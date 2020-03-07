 Все тоталитарные режимы заканчивают одинаково, - Зеленский про Путина

Об этом он рассказал в интервью The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Конечно, там появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", – сказал Зеленский.
На замечание журналистов, что Путин никогда не допустит к своему креслу такого, как Зеленский, украинский президент добавил, что не хочет, чтобы где-либо гибли люди: "Но мы должны понимать, что если кто-то затягивает пружину, то в какой-то момент она порвется".
В разговоре с иностранными журналистами Зеленский также отметил, что эпоха политического аутсайдера только начинается, вспомнив про Дональда Трампа. Также он считает, что его собственная политическая кампания может стать успешной в странах, "где люди ищут глоток свежего воздуха".
Так что не говорите, что ничего не сделано за год. Прошла очень серьезная работа
https://internetua.com/prinyatie-vr-zakonoproekta-o-slujbe-bezopasnosti-ukrainy-privedet-nas-k-totalitarnoi-modeli-gosudarstva
Элина Сулима сегодня 10:29
Интернет предоставляет возможности не только для защиты прав человека, но и для их ущемления со стороны государства. Стремительно растущее количество пользователей всемирной сети привело к тому, что органы государственного контроля все больше стали ограничивать или контролировать доступ к интернету. Опасаясь проявлений социальной или политической активности граждан, они криминализировали отдельные виды проявления свободомыслия онлайн. В связи с этим возникает вопрос: как далеко может пойти власть в ограничении прав человека в интернете?
В феврале текущего года в ВР был зарегистрирован законопроект № 3080 «О Службе безопасности Украины», который противоречит целому ряду статей Конституции Украины и необоснованно расширяет полномочия силовиков. В частности, документ предоставляет СБУ полномочия определять порядок и контроль над подключением сетей операторов к точкам обмена трафиком, а также осуществлять ограничение и блокирование доступа к ресурсам (в том числе с помощью оборудования, устанавливаемого провайдерами за свой счет).
В письме, отправленном ИнАУ в профильные парламентские комитеты (№ 20 / 1-3 от 27.02.2020 ВРУ), предлагается принять заключение о нецелесообразности включения данного законопроекта в повестку дня и возвращение его на доработку.
В письме также отмечается, что для внесения изменений в закон об СБУ и соблюдения при этом прав и свобод граждан, следует учитывать рекомендации ПАСЕ, а также привлечь к разработке проекта закона соответствующих экспертов.
Что же не так с законопроектом об СБУ? Анализ документа показывает, что чиновники не только не смогли лишить силовой орган власти несвойственных ему функций (преследование ИТ-компаний), но и не минимизировали риски политического вмешательства в деятельность спецслужбы. Проект закона безгранично расширяет полномочия СБУ (ч. 2 ст. 3 позволяет другим законам возлагать на СБУ любые функции). Также СБУ предоставляют возможность выдавать предписания без решений суда (пункт 5 части первой статьи 16), вмешиваться в хозяйственную деятельность владельцев объектов критической инфраструктуры (пункт 19 части первой статьи 19), предоставлять доступ в помещения, а также пользоваться имуществом и автотранспортом по усмотрению представителя СБУ. Как видим, подобные законодательные инициативы не только не устраняют влияние СБУ на бизнес, а наоборот - значительно расширяют его контроль над коммерческими структурами.
Согласно документу, СБУ сможет установить полный контроль над интернетом, начиная от подключения и заканчивая его функционированием (п 16 ст. 16). При этом спецслужбы смогут блокировать любые ресурсы без решений суда, в порядке, который сама СБУ и будет определять. Получая подобные функции и полномочия, СБУ сможет устанавливать цензуру, осуществлять блокирование, определять виновных и определять наказание (административное и уголовное), а также вмешиваться в деятельность регулятора в сфере телекоммуникаций. Введение указанных новаций означает монополизацию власти над интернетом как общественным достоянием. В случае принятия законопроекта, интернет станет средством для государственной пропаганды или получения прибыли.
В документе также говорится о том, что операторы, провайдеры телекоммуникаций и другие субъекты хозяйствования, список которых пока еще не определен, обязаны будут устанавливать специальное оборудование (так называемые DPI системы), которое СБУ будет использовать для осуществления контроля за трафиком, а также ограничения и блокировки доступа к интернет-ресурсам (п. 16 ст. 16 проекта закона). Здесь стоит вспомнить о Европейском суде по правам человека, который своим решением от 18 декабря 2012 постановил: «Ни при каких условиях невозможно оправдать блокирование доступа к интернету или его части для всего населения или отдельных слоев общества, даже в интересах правосудия, общественного порядка или национальной безопасности. Принятие законодательных актов о блокировании Интернет-ресурсов равносильно полноценной цензуре». Согласно статье 24 Конституции Украины, правосудие в Украине осуществляется исключительно судами. Делегирование же функций судов, а также присвоение этих функций другим органами или должностными лицам, не допускается.
Фактически, проект закона создает систему поборов и возможность привлечения физических и юридических лиц к административной и уголовной ответственности. Существует опасность вольной трактовки норм закона СБУ, что может привести к многочисленным фактам нарушений прав операторов, провайдеров и других субъектов хозяйствования. Это, в свою очередь, позволит сотрудникам силовых структур привлекать к ответственности за действия других лиц телекоммуникационные компании, что является нарушением действующего законодательства (статьи 61 КУ). Подобный подход создает механизмы беспрецедентного давления на бизнес, которые чреваты коррупционными последствиями.
В комментарии InternetUA президент группы компаний «Адамант» Иван Петухов отметил, что принятие подобных законов привело в свое время к Революции Достоинства. В качестве примера он сослался на цитату со-директора по вопросам внешней политики и программ международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника:
«Служба Безопасности является прямым преемником советского КГБ. Несмотря на то, что почти три десятилетия СБУ работает независимо, она до сих пор остается недореформированной советской спецслужбой. Из-за этого СБУ очень сильно напоминает КГБ или НКВД».
По словам Петухова, в случае принятия этого закона, СБУ будут иметь всю полноту власти в стране. Это может привести к злоупотреблению должностными полномочиями и появлению коррупционной составляющей в работе спецслужб.
«Такой подход больше напоминает желание создать карательный орган для дальнейшей узурпации власти. Благодаря этому СБУ смогут выдавать предписания без решения суда, вмешиваться в хозяйственную деятельность владельцев критической инфраструктуры, собирать информацию, которая защищается конституцией, без решения суда, а также иметь доступ к помещениям, имуществу и автотранспорту граждан по своему усмотрению. В нем также прописана ответственность за оскорбление и препятствование работе работникам спецслужбы. Например, если СБУ выламывает двери, а вы при этом думаете, что это какие-то бандиты и начинаете нецензурно выражаться, то за это вы можете получить до 6 лет заключения. Это еще раз подтверждает всю преступность подобного законопроекта».
Г-н Петухов отметил, что система тотального контроля за интернетом создается для того, чтобы исключить свободный доступ граждан к информации. И это несмотря на, что свободный доступ к информации является одним из основополагающих прав человека, которое было признано на Ассамблее ООН в 2012 году (резолюция №1877 «О защите свободы слова и информации в Интернет и онлайн СМИ»).
«Это вообще какая-то Северная Корея. В некоторых моментах даже РФ отдыхает (ограничения, блокировки, прекращение подачи услуг без решения суда). Они увидели маленького «наполеочика» и под него уже начали готовить почву. Это полное пренебрежение КУ и законами Украины и ЕС. По сути, создается система поборов и давления на бизнес. То есть логика такая: у нас будет авторитарный лидер и давайте под него сейчас создадим законы. Давайте сделаем из него второго Януковича, а потом опять будет революция и окончательное уничтожение Украины».
Иван Петухов уверен, что власть хочет построить в Украине тоталитарную страну, чтобы установить тотальный контроль над ее гражданами. Делается все, чтобы, с одной стороны, давить на людей, запрещая свободный доступ к информации, а с другой - иметь благодаря этому коррупционную составляющую.
В комментарии Internetua член правления Интернет-ассоциации Украины Макс Тульев перечислил ряд негативные последствия принятия вышеупомянутого документа:
«Во-первых, в нем вводится интернет-цензура. То есть, необходимо будет блокировать указанные СБУ сайты. Во-вторых, провайдеры должны будут установить за свой счет оборудование, которое позволит СБУ блокировать, прослушивать и искажать информацию. Это то, чего мы боимся больше всего».
По мнению Тульева, этот законопроект не только не имеет ничего общего с демократией, но и узаконивает все правонарушения, совершенные до этого спецслужбами по отношению к бизнесу.
«Сейчас они не могут заблокировать какой-либо сайт, а после его принятия у них будут полностью развязаны руки. Как это происходит сейчас: к оператору приходит представитель из СБУ и показывает решение суда, обязывающее его предоставить информацию о трафике одного из абонентов. После этого адвокат изучает предоставленное спецслужбами судебное решение. Если юрист подтвердит, что решение относится к компетенции провайдеров, то они такие данные предоставляют, а если нет, то тогда они говорят, что судебное решение не имеет никакого отношения к трафику. То есть сейчас есть хоть какой-то баланс. Этот закон позволит им получить доступ и к переписке и интернет трафику абонентов без участия провайдеров. После установки оборудования, которое будет находится под полным контролем СБУ, мы даже не сможем посмотреть, имеют ли они санкции для прослушивания того или иного абонента. Сейчас, по сути, запущен процесс гармонизации украинского законодательства и российского. Мы выступаем против того, чтобы законы принимались именно в таком виде. Если это допустить, то тот силовой беспредел, который существует сейчас, будет полностью узаконен».
Але він на себе не приміряє...
А це обумовлюється глибиною кишень, не менше 80% покупців, данної неізольованої торгової площадки.
Так, що, Володимире Олександровичу, сюди, як не найкраще підійде Ваш вислів: «Какая разніца ?!»
Тут ще Лєнці треба листівочку передати:
Это качество перевода или он такое нес?
в.и чЛенин.1914 год.
Карл Маркс.первый коммунист Мира.
На сегодня Мировая революция возможна только в 2 государствах,Франция и Британия.РАБссия в этом плане это гнилое болото.
Пут завербовал Зелю, чтобы он притворялся, что против него..
Чтобы напасть на ДНР, для ответного наступления, типа мыж дали им в ответ..