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 Происшествия, За рубежом
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Все про:ДТП (6062) МИД (5331) Польша (5104) украинцы (3116)

 Гражданин Украины погиб в ДТП в Польше

В Польше недалеко от польско-украинской границы произошло ДТП, в котором погиб гражданин Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"06.03.2020 в 16:00 на трассе Хелм-Бялополе недалеко от польско-украинской границы произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинскими регистрационными номерами и польского автобуса. Микроавтобус Mercedes Sprinter, с 4 пассажирами, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с польским автобусом, который находился на остановке. В результате сильного удара микроавтобус перевернулся, став причиной смерти одного пассажира - гражданина Украины. Другие пассажиры вследствие инцидента не пострадали", - сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

По информации Погорельцева, водителя микроавтобуса задержала польская полиция. Начато расследование аварии.

Родственники погибшего украинца уведомлены об этом инциденте и в настоящее время прибыли в Польшу.

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Генеральное консульство Украины в Люблине поддерживает контакты с местными правоохранительными органами, а также предоставляет необходимое содействие и помощь родственникам погибшего, в частности, в оперативной организации репатриации тела в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3180069
 
 
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