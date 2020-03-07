 И.о. генпрокурора Чумак о подозрениях против Порошенко: Высосано из пальца, в суде потом все развалится

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Главком" рассказал и.о. генпрокурора Виктор Чумак.
"Мы не тормозили ни одного дела, но и не подписали какое-либо подозрение, если оно не выверено до последней буквы. Подозрение – это же не один лист, а сто страниц, на которых описывается конструкция преступления, чтобы суд его принял. Если же ты подписываешь необоснованное подозрение и суд его таковым признает, ты так же отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности", – отметил Чумак.
По его словам, качество этих подозрений было таким, что их невозможно было даже исправить: "Было бы что исправлять. Если фактов у следствия и в подозрении нет, их не высосешь из пальца. Это же в суде потом все развалится".
Чиновник отметил, что был очень жестким политическим оппонентом Порошенко, но это еще не повод подписывать незаконные документы.
"Вот завтра мне как и.о. принесут подозрение Порошенко – и что делать? Скажут – Чумак не подписывает подозрения Порошенко, потому что тот ему заплатил. Но я не могу подписать незаконный документ", – резюмировал он.
Володіє: українською, англійською, румунською (молдовською), російською мовами.
Кандидат в майстри спорту з дзю до.»
😁
Аргументів немає-є спам?
😁
Бувай!
"Взагалі то ці скандали були всі чотири з половиною роки. Невже раніше не знали про "Богдан" (скандал з продажем "виробів" для Міноборони, - "Апостроф"), "Гюрзу", чи вибухи мінометів? Ми всі це знали. Але не було реакції, бо влада відмахувалася від людей як від мух. Мовляв, покричите і замовкнете. А сьогодні вибори, і для того, щоб за великим рахунком якось електорально реагувати - ось вони й реагують: звільняють Гладковського, арештовують людей. І тоді країна бачить, що влада якось реагує.
Розслідування? При цій владі нереально змінити корупційну систему. Оце точно - її змінити нереально. Коли влада базується на корупційному консенсусі, коли вона стоїть на олігархічному консенсусі, то що можна змінити? Коли частина усіх правоохоронних органів і суддів є елементами, що обслуговують цей олігархічний консенсус. Що можна змінити у цьому разі? Коли влада має повні важелі - Верховна Рада, Кабмін і президент, які є частиною олігархічного консенсусу - як це змінити?
Людям просто замилюють очі - щось показали, а щось ні. Когось піймали, рік потримали в СІЗО і випустили."- Чумак Апострофу
А вчора Чумак, убєдітєльно дав зрозуміти Бутусову, що Рябошапку зняли за наказом Коломойського.
Чумаку, респект.
Зе не находится под влиянием ни одного олигарха, коломойши в том числе. Все это выдумки петявернисей.
Рябошапка , возможно, был честным генпрокурором, но на сегодня этого мало. Нам нужна Лаура Ковеши.
людьми Малофеева и Суркова
https://theins.ru/politika/151817
За те, що Порошенко, це : Україна. Мова. Армія. Віра. НАТО.
За те, що Порошенко, не дав русскім право безвідплатно вбивати українців. За те, що відкрив вогонь у відповідь.
За те, що закрив Однокласснікі і Вконтактікє.
или все же монику пора на виселицу, как оно само пошутило )))
Украй низьку якість оформлення проекту підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку, підготовленого в ДБР.
Жах! Це у великій країні, у центральному органі, по важливій і гучній справі, є тільки неуки, професійнонепридатні, без довідки про здачу правового лікнепу а ля Луценко? Набрані на службу за хабарі? Родичі, любі друзі?
Смішно, коли минулий генпрокурор повідомляє, що у владі з трьома класами освіти і читають "по складам". В третьому класі знають, що читають "по складах". Але сумно, що він правий в головному. Ось Бужанський запинається повсякчас через бідний лексикон. Але в нього хоча б є логіка. А решта? Переважна більшість - невігласи. А в цих ДБРах - просто професійне страхіття, рай для саранчі, яка злетілася на велику поживу.
Скільки ще суспільство має платити колосальні гроші таким "правоохоронцям"? У трутнів і то віддача більша.
Всі ці ДБР, НАБУ, НАЗК треба негайно очистити від непотребу, а керівництво вигнати без вихідної допомоги.
Те, що вони сплетуть постоли Зеленському, - півбіди, але цей непотріб загубить народ і Україну.
Украй низька якість оформлення проекту підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку, підготовленого в ДБР.
Жах! Це у великій країні, у центральному органі, по важливій і гучній справі, є тільки неуки, професійнонепридатні, без довідки про здачу правового лікнепу а ля Луценко? Набрані на службу за хабарі? Родичі, любі друзі?
Смішно, коли минулий генпрокурор повідомляє, що у владі з трьома класами освіти і читають "по складам". В третьому класі знають, що читають "по складах". Але сумно, що він правий в головному. Ось Бужанський запинається повсякчас через бідний лексикон. Але в нього хоча б є логіка. А решта? Переважна більшість - невігласи. А в цих ДБРах - просто професійне страхіття, рай для саранчі, яка злетілася на велику поживу.
Скільки ще суспільство має платити колосальні гроші таким "правоохоронцям"? У трутнів і то віддача більша.
Всі ці ДБР, НАБУ, НАЗК треба негайно очистити від непотребу, а керівництво вигнати без вихідної допомоги.
Те, що вони сплетуть постоли Зеленському, - півбіди, але цей непотріб загубить народ і Україну.