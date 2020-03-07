 Начало уголовного процесса по MH17 знаменует собой важную веху на пути привлечения к ответственности виновных, - заявление Евросоюза

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля от имени Европейского Союза.

"Начало уголовного процесса 9 марта знаменует собой важную веху на пути установления истины и достижения справедливости в отношении жертв рейса MH17 и их ближайших родственников, а также привлечение к ответственности лиц, ответственных за крушение рейса MH17", - говорится в заявлении.

Европейский Союз вновь заявил о своей полной уверенности в независимости и профессионализме судебных процедур.

"По мере продолжения уголовного расследования Объединенной следственной группы ЕС призывает все государства, включая Российскую Федерацию, в полной мере сотрудничать со следствием согласно Резолюции 2166 СБ ООН", - говорится в заявлении.

Отметим, четверо подозреваемых, трое россиян и украинец, должны предстать перед судом заочно 9 марта. Ожидается, что суд над подозреваемыми растянется на 25 недель.

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