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 Начало уголовного процесса по MH17 знаменует собой важную веху на пути привлечения к ответственности виновных, - заявление Евросоюза

Европейский Союз считает начало судебного процесса по делу сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Боинга MH17 важной вехой на пути установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля от имени Европейского Союза.

"Начало уголовного процесса 9 марта знаменует собой важную веху на пути установления истины и достижения справедливости в отношении жертв рейса MH17 и их ближайших родственников, а также привлечение к ответственности лиц, ответственных за крушение рейса MH17", - говорится в заявлении.

Европейский Союз вновь заявил о своей полной уверенности в независимости и профессионализме судебных процедур.

"По мере продолжения уголовного расследования Объединенной следственной группы ЕС призывает все государства, включая Российскую Федерацию, в полной мере сотрудничать со следствием согласно Резолюции 2166 СБ ООН", - говорится в заявлении.

Отметим, четверо подозреваемых, трое россиян и украинец, должны предстать перед судом заочно 9 марта. Ожидается, что суд над подозреваемыми растянется на 25 недель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аккредитацию для освещения судебного процесса по катастрофе МН17 запросило более 400 представителей медиа, - судья

Источник: https://censor.net.ua/n3180071
 
   
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Ой не вериться мне, что они ***** к ответственности привлекут.
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Естественно не привлекут. Ни *****, ни рашку. Луганду признают виновной и все. А тем пох.
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О, лахта нарешті оговталась. Проспалі?
Давайте, відмазуйте, облизуйтє свого ***** сцаря.
Больше усєрдія.
Кого будете здавати? Захарченка? Гіві? Кобзона ?
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ну ***** у них главнокомандующий и он просил думу ввести войска для спасения русскоговорящих младенцев, дума дала добро и гиркин очкует не просто так, самое интересное впереди.
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Прівлєкут РФ. А це доп санкції, вірогідне виключення з постійних членів РБ ООН, і гора інших ніштяков.
Ну а особисто для ***** 100% статус законо нерукостикуваного.
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"надо еще разобраться, кто там в кого стрелял" Арахмия, полное собрание сочинений, кремль. Начало уголовного процесса по MH17 знаменует собой важную веху на пути привлечения к ответственности виновных, - заявление Евросоюза - Цензор.НЕТ 2117
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Ой ***, над репутацией боса зельцмана нависла угроза. Бубочка, давай спасай шефа, как это ты уже делал после морского трибунала и стокгольмского арбитража
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