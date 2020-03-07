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 Политика Украины
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Все про:Ахметов (1883) Зеленский (4823) Коломойский (1289) олигарх (532)

 Если мы выбрали демократию, то не можем вешать людей. Хотя так было бы быстрее, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что олигархи не должны играть определяющую роль в жизни страны.

Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Отвечая на вопрос о так называемых олигархах, Зеленский подчеркнул, что им следует отдать "роли в массовке, а не главные роли".

Президент утверждает, что у него нет особых отношений с Игорем Коломойским, несмотря на давнюю историю их знакомства. Говоря о донецком миллиардере Ринате Ахметове, Зеленский назвал "неприемлемой" покупку тем сверхдорогой виллы на Лазурном берегу Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело не в личных рейтингах, - Зеленский рассказал, почему сменил правительство и чего ждет от НБУ

Корреспонденты The Guardian предположили, что телевизионный персонаж Зеленского, президент Голобородько, повесил или расстрелял бы "олигархов".

"Если мы выбрали демократию, то мы не можем вешать людей, – сказал Зеленский. – Хотя... Иногда действительно этого хочется. Знаете почему? Потому что так было бы быстрее. Гораздо быстрее".

Как отмечают журналисты, в этот момент пресс-секретарь Зеленского сказала, что ее босс шутит. "Шучу, конечно", – подтвердил президент Украины.

Читайте также: Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок, - замглавы ОП Трофимов

Источник: https://censor.net.ua/n3180074
 
   
 Топ комментарии
 
господи и ето типа юрист тупость и мерзость просто зашкаливает
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Щось я вже сумніваюсь, що фраза
"я ваш вирок"
була до Порошенка,
а не до народу... Если мы выбрали демократию, то не можем вешать людей. Хотя так было бы быстрее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1882
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Олигархи,обманутые и дебилы.все совки, зе команда,жулики,приспособленцы и все остальные- это. жители нашей страны. А то,что высказал президент,то это фашизм.Коммунисты,фашисты и им подобные уже дифференцировали общества,Результат- полный мировой крах .Народ Украины этого не потерпит и не допустит. От россии ПОДАЛЬШЕ.Поддерживающее олзж задумайтесь
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Тетяна Чорновол4 год
Бабіков не адвокат Януковича, Качура не керує партією Медведчука, а Зеленський не лох.Мін'юст на запит "ЄС" повідомив, що депутат "Слуги народу" О. КАЧУРА до сих пір значиться керівником Солом'янської організації "Український вибір"
Якщо ми вибрали демократію, то не можемо вішати людей. Хоча так було б швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8687 Якщо ми вибрали демократію, то не можемо вішати людей. Хоча так було б швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5602
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яке воно огидне! Від однієї тільки згадки про Зє!льону плєсєнь вивертає!
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моника опять демонстрирует безграмотность и вешает лапшу зебенятам)))
в сша демократия более 200 лет, и смертная казнь через повешение не мешала демократии
на у про вилу... он про свою рассказать не хочет???)))))
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оно договорится, с него и начнут повешения )))
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Если мы выбрали демократию, то мы не можем вешать людей, - сказал Зеленский. Типа выводы делайте сами. Рецепт покращення лежит на поверхности. Подготовил почву для посева семян диктатуры.
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интересно - мне одному хочется чтобы эту падлу повесили?..
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хотя бы за язык...чтоб растянуть его до пупа (но засунуть ему в задницу)
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Або потім за шию (щоб мову до статі вивалив)
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Примы закон о референдуме... это высшая форма демократии...
И поставь вопрос на референдум, согласны ли граждане вешать коррупционеров...
В Китае с этим все нормально... экономика процветает ...
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Внутри Зеленского сидит монстр, который мог бы превратиться в полевого командира красной армии времен гражданской войны, с кровавым шлейфом позади боевого пути его соединения! Просто, Зеленский не в то время родился! Подопоздал! У Ленина виселицы тоже олицетворяли демократию большевизма! "Если мы выбрали демократию, то не можем вешать людей. Хотя так было бы быстрее", - Зеленский Кровожадный монстрище еще себя проявит, не сомневаюсь! Как алкоголик не признает себя алкашом и срывается в запой,, как наркоман, не признает себя наркотом, и не выдержав ломки, снова наркотит, так "демократ" обложенный красными флажками законов, переступив красную черту, рано или поздно вкопает свой первый столб под виселицу! Даже склонные к суициду, рано или поздно сводят счеты с жизнью - такова природа любой фобии.
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А я не против чтоб вешали коррупционеров, которые своими действиями приводят, до обнищания и геноцида нации, за это смерть справедливое наказание...
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Як зазначив оратор трохи нижче, варто лише почати. А далі усе продовжиться у вигляді вакханалії терору. Наклеп від сволоти-сусіда, зведення особистих рахунків, усунення конкурентів, люмпен-пролетарський дерибан майна успішних людей... почнуть "чорні воронки" щоночі їздити містами та селами. І "корупціонерів" одразу стане якось забагато.
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Не надо вешать в светлое время ! Вешайте ночью , главное начать .
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проблема в том, что у каждого "богоносца iз нарiда" в голове свой список "кого повiсить". стоит только начать и повторится 1919-1922. нужно помнить:"если хочется кого-то повесить - начни с себя"(с)
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Якщо ви вибрали віслюка президентом -терпіть тєрпіли
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При демократии вешать нельзя!
Нужно на электрический стул или укол. Как в США. Или в США не демократия?
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А хіба електричний стілець або заштрик там роблять без вироку суду?
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Як би у нас не було демократії,цей нелох ніколи не став би президентом
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..поколение, воспитанное колонизаторами, или будет сопротивляться до конца дней своих или станет много хуже самих колонизаторов, прогнувшиеся - не в счет....почему то так показалось... ...
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вешать людей .-Ранее кормилец и благодетель пианиста мечтой своей поделился: Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский/ Не буди лихо пока оно тихо-0й Вова ,Вова, что ж ты Вова, ведь сам по проволке идёшь.
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А людям не до жартів,пенсіонерам теж. Якщо цей уряд за піроку нічого не зробить,то його точно треба зі шмайсерів,як в кіно. Якщо ми вибрали демократію, то не можемо вішати людей. Хоча так було б швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1351
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Патамушта страшна! Маруські Звіробій страшна, валантьоров всякіх ,страшна...А вєшать нє кашерна... Токо Юля у халаті свєт і мір дарує в хаті.
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Якщо на тиждень в Україні відмінити демократію то що з Володею буде?
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"Якщо ми вибрали демократію, то ми не можемо вішати людей, - сказав глава держави. - Хоча... Іноді дійсно цього хочеться." - Особливо тебе!
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