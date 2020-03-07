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 Общество, Здоровье
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 16 проведенных исследований на коронавирус показали отрицательный результат, - Минздрав

Исследования 16 образцов материалов в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) показали отрицательные результаты на коронавирус COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В вирусологической референс лаборатории ЦОЗ по состоянию на 7 марта находится на исследовании 20 образцов материалов, в т. ч. 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных. Среди них исследования 16 образцов закончено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследования 4 образцов от контактных лиц продолжаются", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что всего с начала 2020 года в ЦОЗ поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19, получен один положительный результат.

Так, в течение дня 6 марта в Центр поступило 4 сообщения о подозрениях на коронавирус в Донецкой, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Быстрые тест-системы для выявления коронавируса в Украину доставят 12 марта, - глава Черновицкой ОГА Осачук

Источник: https://censor.net.ua/n3180066
 
 
 Топ комментарии
 
37 тестов на всю страну, где чтобы получить результат анализы нужно направлять в столицу, а для уточнения в Лондон...

В Украине не может быть эпидемии, так как никто не узнает. Нет тестирования, нет проблем.
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Титульная нация, нам же можно ссать в глаза. Потому больных нет и не будет, не болеют украинцы.
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Титульная нация, нам же можно ссать в глаза. Потому больных нет и не будет, не болеют украинцы.
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Медведчук тоже общался с зараженным коронавирусом. Пусть срочно едет к куму!, https://www.economics-prorok.com/2020/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%ba-%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%ba.html#more-97326, Медведчук тоже общался с зараженным коронавирусом. Пусть срочно едет к куму!
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37 тестов на всю страну, где чтобы получить результат анализы нужно направлять в столицу, а для уточнения в Лондон...

В Украине не может быть эпидемии, так как никто не узнает. Нет тестирования, нет проблем.
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Если им удалось подтосовать выборы по всей стране, то сфальсифицировать результаты анализов - не проблема.
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А вы много видели живых людей, которые голосовали за клоуна-наркомана во время войны?
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У нас Трамп тоже победил с большими вопросами, но тут разница была в проценты.
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Як тільки випадки «корони» появляться в Африці і Латинській Америці,цю епідемію назвуть «пандемія».Поки що це слово боялися вимовляти.
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Неа,так не рахується.Випадки в Африці і Пів.Америці є завезеними(хворі приїхали з Італії).А от коли вірус почне вільно циркулювати між місцевими,ось це інша справа.Тому поки що,це все не пандемія.
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Може й так. Дай Бог, щоб отією гейропою все і закінчилось.
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Это невозможно. Если бы вы потрудились подумать мозгой, вы бы это осознали.
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_Ну да, дважды два пока что не четыре, только потому... что какой-то дядя в интересах финансистов не хочет называть вещи своими именами. Понятно.
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NonCFist,в Україні епідемії нема,а є випадок завезений з Італії.В нас вірус не циркулює.І ніхто не каже,що пандемії не буде.Буде.Просто,треба розслабитися і зачекати.
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Я зла народу України не бажаю,бо я сама українка і вся сім'я моя дома в Україні.Якщо така проблема є,то її треба пережити спокійно.А не,що одні вивалили очі і б'ються в істериці,а інші прийняли позу страуса.Проблема-є.Але пережили чуму,переживеться і це.Доречі,ВІЛ-це і є пандемія,яка триває досих пір.Але якось-то навчилися з нею жити.
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Тестирование заключалось в составлении писульки о тестировании?
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Корона Вирус - вирус который очистит землю от аморальных личностей, которые находятся при власти.
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Своего лечащего рекомендуешь? Так тебя же не вылечил!
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А знаете кому скорее всего проводили эти тесты? Скорее всего их проводили монике и её приближенным
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