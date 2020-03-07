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Все про:задолженность (186) электроэнергия (358) Шмыгаль Денис (59)

 В Украине накопилось более 30 млрд долгов за электроэнергию, - Шмыгаль

В Украине накопилось более 30 миллиардов гривен долгов за электроэнергию, они требуют долгосрочной программы по реструктуризации и погашению.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире "Свободы слова" сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украинский уголь нужен украинским угольным тепловым электростанциям. Это все вопросы национальной безопасности. И они начинаются с угля, заканчиваются светом. Есть вопросы не только выплаты долгов шахтерам, но и в выплате безумных накопленных долгов за электроэнергию — сумма свыше 30 млрд грн", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Украине нужна долгосрочная программа по реструктуризации и погашению этой задолженности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахтерам выплатили часть задолженности по зарплатам в сумме 654 млн гривен, - Шмыгаль. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3180067
 
 
 Топ комментарии
 
200 млн евро за дворец- ещё не предел

В Украине накопилось более 30 млрд долгов за электроэнергию, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8394
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А Шмигало вже й Ахмєту щось нашмигало. Позавчора кацапамводу в Крим,через день канфєтку алігарху.
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Грузите миллиарды Ахметову прямо в ведра

В Украине накопилось более 30 млрд долгов за электроэнергию, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 574
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А Шмигало вже й Ахмєту щось нашмигало. Позавчора кацапамводу в Крим,через день канфєтку алігарху.
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оно ШМЫГЛО есть такой киногерой в советском фильме детективе "Дело Румянцева" между прочим омерзительный персонаж...
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И УЖЕ ПОШЛА ВОНЬ ОТ И.О. МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ ОРЖЕЛЯ МОЛ НАДО СРАВНЯТЬ И ПОДНЯТЬ ТАРИФЫ НА свет для населения отменить льготные 100 квт по 90 коп. а по 168 копеек ..увы это слишком дешево и надо сравнять промышленность олигархов и население по свету суки зеленные не дождутся когда их начнут тупо убивать...
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Это который сказал знаменитое - "Тамбовский волк тебе товарищ"?
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Коррупция в облэнергах а всё валят на потребителей. Так было с нафтогазом до 2014 г.
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зато сколько криптовалюты намайнили! вот и еще один способ вывести деньги в оффшеры
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після вчорашнього повідомлення про знищену підстанцію на окупованій території з,явилась пропозиція знищити там більшу кількість трансформаторів і леп...після цього борги за електроенергію підуть на спад
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Даа, Ахметова купит ещё 5 итальянских дворцов 😀😀😀
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Вот так живет олигарх Ахметов , а презеденты Украины ЕМУ СЛУЖАТ
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І всі знають відповідь: незаконно, але дієво опустити відпускні цінина зелену енергетику до рівня ТЕЦ. Тому підвищать ціни на електроенергію для побутових споживачів у два рази. Інакще Рижий обідєтся.
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ой... а по зарплатам сколько накопилось???
ибо с какого...такого-сякого... оплачивать эту коммуналку?
не всем же повезло...за нишо получать по 5 тыс баксов в конвертах ))))
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Грузите миллиарды Ахметову прямо в ведра

В Украине накопилось более 30 млрд долгов за электроэнергию, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 574
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Не, ну мне премьер министр импонирует - РАБОТЯГА .

Все о благе Ахметова и Крыма печётся 😀😀😀
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Украина - это МЫ! Лично у меня нет долгов! Кто должен? Долги зеленорылой отары оплачивать не собираюсь!
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Да, это ж зебилы менее, чем за год 10 лярдов долгов сделал, да ?
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Так пусть зебилы проведут аудит,у кого образовались долги, и какой % народа задолжал ,а то Ковалив возглавлявшая НКРЕ,пошла на повышение в офис президента не заинтересована в этом и продолжает вешать лапшу нашему слуге,что без повышения цен ,ничего не выйдет,только повесить на народ " С.27 августа 2014 назначена членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. 4 декабря была назначена и.о. председателя комиссии НКРЭКУ.апреля 2016 по апрель 2017 - председатель наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины.20 сентября 2019 года назначена заместителем руководителя Офиса президента Украины. КАКОЙ НЕЗАМЕНИМЫЙ РАБОТНИК на сладеньких местах .Чувствует себя на всех должностях как щука в воде,опыт богатейший накопила
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Не обязательно это долги населения.
Было много примеров, когда долги списывались десятками млрд тому же фирташу или ахмету. При этом те гос предприятия которые им поставляли становились банкротами и продавались за копейки тем же персонажам.
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Богдан списали фирташу, ахмету и каламойши. 24млрд грн или 3млрд usd
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Подавай в отставку зашкваренный... какой уголь нах?
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зебилы, вас 73% !!! вы почему не платите за электричество ?
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....так ведь ОБЕЩАЛИ простить то долги НАШИ (((((
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Потому шо у ЗЕбилов закончилась эпоха бедности и деньги на свет
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.....ииииииииииииииии что ???? приехали рэсовцы к СТОЛБУ и ОТРЕЗАЛИ , сосед ужинает при СВЕЧАХ !!! в чем проблема ???? так же и с ГАЗУЛЬКОЙ , его у соседа уже ДАВНО нет , ходит по улице ВЕТКИ собирает и в печи своей УТИЛИЗИРУЕТ , тоже польза для городка !!!
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Шмыгаль, ты в курсе, что атомная энергетика почти на порядок дешевле угольной? Если нет- просто пошёл на х*й, если да- пошёл туда же вместе с ахметкой. В Украине накопилось более 30 млрд долгов за электроэнергию, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8955
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выбрв президентом осла - теперь каждый день наблюдаем и "ОслаБление" и его и его стада....
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Пусть уточнит чьи это долги.
Ахметова, Пинчука, коломойского.
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А за боржників розраховувуються сумлінні громодяни країни, підвищенням ціни...
Олігархи аплодують! Їм борги перед державою списують !
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Так вы поняли для чего Шмыгаль пришел в правительство - Для Ахметки долги выбивать
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звідки такі борги??? Якшо хтось не платить за електрику, то санкції швидкі та ефективні - відключення та штраф (за підключення) - цифри чумачеччі!
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Ну отключили абонента, долг остался. Бригада уехала, чел сделал наброс и пользуется дальше, но уже бесплатно.
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сложно і опасно. Таких хитрих абонентів один на десять тищ
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шмыгаль - слуга ахметова и враг народа))
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Это долги лугандона, куда пэтюнька пять лет электричество гнал
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ТЫПИЛ!
Какие там долги, если ничего не работает?
Это долги ПРОМЫШЛЕННОСТИ, а не "телевизоров и утюгов населения", как ты, недалекий тупой зе-бил, подумал.
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а что ******** тут забыла? ты страной не ошибся ватнорогий?
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Не визди Луганду электроэнергией Лаптестан обеспечивает как и газом! Хотя бубочка может и включить!
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НЕТ, Я ведь за бубочку не не голосовал в отличие от тебя!
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Симптомов у тебя много, если перечислять все, то сервер цензора ляжет))))
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Ну ты хоть основные назови. Я твой главный назвал. Голосование за бубочку!
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Вот я и говорю что ты тупой. В белютене там было 2 фамилии Зеленский проклемлёвский тупой слуга олигархов и Порошенко. Тупык голосовали за Зеленского. Кстати вопрос что зеленский сделал лучше для Украины?
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Нхотябы безвиз, зону свободной торговли с ЕС рост экономики и востановление армии до уровня Российскй. Томос декомунизацию, децентрализацию и дерусификацию. А что сделал Бубочка?
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Кстати про синий нос это тупой высер кремлёвский пропагандонов. Ты веришь кремлёвским пропагандонам?
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Про синий нос и перегарище, это то, что видела моя жена, а я ей доверяю.
Да, и кацапских пропагандонов я не читаю и не слушаю, в отличии от соевых стецьков.
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якщо платити касапам - звісно, своїм, вітчизняним, бабла не вистачатиме...
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так для того і в прем"ери ідуть, шоб з цими "долгами" (які ахмєтка в бюджет не доложив) покінчити раз і назавжди...вєсєннімі посадкамі!!!...а то люди уже і перець і помідори посадили, а ви все телитесь...
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А дамбас уже повністю розрахувався з заборгованістю? Чи їм похєр?
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Но есть переплата населения за газ за несколько лет, которую невозможно возвратить напрямую. Что мешает эти, фактически украденные у людей, деньги использовать для компенсации долга? Суммы там сравнимые. Или правительство хочет подарить их разного рода коболевым, ахметкам и фирташам?
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Больше льярда баксов долга нужно жёстко забрать имуществом или активами, с пенями и процентами, чтоб неповадно было в будущем. Все эти "реструктуризации" только усугубляют заболевание, оставляя действительно работающих без денег на развитие.
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Это КАК так реструктизация?
КТО должен эти миллиарды? Окажеться что львиную долю олигархи. Может хватит за наш счет кормить их толстенные сраки?
Вот ПРОСТОЙ смертный попробуй не заплати банку ублюдка-олигарха? Штраф и пеня. СРАЗУ. А когда ОНИ должны почему не так???
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Власть обдирает украинцев тарифами даже в рекордно теплую зиму . https://uainfo.org/blognews/1582167954-vlast-obdiraet-ukraintsev-tarifami-dazhe-v-rekordno-tepluyu.html

Щось не помітив зниження тарифів..
Тільки підвищення, та зменьшення "субсидії"
Батареї-гаррячі, вікна відкриті..
Полтавська область..
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В Моєму місті температура +18..
В квартирі+ 23.3 , відкриті вікна..
Батареї шпарять..
Комарики з'явилися..
🤣
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Неможливо...
Це і Є проблема,шановний Пане..
😁
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Эти миллиарды должны сами олигархи в бюджет Украины. Но обычно им всё прощают.
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50 лярдов зебилы уже украли из бюджета и вывезли в офшоры, а могли бы пенсии индексировать и улучшить жизнь малоимущих
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А кто не платит-то? Частные лица или предприятия? В Україні накопичилося понад 30 млрд боргів за електроенергію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8241
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Голова Львівської облради Олександр Ганущин каже, що добре знайомий зі Шмигалем, і каже, що він непоганий управлінець і не співатиме під Ахметова, взагалі ні під кого...
Чомусь Ганущин мене знітив...

Але подивимось...
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теперь всем понятно,что второй раз ахмету нужно списать задолженность ,как и "папиредник" в бытность реструктизировал 25 лярдов за поддержку страусов,пора и за поддержку "квартала" уплатить из кармана народа...
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Вот и повесь все эти долги на Ганчарука с его командой.Не забудь туда приплюсовать Зеленского.
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