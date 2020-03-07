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 Политика Украины, Экономика
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Все про:задолженность (186) шахтеры (557) Шмыгаль Денис (59)

 Шахтерам выплатили часть задолженности по зарплатам в сумме 654 млн гривен, - Шмыгаль. ВИДЕО

Правительство совместно со Всемирным банком работает над разработкой программы справедливой трансформации угольных регионов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Мы согласились, и президент пообещал на Всеукраинском совещании шахтеров погасить в марте месяце половину долгов. Действительно, вчера-позавчера долги в сумме 654 млн поступили на счета, в том числе Первомайского шахтоуправления. Это первый шаг", - сазал Шмыгаль.

Премьер также заявил, что уже несколько недель правительство совместно со Всемирным банком работает над разработкой программы справедливой трансформации угольных регионов. По его словам, это долгосрочная программа, которая предусматривает, что даже естественное закрытия шахты будет предусматривать планирование будущего этой территории.

Он добавил, что правительство не будет закрывать шахты, пока государство не найдет для людей альтернативную работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 65 украинских городов полностью зависят от угольной промышленности или предприятий тепловой генерации, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3180056
 
 
 Топ комментарии
 
шахтерам выплатили долги за счет индексации пенсии? потом пенсионерам выплатят долги за счет заработной платы шахтерам!
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НУ все !эпоха занебужиння скинчилася! )))
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Шахтарям ще не виплатили якусь частку за літо минулого року.
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НУ все !эпоха занебужиння скинчилася! )))
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А когда машиностроителям? (ЮМЗ) С лета прошлого года должок.
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За счет не индексации пенсий пенсионерам. У одних "украли" , другим выплатили долг. Пирамида ети тв.м..
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шахтерам выплатили долги за счет индексации пенсии? потом пенсионерам выплатят долги за счет заработной платы шахтерам!
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дальше по- жанру інфляція ....- та кінецт епохи бідності...- у бЄні та йому подібним Шахтерам выплатили часть задолженности по зарплатам в сумме 654 млн гривен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7984
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А відшкодування за невчасну виплату? Чи хай радіють, що, взагалі, розрахувались?
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Можна подумати, що це - заслуга Шмигаля. 😏
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Что скажет маленький хриплый "вождь" ?..
Почему только часть, когда шахтеры хотят сразу ?!

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Сначала Зеослы не платят зарплату, а потом героически выплачивают часть. Схема для лохов, имитация работы.
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з якого економічного чуда....- турборежимний "прорив" аЙті технологій - чи "верстак" Шахтерам выплатили часть задолженности по зарплатам в сумме 654 млн гривен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4042, гроші ще "пахнуть"
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