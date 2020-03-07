 Если мы выбрали демократию, то не можем вешать людей. Хотя так было бы быстрее, - Зеленский

Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Отвечая на вопрос о так называемых олигархах, Зеленский подчеркнул, что им следует отдать "роли в массовке, а не главные роли".
Президент утверждает, что у него нет особых отношений с Игорем Коломойским, несмотря на давнюю историю их знакомства. Говоря о донецком миллиардере Ринате Ахметове, Зеленский назвал "неприемлемой" покупку тем сверхдорогой виллы на Лазурном берегу Франции.
Корреспонденты The Guardian предположили, что телевизионный персонаж Зеленского, президент Голобородько, повесил или расстрелял бы "олигархов".
"Если мы выбрали демократию, то мы не можем вешать людей, – сказал Зеленский. – Хотя... Иногда действительно этого хочется. Знаете почему? Потому что так было бы быстрее. Гораздо быстрее".
Как отмечают журналисты, в этот момент пресс-секретарь Зеленского сказала, что ее босс шутит. "Шучу, конечно", – подтвердил президент Украины.
Бабіков не адвокат Януковича, Качура не керує партією Медведчука, а Зеленський не лох.Мін'юст на запит "ЄС" повідомив, що депутат "Слуги народу" О. КАЧУРА до сих пір значиться керівником Солом'янської організації "Український вибір"
в сша демократия более 200 лет, и смертная казнь через повешение не мешала демократии
на у про вилу... он про свою рассказать не хочет???)))))
И поставь вопрос на референдум, согласны ли граждане вешать коррупционеров...
В Китае с этим все нормально... экономика процветает ...
Нужно на электрический стул или укол. Как в США. Или в США не демократия?