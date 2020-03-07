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Все про:Бровары (143) маршрутки (432) нападение (1817) Нацполиция (11051)

 В маршрутке на Бровары мужчина после неудачного флирта ударил и пытался ограбить женщину-полицейскую, - полиция

По факту разбойного нападения на сотрудницу полиции в маршрутном автобусе сообщением "Киев-Бровары" правоохранители открыли уголовное производство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киевской области.

"Сотрудник полиции возвращалась из Главного управления полиции в Киевской области, где принимала участие в торжествах, посвященных Международному женскому дню. Рядом с ней сел неизвестный мужчина и вел себя грубо и навязчиво. Девушка предупредила наглого "ухажера", что она работает в полиции и попросила, чтобы он не цеплялся. После того, как она пересела на другое место, нападающий изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать", - говорится в сообщении.

Однако пассажиры задержали злоумышленника, а женщине, у которой была носовое кровотечение, оказали помощь.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и задержали мужчину в порядке ст.208 УПК Украины. Им оказался житель Броваров, который неоднократно приходил на прием граждан к руководителю полиции области с просьбой принять меры к его бывшей жене, которая, якобы, систематически вместе с сыном его бьют битой. Но, как выяснилось, мужчина наговаривал специально в свою бывшую супругу и сына, а сам поднимал на них руку. В дальнейшем данное уголовное производство полиция направила с обвинительным актом в суд.

За разбойное нападение на сотрудника полиции столичные правоохранители открыли уголовное производство по ст.187 Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180061
 
 
 Топ комментарии
 
Они плохо били его битой .
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сказав мегааналітик сидячи на дивані
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Во тупой дебил наверное за Зеленского голосовал!
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Ганьба полиции, которая допускает, чтобы ее разные отморозки били.Нужно было этому дураку в ногу стрелять, чтобы ума набрался.Как такая полицейская может людей спасать?
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Лариса, тебе бы лишь бы "ганьба" писать по любому поводу. Ты новость вообще читала?
Девушка была не на службе, ехала домой с корпоратива.
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Дебіли ті хто взагалі пішов на дебільні вибори вибирати дебілів
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Опять полицейского алкаш избил. Ай яй яй, как он посмел? Носовое кровотечение... Блин, защитники, себя защитить не могут, беспомощные как младенцы. Позор таким органам!
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Вообще-то я лежу на диване, на дворе выходной. Спасибо за "мегааналитик"
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Шо дивного? Що не бухаю в подворотне, шо лежу не на асфальті? Дивний ви.
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Тьотя Соня з Одеси вбиває маніяків одним поглядом.
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еще и в маршрутках возвращаются после торжества...позор бессменному руководству таких органов...
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Так це ж не вчителя з зарплатою в $4000, а скромні поліціянтки.
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Я когда то писал о наборе в "мылицiю"..( полиции у нас нет и не было пока и виной этому в конечном итоге - вонючий воровской хач рюкзакович или рюкзакернес - как Вам будет удобно - ибо это одна и та же падаль - это говно и "очильник" беркутни). За пафосом для "быдла" и единичными случаями нормальных и даже временами героических поступков патрульной полиции которая местами " не благодаря а вопреки" реально делала своё дело достойно и храбро,- подавляющее количество громадной армии полиции а уж тем более нацгвардии и криминальных банд "корд" созданных для войны с АТОшниками в случае Майдана( там вообще ***** на *****е со шлейфами криминала, которых садить нужно а в войну - уничтожать), - это либо старые мусора как обычно тупые , с криминалом и "на крючке", это взяточные следователи петуховича и разного рода такое же отребье "чьё-то" .Это совершенно случайные не готовые к службе люди очень далёкие от патриотизма а местами очень близкие к понятиям Кацапской ********** и ОМОНа. Разного рода "Полициантки" - это обычные рукожопые необучаемые бабы без мышечной ткани даже, опять же чьи то которые не нашли себе работы. Пример был в Днепре где двумя полицейскими были нарушены все возможные правила задержания вооружённого преступника о чем они были предупреждены заранее. Это 45-летняя домохозяйка ( офигеть отбор!) убитая преступником в момент ( внимание) - бегства от него по прямой, после того как преступник воспользовавшись абсолютным дебилизмом её тупого напарника застрелил его в затылок лежащего на земле .Я не принимаю говна " о мертвых или хорошо или никак". Эти два дебила показали преступникам что бояться некого. За это им поставили памятник и возвели в герои. Им изначально был жёсткий запрет идти в полицию - это люди неприспособленные и подвергающие опасности и себя и других. Они обязаны были это понимать, Обязаны были учиться до усрачки и истязать себя в тактике захватов и применения оружия. Автоматизировать действия при остановке, проверке документов, держании ситуации на контроле в любую секунду имея возможность тупо выстрелить в голову и попасть. Не вылезать из спортзалов. Уметь при надобности с ноги вышибать зубы. Понятно что руководство виновно не меньше потому что подготовка тоже не айс. Отбор - вообще мрак мрачный! Остальные из этого же набора - тот же мусор бесполезный получающий оклад из бюджета и не готовый воевать на улицах . Ни морально ни физически ни тактически. Это все "чьи - то" вперемежку со "случайными". Полицию по хорошему снова нужно разгонять и набирать наново по новым правилам. Вот поэтому алкаш дал в зубы дуре в мундире и ещё и ******* бы если бы не люди..Позорище.
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Жаль девушку.
Вспомним выражение Авакова "мусора не люди"..
Карма ?
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Здивувало в Україні те, що горілка-це перше що бачиш заходячи в супермаркет! Горілку продають на заправках!!! Українці повинні перестати бухати!
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Myroslav Hrabovsky Україні цього не зроблять,такі ж бухарі.як і московити.
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апсурд! люді дєлают друх друху щаслівоє дєцтво і празнік жизні
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решил с полицией пабоксировать паприколу.. впрочем так же как и голосовал..
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Флірт не вдався. Фліртуна-маніяка за грати.
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президент владимир обязал офицеров запаса, выпускников военных кафедр до 43 лет пройти военную службу)))...какой критический возраст
ему 42 и он не лох..как и баканов, согласно должности получит лейтенанта, а к концу срока полковника и выслугу лет
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Треба було поліції так арештовувать героя, щоб власну печінку виригав!
Розвелось всякої наволочі, в одні двері саджають, а в інші через трироки випускають!!!
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Може колись вам так пощастить,вони на вас за всіх помстяться,напишіть,коли це відбудеться,хочу за вас порадіти.
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Почему нет продолжения этой "веселой" истории: "Нападавший доставлен в отделение полиции с множественными переломами конечностей, черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга"?
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в данной ситуации было бы не плохо
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8 марта - отрыжка совка, всех кто празднует - в ГУЛАГ.
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Цікаво було б дізнатися як там було насправді, бо повірити, що чувак несподівано вирішив бити та пограбувати поліціянтку в публічному місці це лапша для зебілів. В маршрутке на Бровары мужчина после неудачного флирта ударил и пытался ограбить женщину-полицейскую, - полиция - Цензор.НЕТ 4114
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А почему полиция не посадила мудака за домашнее насилие и лжесвидетельсвование?
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Вроде про то, что она из полицейского спецназа инфы не было.
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