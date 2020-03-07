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 На борту лайнера Grand Princess, что стоит у побережья Калифорнии и на котором обнаружили коронавирус, находятся 49 украинцев, - МИД

На борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит у побережья Калифорнии и на котором выявлены инфицированные коронавирусом, находятся 49 украинцев. Всего на борту судна находятся 3,5 тысячи человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. Он отметил, что сейчас лайнер Grand Princess стоит на рейде у берегов Калифорнии. На борту судна находятся 3,5 тысячи человек - граждане 54 стран мира (из них 1,1 тысячи - члены экипажа и 2,4 тысячи - пассажиры).

"Компетентными органами штата Калифорния было принято решение о проверке пассажиров лайнера на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального случая в штате Калифорния, поскольку умерший отдыхал в феврале на этом судне", - сообщил Погорельцев.

"Учитывая это, местными властями было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна, и вертолетами береговой охраны США на борт были доставлены тесты на COVID-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также той категории лиц, которые имеют первые признаки респираторной инфекции", - отметил дипломат.

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Он добавил, что в зависимости от результатов тестов будет принято решение о карантине части пассажиров или всех людей, находящихся на судне.

"По информации Государственного департамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на рейде у берегов Северной Калифорнии, находятся 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - подчеркнул Погорельцев.

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Напомним, инфицирование новым коронавируса обнаружили у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess, что стоит у побережья Калифорнии. Паника вокруг судьбы судна возникла на этой неделе после смерти 71-летнего мужчины, который в феврале находился в предыдущем круизе на Grand Princess - из Сан-Франциско в Мексику. Тесты показали положительный результат на коронавирус у еще одного пассажира, который сейчас лечится в Калифорнии. Власти США решили проверить на наличие COVID-19 всех 3,5 тысячи человек, которые находятся на борту лайнера.

Источник: https://censor.net.ua/n3180058
 
 
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И не одного нашего олигарха..
Шо ж, бл..., за непруха На борту лайнера Grand Princess, что стоит у побережья Калифорнии и на котором обнаружили коронавирус, находятся 49 украинцев, - МИД - Цензор.НЕТ 166
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ЗЕМЛЯ наказывает людей за свинство .
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Скільки бідних українців...
Прям по всьому світі то на курортах, то на лайнерах.
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Такое может случиться и на "банане" в Кирилловке .
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то учителя свои баксы прожигают ..
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Вот именно, херово. Поэтому и зарабатывают где только могут - даже на круизных лайнерах среди 1,1 тыс. членов экипажа: официанты, бортпроводники, матросы, мотористы и др.
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нехер шастать ! курортники мать их ** !
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Пля ..Та там працюючі українці на лайнері .
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Работать надо в Украине, а не поднимать экономику другого государства.

Получается все трудоспособные уже за границей, а Украина страна пенсионеров.
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Флота в Украине нет. А моряков украинских около 100 тыс. человек. Вот и зарабатывают на иностранных судах.
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Срочно всех доставить в Україну и разместить по паре человек в каждую область!
Для закрепления эффекта можно захватить ещё сотню-другую негров!
И собачек не меньше двух на одного прямоходящего!
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Собачки не виноваты . Люди виноваты . Гадят , сливают в реки , фильтруют , пьют , гадят , сливают в реки , фильтруют , пьют , гадят , сливают в реки , ..............
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наши опять члены экипажа или украинские туристы-пенсионеры???
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