча б є логіка. А решта? Переважна більшість - невігласи. А в цих ДБРах - просто професійне страхіття, рай для саранчі, яка злетілася на велику поживу.
Скільки ще суспільство має платити колосальні гроші таким "правоохоронцям"? У трутнів і то віддача більша.
Всі ці ДБР, НАБУ, НАЗК треба негайно очистити від непотребу, а керівництво вигнати без вихідної допомоги.
Те, що вони сплетуть постоли Зеленському, - півбіди, але цей непотріб загубить народ і Україну.
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В УКРАЇНІ ЕПІДЕМІЯ ДОРОГОГО І СМЕРТЕЛЬНОГО ДЛЯ ДЕРЖАВИ ВІРУСУ ПРОФНЕПРИДАТНОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ

Украй низька якість оформлення проекту підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку, підготовленого в ДБР.
Жах! Це у великій країні, у центральному органі, по важливій і гучній справі, є тільки неуки, професійнонепридатні, без довідки про здачу правового лікнепу а ля Луценко? Набрані на службу за хабарі? Родичі, любі друзі?

Смішно, коли минулий генпрокурор повідомляє, що у владі з трьома класами освіти і читають "по складам". В третьому класі знають, що читають "по складах". Але сумно, що він правий в головному. Ось Бужанський запинається повсякчас через бідний лексикон. Але в нього хоча б є логіка. А решта? Переважна більшість - невігласи. А в цих ДБРах - просто професійне страхіття, рай для саранчі, яка злетілася на велику поживу.
Скільки ще суспільство має платити колосальні гроші таким "правоохоронцям"? У трутнів і то віддача більша.
Всі ці ДБР, НАБУ, НАЗК треба негайно очистити від непотребу, а керівництво вигнати без вихідної допомоги.
Те, що вони сплетуть постоли Зеленському, - півбіди, але цей непотріб загубить народ і Україну.
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