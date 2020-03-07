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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ССО (110) Лунев (9) Антоненко Андрей (100)

 "Надеемся и ждем возвращения сержанта Антоненко в ряды Сил специальных операций", - командующий ССО Лунев

В Силах спецопераций ждут возвращения в ряды сержанта Андрея Антоненко (Риффмастера), который является подозреваемым в организации убийства Павла Шеремета.

Об этом в интервью изданию "Новинарня" рассказал командующий Сил специальных операция (ССО) генерал-лейтенант Игорь Лунев, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист напомнила, что после задержания Андрея Антоненко на странице командования в Facebook опубликовали сообщение, где сказано, что он "за время службы характеризуется положительно", а при избрании меры пресечения непосредственный командир Антоненко пресофицер КССО Алексей Никифоров ходатайствовал о взятии Риффа на поруки.

"Это наш подчиненный. Во время прохождения службы в ССО у меня нет никаких вопросов по выполнению им обязанностей. Он повышал престиж ССО. Работал всегда эффективно, креативно.

То, что он является фигурантом резонансного дела ... Мы делаем все, что необходимо для проведения объективного расследования и предоставляем следствию необходимую информацию с целью установления истины", - отметил Лунев..

"Надеемся и ждем возвращения сержанта Антоненко в ряды Сил специальных операций", - добавил он.

Надеемся и ждем возвращения сержанта Антоненко в ряды Сил специальных операций, - командующий ССО Лунев 01
Андрей Антоненко "Риффмастер" (слева) и командующий ССО Игорь Лунев (в центре) на пробежке. Фото: пресс-служба Командование Сил спецопераций ВСУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многие сомневаются в невиновности Антоненко, Кузьменко и Дугарь из-за непонимания сути обвинений, - Маслов изложил детали дела Шеремета

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3180057
 
   
 Топ комментарии
 
Порядочный человек . Зебилам не понять . Лохам, которых одурила пиар- компания- тем более
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позор мусорской гниде - зеленскому
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За последние сутки в Италии от вызванных коронавирусом 2019-nCoV осложнений погиб 41 человек. Таким образом, общее число жертв в стране достигло 148 человек. Об этом сообщил на брифинге глава службы гражданской защиты Анджело Боррелли, пишет ANSA.

... мы все умрём "Надеемся и ждем возвращения сержанта Антоненко в ряды Сил специальных операций", - командующий ССО Лунев - Цензор.НЕТ 1792
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позор мусорской гниде - зеленскому
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аваков президент, вытирающий ноги о конституцию ?
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Я понял, сидит этак такой Зеленский и думу гадает кого же назначить убийцами Павла. Потом просит список жителей Украины и тычет пальцем. А аваков вообще не при чём, вот просто напрочь.
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? зеленский не имеет никакого отношения к назначению авакова ?
это за авакова 73% голосовали ?
аваков принудил зеленского выдвинуть обвинения против граждан ?
какая хрень предписывает президенту выступать в роли прокурора
у мусоров ? не чемодан денег, случаем ?
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вот, это уже ближе. А теперь поясни ка, почему авакома не снял порох ?
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в Украине у власти судейско/воровская мафия,
аваков обеспечивает вооружённую защиту бандитов
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У пороха небыло монобольшинства, коалиция состаяла из НФ, БПП и БЮТ, каждая из партий выставила своих кандидатов на разные министерские места в зависимости от количества мест в ВРУ (размер партии), это и была коалиция и разделения между ними власти. Авакян от НФ а не от БПП. Сейчас кто рулит в ВРУ?
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Це ж кацап! До нього тупо не доходить, що Порох не міг просто так «зняти» Авакяна! Ей, рюзьгє! Україна не Росія!
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Якого милого мені їхати в Вінницю!? На Стасіка подивитись!? Ти ідіот!? Ти пишеш повну лажу і тебе видно відразу до чого ти ведеш.
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задам вопрос по другому. Как Порошенко собирался победить кацапов за две недели, если не смог победить шоблу авакяна за пять лет ?
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Вопрос о двух неделях стоял с местными бандформированиями во главе с подразделениями ГРУ РФ и ФСБ, а не ворвавшимися напрямую кацапскими войсками с кацапстана, разницу понимаешь? Какую шоблу авакяна? Есть авакян, которого при пете назначили от партии Народный Фронт, почему его не снял? Как, если у него небыло полноты власти как щас у Зебанды?
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ты можешь просто сказать кто был аваков при порохе и почему его не сняли ? как такое вообще может быть что президент хочет победить в войне при этом не в силах снять какого то министра ?
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шобла Авакяна поставила Порошенко президентом, я не верю в адинтур,
они и сейчас на коне, Зеленский в положении марионетки бандитов в погонах
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у Порошенко не было цели воевать с Аваковскими, они ему служили
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Это понятно, вопрос почему его нельзя было снять. И на заметку, после того, как в 2016 году авакян послал петю, он стал жить своей жизнью.
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работники МВД в целом за путина, снимать ВСЕХ, а это момент для
мыжебратьев
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а конституцию почитать слабо?кто назначает и снимает министра мвд?
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с какого перепуга зеленский работает прокурором у мусаров ?
сколько он в карман положил за обвинения озвученные им ?
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ну если ты утверждаешь что положил в карман, так озвучь цифру и сразу озвучь сколько порох положил в карман за командира роты убийц садовникова.
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и в омане он отдыхал с Патрушевым, случайно вышло
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ещё раз читаем мой вопрос , сколько порох положил в карман за садовникова ?
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вот и я не знаю …. и я даже таких вопросов не задаю, потому что если такое и было то никто и никогда это не узнает . А Аваков конченая мразь которую пригрел порох . У меня вообще возникает вопрос, как порох собирался закончить АТО за две недели, если он за пять лет не смог организовать увольнение авакяна ?
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по сути он расчитывал договориться с русскими и не предпологал, что те пойдут по пути прямой агрессии, как в Крыму
Порошенко покозалрсь, что он владеет ситуацией, или просто нахлобучил массы,
надеялся на свой опыт
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вот это была первая его ошибка по поводу договориться … но это касается войны, а что мешало посадить хоть одного ублюдка за кровавый Майдан ?
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они все в одной лодке, и мы в ней, в целом деньги решают многие вопросы,
а деньги ( и оружие ) у них в руках
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я не голосовал за Порошенко, я голосовал за Зеленского,
Порошенко у Авакова не выполнял мелкие поручения,
никто не мешает Зеленскому раздать оружие населению и разогнать
судейско/воровскую мафию и корд/ньюберкут
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я задал вопрос, аам видимо известно куда больше, чем мне ?
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а, это так вас научили съезжать с темы разговора ??? то вы просто интересуетесь с заранее определённым заданным ответом …. не совсем сложно изъясняюсь для вас ?
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мне не известно, возможно у садовника был компромат,
иначе, без защиты, его бы слили давно
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садовников был командиром роты убийц. У него было всё . И побег его "организовала" не конченая судья, он лишь винтик .
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само собой, судьи это рядовые члены мафии,
у кого оружие тот и прав
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а где было СБУ Прокуратура, МВД и вся прочая гопота ?
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не безоружные же граждане бандитствуют в Украине ...
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Стасік сам собі здається великим хитруном і маніпулятором))))
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ну это намного лучше чем таким дуриком как ты
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там ты уже сидишь на нём родившись ...
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I don't understand your language, kazap! Що ти прогавкало?
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нда...два сторонника сильной руки(ну,как в рашке) спорят ,почему сильная рука не порешала все в стране. "Надеемся и ждем возвращения сержанта Антоненко в ряды Сил специальных операций", - командующий ССО Лунев - Цензор.НЕТ 7087
да потому,что Украина не раиська.и с такими убеждениями вы никогда не выберете именно того,в ком нуждается Украина.все время будете искать хорошего царя,который вам все порешает.
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А Аваков не заменит сержанта на передовой ?..
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Нее, он в армии не служил, по нашей традиции может перебывать только на руководящих должностях...
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Порядочный человек . Зебилам не понять . Лохам, которых одурила пиар- компания- тем более
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Тільки,коли шут і його 95 квартал буде притягнутий до відповідальності за порушення десятки ста шоблі.ттєй КК в т. ч і за зраду---в Україні наступить хоть якийсь порядок і покращання.а військові --поставити ультиматум цій
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Луньов зібрався у відставку.
Ще з Загороднюком він міг якось стерпітися. Але не з касапським запроданцем Тараном.
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Вот, кстати, берите фото с новости, сравнивайте с видеозаписью закладки бомбы, и решайте кто из троих больше всего похож на минера по фигуре, линии плеч и т.д. И потом думайте почему Антоненко как огня боится следственного эксперимента.
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зеленский обещал секретные доказательства, это они ?
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Серьезный аргумент, дуй в суд, тебя там поймут...
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Куда серьезнее аргументов "дело состряпано!", "экспертизы фальшивые", "он невиновен потому что патриот" и прочие "серьезные" аргументы защиты в судах.
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Так чего в суд не передают, мало четырех месяцев?
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А это вторая часть "марлезонского балета" от защиты - самим тормозить развитие дела, а потом ныть что дело не передают в суд. Они сами препятствуют сбору доказательств чтобы потом говорить что доказательств недостаточно.
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А как защита может тормозить развитие дела? Люди сидят четыре месяца в СИЗО. Я вижу ты брат по разуму ЗЕленых ватоцефалов?
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Витя, ну подумай сам: на кой хрен ему здался тот Шеремет ? Отмазка ведь у "правоохоронцев" совсем чумовая: типа, "пытались дестабилизировать внутриполитическую обстановку". Кто его, блин, знал, того Шеремета ?
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вже були експертні висновки. По різному: офіційні твердять, що схожі; адвокатські - не відповідають категорично.
До речі, порівнювати фото з відео - це тільки вам, зебілам припустимо. Навіть попри різну форму бороди, яка і тут помітна.
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Для того и собираются снять Антоненко в следственном эксперименте - чтобы сравнивать видео с видео. Но тогда даже обычной домохозяйке станет понятно насколько сильно Антоненко похож или не похож на убийцу, и поэтому защита боится этого как черт ладана. Ведь сейчас простых людей зомбировать в стиле "обвиняют честных патриотов" куда проще.
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Чому ви, кацапи, постійно берете американське проксі!?
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Состряпанное дело Шеремета говорит о том, что вокруг зе кремлёвские-гниды.
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видать некому там на гитаре играть на корпоративах, вот и ждут.
Больше ничем этот "сержант ССО" там не занимался.
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Сподіваюсь зелене кодло будуть судити за державну зраду.
Вже є за що.
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Они уже столько раз нарушили Конституцию что им несколько раз 111-я статья светит.
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чудак вообще-то на гражданке уже был. В 90-х помню служил срочную с людьми которые пошли в армию чтобы их не посадили за уголовной статьей.

У нас в специальные операции теперь набирают чтобы пересидеть и не посадили ?
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Это зеля и авакян отвлекают участников АТО от боевых действий всякой лажей.
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Нет. Авакян находился на грани увольнения в декабре, потому быстренько соорудил "резонансное дело".
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хм.....и чем же антоненко так важен для ССО???
еще можно было бы понять,если бы он "проявил" себя в тылу врага,а не с ботаном-журналистом.
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Антоненко - автор песни, которая,в общем, стала неофициальным гимном ССО.
Его арест - это плевок в адрес спецназа. Типа, "может вы и крутые парни, но у нас власть; не вздумайте переворот устроить".
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в тылу? Он даже на передке не был. "Торговал лицом" с гитарой на корпоративах.
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".....при избрании меры пресечения непосредственный командир Антоненко пресофицер КССО Алексей Никифоров ходатайствовал....."
непосредственный командир Антоненко - пресофицер ? Суровый разведчик!
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