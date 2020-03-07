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 Общество, Здоровье
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Все про:Черновицкая область (396) COVID-19 (567) Осачук Сергей (2)

 Быстрые тест-системы для выявления коронавируса в Украину доставят 12 марта, - глава Черновицкой ОГА Осачук

В Черновицкой области заказали необходимые тест-системы для выявления коронавируса. Их доставят в Украину в четверг, 12 марта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Что касается быстрых тест-систем, которые бы ускоряли возможность получения результатов и отклонения или подтверждения таких подозрений на имеющуюся инфекцию, хочу сообщить вам, что мы общаемся со всеми областями Украины, их эпидемиологами. Ни в одной другой области нет официальных тест-систем. Поэтому информация о том, что они где-то есть в других регионах, а в Черновцах нет, не соответствует действительности. 12 марта необходимые для нашей больницы, для нашей области тест-системы будут доставлены в Украину. Фирма-поставщик получит их 12 марта, и с того момента мы организуем их доставку в Черновцы", - сказал Осачук.

Председатель облгосадминистрации также сообщил, что состояние больного, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, стабильное.

"За это время его состояние не ухудшилось. При этом симптоматика сохраняется, он в разные промежутки времени имеет различные температурные показатели. Температура тела то повышается, то падает", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школы и вузы Черновицкой области закрыли на карантин из-за коронавируса, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3180062
 
 
 Топ комментарии
 
А Ви що не в курсі, за них була війна серед депутатів, купляли для себе та родин.
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куда поделись системи от ВОЗ ? которые неделю назад начали делить по областям в МОЗ ,и поделить обещали за день два ?
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Дайте народу видовищ. Дайте політичну сатиру!
95 Квартал, давай сатиру на бубочку Быстрые тест-системы для выявления коронавируса в Украину доставят 12 марта, - глава Черновицкой ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 4617
Коронрвірус салом закусимо
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В маршрутках перестали чихать и кашлять . Терпят . Быстрые тест-системы для выявления коронавируса в Украину доставят 12 марта, - глава Черновицкой ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 3250
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Доставка тест-систем це добре, але коли будуть перевіряти цими тест-системами всіх хто знаходиться в лікарнях з ускладненнями ОРВІ? Коли будуть перевіряти всіх хто контактував з померлими від ускладнень ОРВІ на наявність коронавірусу? Немає системності в роботі медицини. Щось робимо але безсистемно та бездумно! Взагалі немає системності у роботі влади, коронавірус є а Воєнного стану немає і тому ні в кого немає повноважень ізолювати хворих!
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У громадському транспорті стало дуже багато осіб, що кашляють.
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куда поделись системи от ВОЗ ? которые неделю назад начали делить по областям в МОЗ ,и поделить обещали за день два ?
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А Ви що не в курсі, за них була війна серед депутатів, купляли для себе та родин.
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ах да ,там же после обсервации Волошина у них тяга к жизни проснулась , закон прайда... Быстрые тест-системы для выявления коронавируса в Украину доставят 12 марта, - глава Черновицкой ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 2183
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Там ОПЗЖ с Мертветчуком вовсю бесятся. Может нам свезет?
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Дайте народу видовищ. Дайте політичну сатиру!
95 Квартал, давай сатиру на бубочку Быстрые тест-системы для выявления коронавируса в Украину доставят 12 марта, - глава Черновицкой ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 4617
Коронрвірус салом закусимо
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новые системы срабатывают быстрее,чем распространяется коронавирус и реагируют сразу на запах сала с чесноком
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Зараз іду до магазину нажершись часнику. Розбігайтесь всі.
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Он не в курсе, что в Мукачево есть 200 официальных тест систем? а в Запорожье 149 неофициальных...
ловите инструкцию, как пользоваться:
https://youtu.be/HOUmRR_UKDk
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tZE inform

@tZEinform

·5 мин
Черновицкая область решила послать ....далеко всех Вовиных министров вместе с Вовой и закупила экспресс-тест системы сама Вот и молодцы. В области около 30-32 подозрений.
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А уряд і надалі буде говорити, що до епідемії коронавірусу Україна готова, реагує належним чином... Шапіто, блін!
І я так розумію, що кожна область вирішує питання експрес тест-систем самостійно?
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Оба на-а,так наша медицина по заявлению правительства готова к этому вирусу на все 100 уже полтора месяца,так зачем же нашей медицине эти экспрес тесты?
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Внезапно! Они сбрехали. Никогда такого не было, и вот опять.
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