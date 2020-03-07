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 Политика Украины, За рубежом
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 Суд по делу о катастрофе MH17 еще не знает, скольких свидетелей заслушают, - судья

Суд еще не знает, сколько свидетелей выступят на стартующем 9 марта в Нидерландах судебном процессе по делу о крушении на Донбассе малазийского Boeing-777.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила ответственная за работу со СМИ во время процесса по МН17 судья Йоланде Вэйннобэл (Yolande Wijnnobel).

"Нам еще неизвестно, как много свидетелей – мы услышим об этом только при рассмотрении дела по существу в суде. Нам известно, что есть определенное число анонимных свидетелей. Но сколько их – нам тоже неизвестно. Если эти свидетели будут давать показания, и они находятся под защитой, желая оставаться анонимными, то тогда их опросит судья, который ведет следствие - это судья, который ответственен за расследование до того, как дело поступит в суд", - сообщила судья Вэйннобэл, отвечая на вопрос, известно ли ей, сколько всего свидетелей в деле.

Вэйннобэл отметила, что именно суд будет принимать решение, будет ли свидетель иметь статус анонимного свидетеля, установив, есть ли для этого основания.

"Также этот судья предпримет конкретные шаги, которые будут применены к этому свидетелю, например, может быть принято решение, что ни прокуратура, ни защита не смогут присутствовать во время опроса такого свидетеля. Судье тоже не будет известно, кем он является", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аккредитацию для освещения судебного процесса по катастрофе МН17 запросило более 400 представителей медиа, - судья

Источник: https://censor.net.ua/n3180063
 
 
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Виконавців будуть заочно судити,а замовни хйло як би ні до чого.Це судочинство таке?
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Xранитель Устoев И Лидер Oтчизны

В пoсланьи свoем ежегoднoм
Путин xoлуев призвал
Задачку решить неoтлoжнo,
Бессменную власть заказал.
Бессменную власть заказал.

Без кoнституции правoк
Задачу никак не решить.
И вoпреки нoрмам права
На мненье людей бoлт забить.
На мненье людей бoлт забить.

Тексты сменят oстoрoжнo -
Устoи нельзя расплескать.
Нo будет сoвсем невoзмoжнo
Вoву oт власти убрать.
Вoву oт власти убрать.

Гoсдума быстрo и смелo
Успела пoправки принять.
Нo тут вoзникла иная прoблема -
Как Путина впредь величать?
Как Путина впредь величать?

Кoмиссию быстрo сoздали,
Названий oткрыли прием,
Чтoб титулы скрепнo звучали
Диктатoра всеx xoлуев.
Диктатoра всеx xoлуев.

Красивo «Царя» вспoминают,
Мoнарший даруя венец.
И внoвь рoссиянам внушают,
Чтo нужен «Паxан-Царь-Oтец».
Чтo нужен «Паxан-Царь-Oтец».

Рабам важен свoй пoвелитель,
Чтoб крепче в узде иx сжимал.
И титул «Верxoвный правитель»
Пoбеду пoчти oдержал.
Пoбеду пoчти oдержал.

Чтoб Вoва правил дo тризны,
Титул известен давнo -
«Xранитель Устoев И Лидер Oтчизны»,
А сoкращеннo X.У.И.Л.O.
А сoкращеннo X.У.И.Л.O.
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Затягивание расследования = соучастие.
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ю.
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Умом Россию не понять.
.Да и не стоит напрягаться.
У ней особенная стать,-
-

везде насрать и не признаться..
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...*уйлята кремлевские что в погонах, кулаки держат чтобы их не вызвали в качестве хоть кого..тогда им сразу кранты, Пу припрячет на дно мацква-реки.. Суд по делу о катастрофе MH17 еще не знает, скольких свидетелей заслушают, - судья - Цензор.НЕТ 8345..Маха-неумываха уже аж взахлеб понты разгоняет о невиновности руцке ихтамнетов по всем с.ру. сайтам.. Суд по делу о катастрофе MH17 еще не знает, скольких свидетелей заслушают, - судья - Цензор.НЕТ 8345
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Одним из свидетелей будет фотограф, который снял инверсионный след от ракеты.
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