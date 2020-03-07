 "Надеемся и ждем возвращения сержанта Антоненко в ряды Сил специальных операций", - командующий ССО Лунев

Об этом в интервью изданию "Новинарня" рассказал командующий Сил специальных операция (ССО) генерал-лейтенант Игорь Лунев, информирует Цензор.НЕТ.
Журналист напомнила, что после задержания Андрея Антоненко на странице командования в Facebook опубликовали сообщение, где сказано, что он "за время службы характеризуется положительно", а при избрании меры пресечения непосредственный командир Антоненко пресофицер КССО Алексей Никифоров ходатайствовал о взятии Риффа на поруки.
"Это наш подчиненный. Во время прохождения службы в ССО у меня нет никаких вопросов по выполнению им обязанностей. Он повышал престиж ССО. Работал всегда эффективно, креативно.
То, что он является фигурантом резонансного дела ... Мы делаем все, что необходимо для проведения объективного расследования и предоставляем следствию необходимую информацию с целью установления истины", - отметил Лунев..
"Надеемся и ждем возвращения сержанта Антоненко в ряды Сил специальных операций", - добавил он.
Андрей Антоненко "Риффмастер" (слева) и командующий ССО Игорь Лунев (в центре) на пробежке. Фото: пресс-служба Командование Сил спецопераций ВСУ
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
... мы все умрём
это за авакова 73% голосовали ?
аваков принудил зеленского выдвинуть обвинения против граждан ?
какая хрень предписывает президенту выступать в роли прокурора
у мусоров ? не чемодан денег, случаем ?
аваков обеспечивает вооружённую защиту бандитов
они и сейчас на коне, Зеленский в положении марионетки бандитов в погонах
мыжебратьев
сколько он в карман положил за обвинения озвученные им ?
Порошенко покозалрсь, что он владеет ситуацией, или просто нахлобучил массы,
надеялся на свой опыт
а деньги ( и оружие ) у них в руках
Порошенко у Авакова не выполнял мелкие поручения,
никто не мешает Зеленскому раздать оружие населению и разогнать
судейско/воровскую мафию и корд/ньюберкут
иначе, без защиты, его бы слили давно
у кого оружие тот и прав
да потому,что Украина не раиська.и с такими убеждениями вы никогда не выберете именно того,в ком нуждается Украина.все время будете искать хорошего царя,который вам все порешает.
Ще з Загороднюком він міг якось стерпітися. Але не з касапським запроданцем Тараном.
До речі, порівнювати фото з відео - це тільки вам, зебілам припустимо. Навіть попри різну форму бороди, яка і тут помітна.
Больше ничем этот "сержант ССО" там не занимался.
Вже є за що.
У нас в специальные операции теперь набирают чтобы пересидеть и не посадили ?
еще можно было бы понять,если бы он "проявил" себя в тылу врага,а не с ботаном-журналистом.
Его арест - это плевок в адрес спецназа. Типа, "может вы и крутые парни, но у нас власть; не вздумайте переворот устроить".
непосредственный командир Антоненко - пресофицер ? Суровый разведчик!