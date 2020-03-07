EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  9845  107
Материалы по теме:
Все про:вирус (431) корабль (1350) МИД (5336) Погорельцев (15) COVID-19 (567)

 49 украинцев находятся на борту лайнера, где обнаружен коронавирус. Лайнер на карантине

На борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит у побережья Калифорнии и на котором выявлены инфицированные коронавирусом, находятся 49 украинцев. Всего на борту судна находятся 3,5 тысячи человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. Он отметил, что сейчас лайнер Grand Princess стоит на рейде у берегов Калифорнии. На борту судна находятся 3,5 тысячи человек - граждане 54 стран мира (из них 1,1 тысячи - члены экипажа и 2,4 тысячи - пассажиры).

"Компетентными органами штата Калифорния было принято решение о проверке пассажиров лайнера на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального случая в штате Калифорния, поскольку умерший отдыхал в феврале на этом судне", - сообщил Погорельцев.

"Учитывая это, местными властями было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна, и вертолетами береговой охраны США на борт были доставлены тесты на COVID-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также той категории лиц, которые имеют первые признаки респираторной инфекции", - отметил дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в мире достигло 3445 человек, инфицированных - более 100 тысяч, за пределами Китая - более 20 тыс., - СМИ

Он добавил, что в зависимости от результатов тестов будет принято решение о карантине части пассажиров или всех людей, находящихся на судне.

"По информации Государственного департамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на рейде у берегов Северной Калифорнии, находятся 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - подчеркнул Погорельцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус не исчезнет летом, это "ложная надежда", - ВОЗ

Напомним, инфицирование новым коронавируса обнаружили у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess, что стоит у побережья Калифорнии. Паника вокруг судьбы судна возникла на этой неделе после смерти 71-летнего мужчины, который в феврале находился в предыдущем круизе на Grand Princess - из Сан-Франциско в Мексику. Тесты показали положительный результат на коронавирус у еще одного пассажира, который сейчас лечится в Калифорнии. Власти США решили проверить на наличие COVID-19 всех 3,5 тысячи человек, которые находятся на борту лайнера.

Источник: https://censor.net.ua/n3180058
 
 
 Топ комментарии
 
Люди далекие от работы в море типа Амфаша, пишут всякую чушь, Сам бы после недели работы там домой , к жене попросился бы. В море работать не на Цензоре штаны протирать, хоть матросом, хоть капитаном. Просто так деньги никто не платит.
 показать весь комментарий
 
Скільки бідних українців...
Прям по всьому світі то на курортах, то на лайнерах.
 показать весь комментарий
 
Вот именно, херово. Поэтому и зарабатывают где только могут - даже на круизных лайнерах среди 1,1 тыс. членов экипажа: официанты, бортпроводники, матросы, мотористы и др.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ненавижу... Ненавижу грёбаный вирус! На борту лайнера Grand Princess, що стоїть біля узбережжя Каліфорнії та на якому виявили коронавірус, перебуває 49 українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 3263
Бей ковид, спасай планету!
 показать весь комментарий
 
И что теперь? Нашим людям хоть дуло к виску, а шляться ради своего "удовольствия" не перестанут Не смотря на предупреждения и здравый смысл. Вот теперь пусть там и сидят.
 показать весь комментарий
 
Как вирусы на круизные лайнеры попадают? От Ухани до моря 700 км, а до Калифорнии ещё дальше.
 показать весь комментарий
 
Калифорния, круизный лайнер - украинцы будут там болеть и болеть -
их вытащат последними, и они будут картинно кашлять.
 показать весь комментарий
 
Краще на кораблі з коронавірусом, ніж тут з зе-дебілами !!!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх