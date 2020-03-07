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 Политика Украины
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Все про:Шевцов (38) Устинова (28)

 Более 50 депутатов просят Авакова провести расследование по следователю НПУ Шевцову

Более 50 депутатов Верховной Рады призвали министра МВД Арсена Авакова провести служебное расследование, связанное с активами семьи следователя Нацполиции Евгения Шевцова.

Как передает Цензор.НЕТ, журналисты "Бигус.Инфо" выяснили, что супруга следователя получила в подарок нежилые помещения в центре Киева площадью более 500 метров.

Инициатором обращения к министру выступила нардеп Александра Устинова. По словам парламентария, в ответ на ее действия следователь Шевцов начал всячески оскорблять ее, публикуя хамские посты в ФБ.

""Тупая овца, обезьяна, бродячая живность, умственно отсталое чучело" - такими эпитетами приветствуют сейчас депутаток представители моей новой Национальной полиции. Вот и меня публично поздравил накануне праздника целый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Евгений Шевцов. Все потому, что я собрала подписи 50 депутатов и направила обращение Авакову с просьбой обеспечить "объективное, полное и непредвзятое расследование возможного совершения противоправных действий" этим человеком. Он, его жена-миллионерша и их имущество – фигуранты последнего расследования Бигуса", - пишет Устинова.

По ее словам, Шевцов шесть раз редактировал свой пост, однако восстановить содержание можно по скриншотам.

"У меня один вопрос к Арсену Авакову: вы считаете, что такой человек может носить звание офицера и работать в Национальной полиции, да еще и на руководящей должности?", - резюмирует Устинова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевцовым заинтересовались в ГБР, - ICTV

Как сообщалось, 2 марта студия журналистских расследований BIHUS.info опубликовала расследование, которое было посвящено недвижимости жены Евгения Шевцова – Алены Шевцовой-Дегрик. Журналисты выяснили, что в 2016 году ей было подарено нежилое помещение площадью 587 кв. м по адресу: ул. Шота Руставели, 16, г. Киев. Ранее оно принадлежало бизнесмену Алексею Кикирешко, бывшему президенту футбольного клуба "Арсенал Киев". Но недвижимость была арестована из-за непогашенных банковских кредитов Кикирешко. Затем хакеры, взломав компьютеры частных нотариусов, сняли с него арест, после чего оно сменило нескольких владельцев и оказалось в собственности семьи Шевцовых.

Источник: https://censor.net.ua/n3180070
 
   
 Топ комментарии
 
рюкзак сабаков уже может с чистой совестью сказать что с материальным положением следователя все законно,просто бабушка оставила наследство
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Дарять чомусь лише начальникам силовикам.
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рюкзак сабаков уже может с чистой совестью сказать что с материальным положением следователя все законно,просто бабушка оставила наследство
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Тут и сам шеф неплохо зарабатывает, и без шума

Более 50 депутатов просят Авакова провести расследование по следователю НПУ Шевцову - Цензор.НЕТ 3163
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там еще замешаны сестра мама и отец Нефедова да и он сам с махинащиями с квартирой.. чтоб не отдавать долг 45 тысяч баксов.. вот таких привел во власть ЗЕ клован одни уголовники.. а этот "менток" с женой соучаствовали в уголовной группировке которая 5 лет в лесу удаленно через вирус завладевала компами нотариусов и удаленно от их имени снимала арестованные активы там кстати и НОВИНСКИЙ нардеп замешан по самые помидоры я сегодня по каналу 24 смотрел Бигуса... а группу повязали и НПУ и СБУ расследуют уголовное дело.. вот так то... у Бигуса в ЮТУБ есть канал там и этот выпуск...
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Не трогайте авакова
Ему некогда.
Он занялся раздерибаниванием дсо.
С этой целью руководителем туда назначен человек, который хорошо умеет реализовать автотранспорт по цене металлолома, офисные помещения отдавать за липовые долговые обязательства, остальное - просто растаскивать по дачам
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Ну, новая полиция. Этого поца уже тянут в пятое Правительство..... А как была мусарня так и осталась только стала еще хуже. Реформаторы хреновы.....
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Вы в своем уме? Аваков самый лучший в мире министр! И подчиненные у него все кристально чистые люди! А если имеются отдельные многочисленные задержания полицаев за совершенные ими особо тяжкие преступления, так это всё следствие естественной усушки-утруски личного состава. Только и всего!
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с самим лучшим коррумпированным составом
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А могуи "нижайше попросить соблаговолить обратить яснейшее внимание"?
Сцуки, до сих не научились правильно жопы лизать чиновникам, представителя народовладдя!
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У нас совковая казарменая модель, вертикаль искуствено созданная на месте существовавших с доиторических времен самоуправления громад, которые имеют все страны мира в разных обличиях. Украинское самоуправление было одно из самых дееспособных за шо полатилось голодомором. Так как не вписывалось в ордынскую модель совка-барин прийдет барин рассудит- Пока не вернемся к самоуправлению где вся власть и сервис нанимается или выбирается громадой по договору и уставу. Мы будем сидеть на двух стульях с совковым управлением и украинской почти забытой ментальностью. Нордовладдя и
новый суспильный договор вот что мы должны обсуждать.
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овца пожаловалась волку и попросила об охране!
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так других там и не держат - особенно хАваковы....
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С приходом Зебильного клоуна все возвращается во времена Януковоща.
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