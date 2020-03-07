 И.о. генпрокурора Чумак о подозрениях против Порошенко: Высосано из пальца, в суде потом все развалится

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Главком" рассказал и.о. генпрокурора Виктор Чумак.

"Мы не тормозили ни одного дела, но и не подписали какое-либо подозрение, если оно не выверено до последней буквы. Подозрение – это же не один лист, а сто страниц, на которых описывается конструкция преступления, чтобы суд его принял. Если же ты подписываешь необоснованное подозрение и суд его таковым признает, ты так же отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности", – отметил Чумак.

По его словам, качество этих подозрений было таким, что их невозможно было даже исправить: "Было бы что исправлять. Если фактов у следствия и в подозрении нет, их не высосешь из пальца. Это же в суде потом все развалится".

Чиновник отметил, что был очень жестким политическим оппонентом Порошенко, но это еще не повод подписывать незаконные документы.

"Вот завтра мне как и.о. принесут подозрение Порошенко – и что делать? Скажут – Чумак не подписывает подозрения Порошенко, потому что тот ему заплатил. Но я не могу подписать незаконный документ", – резюмировал он.

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