 Суд по делу о катастрофе MH17 еще не знает, скольких свидетелей заслушают, - судья

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила ответственная за работу со СМИ во время процесса по МН17 судья Йоланде Вэйннобэл (Yolande Wijnnobel).

"Нам еще неизвестно, как много свидетелей – мы услышим об этом только при рассмотрении дела по существу в суде. Нам известно, что есть определенное число анонимных свидетелей. Но сколько их – нам тоже неизвестно. Если эти свидетели будут давать показания, и они находятся под защитой, желая оставаться анонимными, то тогда их опросит судья, который ведет следствие - это судья, который ответственен за расследование до того, как дело поступит в суд", - сообщила судья Вэйннобэл, отвечая на вопрос, известно ли ей, сколько всего свидетелей в деле.

Вэйннобэл отметила, что именно суд будет принимать решение, будет ли свидетель иметь статус анонимного свидетеля, установив, есть ли для этого основания.

"Также этот судья предпримет конкретные шаги, которые будут применены к этому свидетелю, например, может быть принято решение, что ни прокуратура, ни защита не смогут присутствовать во время опроса такого свидетеля. Судье тоже не будет известно, кем он является", - сказала она.

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