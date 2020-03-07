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 Политика Украины, За рубежом
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 Аккредитацию для освещения судебного процесса по катастрофе МН17 запросило более 400 представителей медиа, - судья

Аккредитацию для освещения судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малазийском "Боинге" запросило более 400 представителей медиа, в то время как для прессы в суде зарезервировано 15 мест.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила ответственная за работу со СМИ во время процесса по МН17 судья Йоланде Вэйннобэл (Yolande Wijnnobel).

"В зале суда зарезервировано 25 мест для родственников, 15 - для прессы, еще один ряд зарегистрирован для родственников, которые играют в суде определенную роль – у них есть право выступить в суде и рассказать о своих страданиях, у них также есть право заявить о возмещении убытков, и есть ряд для адвокатов и подсудимых. Кроме того, в этом зале есть публичная трибуна – там будут находиться международные наблюдатели, которых уже зарегистрировано 65", - рассказала Вэйннобэл, отвечая на вопрос, сколько всего участников будет в суде.

Таким образом, по словам судьи, в судебном зале будет более 100 человек.

"Кроме того, рядом с этим залом есть еще три других, в которых также можно будет наблюдать за процессом. Аккредитацию для освещения процесса запросило более 400 представителей средств массовой информации", - отметила судья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это первый шаг к привлечению к ответственности всех причастных, - МИД о начале суда в Нидерландах по Боингу

Источник: https://censor.net.ua/n3180060
 
 
 Топ комментарии
 
Экран на улице перед зданием суда - тоже не плохой способ информации граждан
Учитесь , сопливые управленцы у европейцев, а не у портнова
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Объявите суд над х.йлом, пусть и заочно..
Ваше здание суда утонет в заявках на аккредитацию.
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экран нужно прямо в московию,чтоб от прямой трансляции извивались
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Объявите суд над х.йлом, пусть и заочно..
Ваше здание суда утонет в заявках на аккредитацию.
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Версия кремля: "Двое укрофашистов держали, третий сбивал".
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Экран на улице перед зданием суда - тоже не плохой способ информации граждан
Учитесь , сопливые управленцы у европейцев, а не у портнова
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экран нужно прямо в московию,чтоб от прямой трансляции извивались
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Ещё екран на красной площади. А вдруг у русских чувство стыда разбудится. Мало вероятно, но все таки...
А между тем 400 разные СМИ из все мира здорово. Все поймут ху@ло какой негодяй и убийца
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Не надо путать русский народ с кремлёвскими выродками. Пофигизм - отличительная черта россиянина и по этой причине ху-ло ещё у власти...!
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Суд вынесет приговор десятку ватных макак ? А кинг-конг будет жить .
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меньше, там вроде 5 обвиняемых, стрелочников всяких.
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вместо многодневного и дорогого суда простой способ определения виновного.
Дано:
Страна А всемерно настаивает на любых следствиях, экспертизах, допросах, прилагает все усилия для прозрачности следствия.
Страна Б (во всех смыслах Б) отвергает трибунал, держит месяцами обломки, скрывает свидетелей, развернула истерию в прессе.
Вопрос.
Какая страна виновна?
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нарешті скоро раз і назавжди відпадуть всі питання хто там воює на Донбасі,шахтарі та трактористи чи російскі фашисти
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Для українців це питання давно відпало, окрім ваторилих "уставшіх ат вайни".
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а шо там дубинский?как себя чухает?ща папу засудят за сбитие боинга
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Всі сподіваються що нарешті назвуть справжніх злочинців............
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с чего вдруг? Следствие назвало вроде 5 человек, Гиркина и компанию.
Суд только решит достаточно по ним доказательств или нет. Это вся функция суда.
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Касапы ...?. . А это правда , что ваши деды с фашисстами вайвали..??- -- - - https://uploads.disquscdn.com/images/146*************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/5f69c56108fbad963db31aab6d36f76c96aa9663e845e6998fdc8bacc103649c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/0f5c2da2ce57af75bbac24869b35c58f6defe0ad7b4633c37859f99c26f5c010.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1c2450eacb88edc77fef1e0560fd9adc184a3e9fb404ff55d8ecf5b9df793518.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg / https://uploads.disquscdn.com/images/dfacb956e37c96ab6e2b7051386d482493cfb086fbf85fa196778a6c29810e0b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/9a9c09535e2ec191f177c73c5029a3768b915e308799757ecf46924205890d6f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/55cdabb620a083705cdeae403b912b3a123318a3b009f976d4c5b5aa4b5a0db3.jpg //. https://uploads.disquscdn.com/images/b68213e0ede4b44d3d0e37c0fc593b5ec8f89f4498a3041f290bb23e790e5952.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/cafd32a998349cf6fbd63962d3ef89298d9acf360a34f24c43c349e4e52239df.jpg ю. . .

...
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в вышиватных мечтах. Нет у следствия претензий к хйлу.
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