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 Происшествия, Общество
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Все про:ветераны (664) Житомир (498) похороны (1042) Ян Осока (970) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (43)

 Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко состоится завтра в Житомире

Завтра, 8 марта, в Житомире, в 10.00 по адресу: пр. Академика Тутковского, 6 (подъезд №7) начнется церемония отпевания и прощания с Олегом Котенко, 06.10.1973 года рождения, участником АТО, киборгом , бывшим военнослужащим 95-й отдельной аэромобильной бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Тело Котенко нашли 6 марта около 15.00 в подъезде дома с огнестрельным ранением, рядом с телом находился его карабин.

"6 марта около 15.00 часов поступило сообщение, что в подъезде дома обнаружено тело мужчины, 1973 года рождения, с огнестрельным ранением. На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы Житомирского отдела и Главного управления Нацполиции в области. Рядом с телом находилось оружие. По данному факту возбуждено уголовное производство. Предварительно, все обстоятельства, зафиксированные на месте происшествия, указывают на самоубийство", - сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

Похоронят Олега Котенко на Смолянском военном кладбище Житомира. Начало захоронения в 12.00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтера Олега Котенко нашли убитым в Житомире

У него остались родители, жена и две дочери.

Источник: https://censor.net.ua/n3180068
 
 
 Топ комментарии
 
Портнов обещал что будут убивать военных и волонтёров.
Правда, против него никаких дел не открыто. Удивительная везуха у луганского шныря.
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Львовский метрополитен@natohawks
Портнов призывает к физической расправе над
ветераном АТО и обещает за это вознаграждение.
Осталось только понять почему
этой гниде все сходит с рук?
Может быть господа Аваков и Баканов его хорошие
друзья? Или соучастники?


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Портнов обещал что будут убивать военных и волонтёров.
Правда, против него никаких дел не открыто. Удивительная везуха у луганского шныря.
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Ну не стане ж ВОНО методичку виставляти.... Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко состоится завтра в Житомире - Цензор.НЕТ 7968
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Львовский метрополитен@natohawks
Портнов призывает к физической расправе над
ветераном АТО и обещает за это вознаграждение.
Осталось только понять почему
этой гниде все сходит с рук?
Может быть господа Аваков и Баканов его хорошие
друзья? Или соучастники?


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тебе этого мало? читай внимательно! за предупреждения, что опасно ходить без броника быстренько 129 ст. приплели! а этому деятелю даже замечание не сделали!
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Лапоть, тебе сверху дали два скриншота.
Не пытайся казаться глупее чем ты есть.
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А, от в словах Депутата Ради Софії Федини, знайшли страшенний кримінал .
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Нет. Но у его сослуживцев есть хорошая память, и чёткое знание библейского принципа "око за око, зуб за зуб".
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За каждую смерть Героя, Портнов и Аваков ответят сполна как на Земле, так и на Небе.
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А что Аваков?
Льібится в фейсбуке и ни гу-гу по поводу убийства защитника Украиньі.
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"надо еще разобраться, кто там в кого стрелял" Арахмия.
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