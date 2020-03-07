 Дело не в личных рейтингах, - Зеленский рассказал, почему сменил правительство и чего ждет от НБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Им принадлежит 70%-80% активов в этой стране. Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. И они нанимают лучших – мы должны это понимать", - сказал Зеленский, комментируя влияние олигархов на новый Кабмин.
Смену украинского правительства Зеленский пояснил необходимостью реакции на эффективность его работы. "Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете потерпеть неудачу. Речь идет не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас могут выгнать из власти, а о том, что у Украины больше никогда не будет возможности сделать это", - рассказал он.
Агентство отмечает, что Зеленский берет на себя ответственность за некоторые ключевые начинания, в частности, принятие законов об отмене запрета на продажу сельскохозяйственных земель и по защите национализации крупнейшего банка Украины "ПриватБанка", чего добивается МВФ.
В материале Bloomberg Quint сообщается, что Зеленский выступает за независимость Национального банка, но при этом выступил с определенной критикой в его адрес из-за того, что НБУ поддерживает самые высокие в регионе проценты по займам.
"Я не планирую менять любого человека в стране, который работает честно и эффективно. Но мы договорились с центральным банком о некоторых вещах, которые они могут сделать. Если они дают нам это, это означает, что они эффективны. Я все еще жду", - сказал Зеленский.
Только вот в чем эта эффективность заключается,я так и не понял.В том,что бы еще раз повторить операцию под кодовым названием "Приватбанк"?Вернуть его Коломойскому и приватизировать его по второму кругу?
Ну а после слов нового премьерминистра,что от укрепления гривны стране стало только хуже,я понял приплыли,пора скупать баксы.
07.03.2020 г.
Эпидобстановка в Украине 2020\03\07. 14 мест подозрения на возможное присутствие случаев заражения COVID-19. 42 субъектов подозрения.9 заборов анализов,6 в работе. Отрицательных анализов на вирус 3. Положительных анализов - нет. По состоянию на 00-00 07.03 в регионах тест-систем нет. Обратите внимание на увеличения непроверенных подозрений на заболевание. Причины - трудности транспортировки в Киев. Большинство врачей просто ограничивается тестами на грипп.
Беда Уманского на посту министра финансов нынешнего "правительства" состоит в том, что он специалист мыслящий стратегическими категориями. При таком подходе его понимание МВФ вполне понятно и обосновано. Но в реалиях нынешнего времени и нынешнего президента его судьба в правительстве будет крайне печальна. Зеленский по своей ограниченности воспринимает министра финансов как волшебную палочку приносящую деньги в казну., а в этом Уманский не силен.
Г-ну Зеленскому (не говорите потом, что вас не предупреждали). Переназначение вице-премьером\министром "безвременно отсутствующего" Михаила Федорова трактуется некоторыми серьезными организациями США как акт препятствия осуществлению правосудия (укрывательства), путем сохранения за Федоровым дипломатического паспорта и соответствующего статуса. Это замечено и отмечено.
Дубилета решили не увольнять. Оставили так сказать, в кадровом резерве.
Первый день нового правительства стал для него днем открытий и потрясений. Выяснилось, что пришедшие на смену "молодым и неопытным" управленцам правительства Гончарука "опытные и серьезные управленцы" нового правительства Шмыгаля серьезно верили в весь тот экономический бред, который вещал предыдущий состав правительства. Потому вскрывшиеся факты реального состояния дел повергли правительство в состояние тихого шока. Возможно Гончарук был и не очень грамотным управленцем, но в приватных разговорах говорил что падение ВВП начнется в январе 2020 года. А вот для новых "серьезных и опытных" открывшийся факт падения ВВП на 0,5% в январе 2020 года стал шоком и потрясением.
Как и следовало ожидать представители ОПУ (зам. главы ОПУ Трофимов) уже начали зондаж общественного мнения о возможности второго срока Зеленского на посту президента. Это вполне понятно. После всего что творил Зеленский уйти означает сесть и надолго.
Зеленский устроил грандиозный разнос главе ОПУ Ермаку. Причина этому проста, смена Богдана Ермаком породила у Зеленского слишком завышенные ожидания в сфере отношений с США и обещаемых Ермаком прорывов и официального визита Зеленского в США. Но пока что Трамп вовсю использует Зеленского и возбужденное в Украине дело против Байдена, но не желает прямого контакта со столь неоднозначной личностью. как Зеленский. Впрочем в любом случае возбуждение "дела Байдена" - очень плохая идея. И первой это поняла "и.о. главы ГБР" Венедиктова, слезно умоляющая Зеленского забрать ее с этого поста на пост Генерального прокурора.
Зам. генерального прокурора Чумак открытым текстом заявил, что увольнение Рябошапки напрямую связано с делом "Привата", которое планируется к рассмотрению в суде 18 марта.
Шевченковский суд г. Киева обязал ГБР закрыть дело против Порошенко и открыть производство против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.
Министерство финансов отменило аукцион по размещению ОВГЗ анонсированный на 10 марта. Уманский не умеет пользоваться этим инструментом. Денег на текущие расходы нет.
Вчерашний разговор Уманского с представителем МВФ в Украине закончился ничем. Люнгман хладнокровно повторил требования МВФ. Уманкий попросил Люнгмана поговорить с руководством МВФ для организации визита правительственной делегации в США , чтобы объясниться в МВФ.
Теперь не зеленский принимает решения. В Украине по желанию коломойского в отставку отправляется премьер-министр, попытавшийся убрать олигарха из государственной компании. Это четко показывает, кто в стране главный.