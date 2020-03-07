 Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко состоится завтра в Житомире

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Тело Котенко нашли 6 марта около 15.00 в подъезде дома с огнестрельным ранением, рядом с телом находился его карабин.
"6 марта около 15.00 часов поступило сообщение, что в подъезде дома обнаружено тело мужчины, 1973 года рождения, с огнестрельным ранением. На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы Житомирского отдела и Главного управления Нацполиции в области. Рядом с телом находилось оружие. По данному факту возбуждено уголовное производство. Предварительно, все обстоятельства, зафиксированные на месте происшествия, указывают на самоубийство", - сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.
Похоронят Олега Котенко на Смолянском военном кладбище Житомира. Начало захоронения в 12.00.
У него остались родители, жена и две дочери.
Правда, против него никаких дел не открыто. Удивительная везуха у луганского шныря.
Портнов призывает к физической расправе над
ветераном АТО и обещает за это вознаграждение.
Осталось только понять почему
этой гниде все сходит с рук?
Может быть господа Аваков и Баканов его хорошие
друзья? Или соучастники?
Не пытайся казаться глупее чем ты есть.
Льібится в фейсбуке и ни гу-гу по поводу убийства защитника Украиньі.