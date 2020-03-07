 Более 50 депутатов просят Авакова провести расследование по следователю НПУ Шевцову

Как передает Цензор.НЕТ, журналисты "Бигус.Инфо" выяснили, что супруга следователя получила в подарок нежилые помещения в центре Киева площадью более 500 метров.

Инициатором обращения к министру выступила нардеп Александра Устинова. По словам парламентария, в ответ на ее действия следователь Шевцов начал всячески оскорблять ее, публикуя хамские посты в ФБ.

""Тупая овца, обезьяна, бродячая живность, умственно отсталое чучело" - такими эпитетами приветствуют сейчас депутаток представители моей новой Национальной полиции. Вот и меня публично поздравил накануне праздника целый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Евгений Шевцов. Все потому, что я собрала подписи 50 депутатов и направила обращение Авакову с просьбой обеспечить "объективное, полное и непредвзятое расследование возможного совершения противоправных действий" этим человеком. Он, его жена-миллионерша и их имущество – фигуранты последнего расследования Бигуса", - пишет Устинова.

По ее словам, Шевцов шесть раз редактировал свой пост, однако восстановить содержание можно по скриншотам.

"У меня один вопрос к Арсену Авакову: вы считаете, что такой человек может носить звание офицера и работать в Национальной полиции, да еще и на руководящей должности?", - резюмирует Устинова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевцовым заинтересовались в ГБР, - ICTV

Как сообщалось, 2 марта студия журналистских расследований BIHUS.info опубликовала расследование, которое было посвящено недвижимости жены Евгения Шевцова – Алены Шевцовой-Дегрик. Журналисты выяснили, что в 2016 году ей было подарено нежилое помещение площадью 587 кв. м по адресу: ул. Шота Руставели, 16, г. Киев. Ранее оно принадлежало бизнесмену Алексею Кикирешко, бывшему президенту футбольного клуба "Арсенал Киев". Но недвижимость была арестована из-за непогашенных банковских кредитов Кикирешко. Затем хакеры, взломав компьютеры частных нотариусов, сняли с него арест, после чего оно сменило нескольких владельцев и оказалось в собственности семьи Шевцовых.