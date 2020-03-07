 "Надеемся и ждем возвращения сержанта Антоненко в ряды Сил специальных операций", - командующий ССО Лунев

Об этом в интервью изданию "Новинарня" рассказал командующий Сил специальных операция (ССО) генерал-лейтенант Игорь Лунев, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист напомнила, что после задержания Андрея Антоненко на странице командования в Facebook опубликовали сообщение, где сказано, что он "за время службы характеризуется положительно", а при избрании меры пресечения непосредственный командир Антоненко пресофицер КССО Алексей Никифоров ходатайствовал о взятии Риффа на поруки.

"Это наш подчиненный. Во время прохождения службы в ССО у меня нет никаких вопросов по выполнению им обязанностей. Он повышал престиж ССО. Работал всегда эффективно, креативно.

То, что он является фигурантом резонансного дела ... Мы делаем все, что необходимо для проведения объективного расследования и предоставляем следствию необходимую информацию с целью установления истины", - отметил Лунев..

"Надеемся и ждем возвращения сержанта Антоненко в ряды Сил специальных операций", - добавил он.



Андрей Антоненко "Риффмастер" (слева) и командующий ССО Игорь Лунев (в центре) на пробежке. Фото: пресс-служба Командование Сил спецопераций ВСУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многие сомневаются в невиновности Антоненко, Кузьменко и Дугарь из-за непонимания сути обвинений, - Маслов изложил детали дела Шеремета

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.