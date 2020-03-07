 Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Зайцево, - Миноборноны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Возле н.п. Зайцево зафиксированы разрывы нескольких вражеских мин калибра 82 мм. Также оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового вооружения.
"Защитники Украины дали адекватный ответ дежурными огневыми средствами, не нарушая Минских соглашений", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, боевых потерь среди украинских военных в результате вражеского обстрела нет.
Рішення про відновлення водопостачання в окупований Росією Крим вирішено на 95%.
Про це експредставник президента України в АР Крим Борис Бабін написав у Facebook.
"Оскільки не лише наміри, але й схвалене рішення подати воду в Крим вже є очевидним, виникає питання - як це практично можна зупинити чи хоча б загальмувати. Звісно ніякі пости у соцмережах та гнівні статті на шпальтах тут нічого по факту не змінять, просто одна обваляна у лайні говоряча голова-пояснювалка буде терміново замінена на іншу.
А в реальності є лише два шляхи. Перший це суто юридичний, насамперед через подання позовів до адміністративних судів із предметом, що стосується:
1) заборони приватизації ПКК (Північно-Кримський канал - ред.);
2) заборони укладання КМУ та Держводагенством угод щодо експлуатації ПКК для подачі води в Крим;
3) заборони експлуатації ПКК для подачі води в Крим. У позовах можна просити про термінові заходи забезпечення, їх може подавати будь-хто постраждалий від окупації Криму.
Відповідачами можуть бути КМУ, особисто прем`єр, профільне міністерство, Держводагенство та ПКК. Також поточні заяви службових осіб щодо відкриття води в Крим варто ЄРДРити, повідомляти про злочини, передбачені ст. 111 Кримінального кодексу до органів СБУ та через слідчого суддю зобов'язувати, після їх відмови, реєструвати кримінальні провадження.
Другий спосіб суто фізичний. ПКК наразі перекритий двома дамбами, старою, яку звели фермери Херсонщини у 2014 році та новою, недобудованою недалеко від адмінмежі. Відстань між цими двома дамбами ПКК не експлуатується і якщо патріотичні бізнесмени здійснять там масове складування нетоксичних відходів, (таких як будматеріали тощо) то ПКК буде проблематично використовувати на Крим.
Інших шляхів зупинити чи хоч призупити подачу води в Крим немає, вірогідність такої подачі оцінюю наразі у 95%", - написав Бабін.
Нагадаємо, політолог Андрій Смолій заявив, що зміна уряду і заяви про відновлення водопостачання в окупований Крим відбуваються в контексті політики умиротворення агресора шляхом повернення України до ареалу впливу Кремля.
Раніше народний депутат Ірина Геращенко заявила, що Новий уряд складається з представників олігархів і тих, хто працював у команді президента-втікача Віктора Януковича.
Нагадаємо, Шмигаль заявив про необхідність подачі води в окупований Росією Крим.
Правду Арахноид сказал? Или не, зебиноиды - ау?