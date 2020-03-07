 Если мы выбрали демократию, то не можем вешать людей. Хотя так было бы быстрее, - Зеленский

Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Отвечая на вопрос о так называемых олигархах, Зеленский подчеркнул, что им следует отдать "роли в массовке, а не главные роли".



Президент утверждает, что у него нет особых отношений с Игорем Коломойским, несмотря на давнюю историю их знакомства. Говоря о донецком миллиардере Ринате Ахметове, Зеленский назвал "неприемлемой" покупку тем сверхдорогой виллы на Лазурном берегу Франции.

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Корреспонденты The Guardian предположили, что телевизионный персонаж Зеленского, президент Голобородько, повесил или расстрелял бы "олигархов".



"Если мы выбрали демократию, то мы не можем вешать людей, – сказал Зеленский. – Хотя... Иногда действительно этого хочется. Знаете почему? Потому что так было бы быстрее. Гораздо быстрее".



Как отмечают журналисты, в этот момент пресс-секретарь Зеленского сказала, что ее босс шутит. "Шучу, конечно", – подтвердил президент Украины.

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