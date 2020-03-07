 В Украине накопилось более 30 млрд долгов за электроэнергию, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире "Свободы слова" сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Украинский уголь нужен украинским угольным тепловым электростанциям. Это все вопросы национальной безопасности. И они начинаются с угля, заканчиваются светом. Есть вопросы не только выплаты долгов шахтерам, но и в выплате безумных накопленных долгов за электроэнергию — сумма свыше 30 млрд грн", - сказал Шмыгаль.
По его словам, Украине нужна долгосрочная программа по реструктуризации и погашению этой задолженности.
ибо с какого...такого-сякого... оплачивать эту коммуналку?
не всем же повезло...за нишо получать по 5 тыс баксов в конвертах ))))
Все о благе Ахметова и Крыма печётся 😀😀😀
Было много примеров, когда долги списывались десятками млрд тому же фирташу или ахмету. При этом те гос предприятия которые им поставляли становились банкротами и продавались за копейки тем же персонажам.
Ахметова, Пинчука, коломойского.
Олігархи аплодують! Їм борги перед державою списують !
Какие там долги, если ничего не работает?
Это долги ПРОМЫШЛЕННОСТИ, а не "телевизоров и утюгов населения", как ты, недалекий тупой зе-бил, подумал.
Да, и кацапских пропагандонов я не читаю и не слушаю, в отличии от соевых стецьков.
КТО должен эти миллиарды? Окажеться что львиную долю олигархи. Может хватит за наш счет кормить их толстенные сраки?
Вот ПРОСТОЙ смертный попробуй не заплати банку ублюдка-олигарха? Штраф и пеня. СРАЗУ. А когда ОНИ должны почему не так???
Щось не помітив зниження тарифів..
Тільки підвищення, та зменьшення "субсидії"
Батареї-гаррячі, вікна відкриті..
Полтавська область..
В квартирі+ 23.3 , відкриті вікна..
Батареї шпарять..
Комарики з'явилися..
🤣
Це і Є проблема,шановний Пане..
😁
Чомусь Ганущин мене знітив...
Але подивимось...