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 Политика Украины
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Все про:Россия (75121) Яценюк (7800) электроэнергия (358) Шмыгаль Денис (59)

 "Это часть российского плана - уничтожить украинскую энергетику": Яценюк настаивает на прекращении поставок электроэнергии из России и Беларуси

Россия специально поставляет электроэнергию по демпинговым ценам на территорию Украины, чтобы уничтожить украинскую энергетику

Как передает Цензор.НЕТ, это отметил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" 6 марта.

Он призвал новоизбранное правительство остановить поставки российской и белорусской электроэнергии в Украину: "Это часть российского плана. Они специально поставляют электроэнергию по демпинговым ценам на территорию Украины. Задача России - уничтожить украинскую энергетику, и в первую очередь украинский "Энергоатом".

"Остановите это и не идите ни на какие уступки Российской Федерации, в том числе и по газу. Мы еле избавились от российской газовой петли", - подчеркнул он.

"Знайте: как только Россия что-то предлагает, это надо 150 раз проверить и на 151-й раз вы точно увидите, что они хотят нас обмануть", - обратился Яценюк к новоизбранному премьеру.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3180052
 
   
 Топ комментарии
 
Кому він це пояснює? Колаборанту? Так той спеціально і пгоставлений, щоб завдати шкоди Україні.
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Это да, люди проверенные делом и екстрамальными ситуациями, кризисные менеджеры,с а им быть експертами навязывают,
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А Остап Бендер-бей, был же турецкий подданный, так ведь ?
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Кому він це пояснює? Колаборанту? Так той спеціально і пгоставлений, щоб завдати шкоди Україні.
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Очень короткая память у Яценюка, Луценка, Порошенка и других со сцены Майдана. "...на момент начала оккупации Крыма полуостров был абсолютно (то есть на 70-85 процентов) зависимым от поставок с "материка" Украины электроэнергии и пресной воды, в значительной степени - продовольствия. Мнение многих, кто полностью в теме: если бы постмайданная власть ввела хотя бы чрезвычайную ситуацию в АРК и Севастополе, прекратила поставки хотя бы электроэнергии, кремлевский блицкриг с "референдумом" и "вхождением в РФ" Крыма и Севастополя не произошел бы. Это даже без предусмотренных Конституцией и законом об обороне военных мер - исключительно задействовав ресурсные ограничения. Но с Петром Порошенко и другими лидерами сцены Майдана договорились, - и Украина поставляла электроэнергию "Крымскому федеральному округу", завозила на территорию фейковой "СЭЗ "Крым" товары на миллиарды долларов вплоть до осени 2015 года, дав возможность Путину обустроить на захваченном полуострове новую мощную военно-морскую базу. Этот поток остановила лишь Гражданская блокада, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа и поддержанная переселенцами из Крыма и бойцами добробатов. Но Путин сполна использовал фору в полтора года, полученную от Киева, поэтому два орешка он сгрыз. И даже мост построил." - вот этот "вклад" Порошенко в закреплении Крыма за оккупантом следовало бы почаще напоминать населению... - полностью https://zn.ua/internal/ostorozhno-krym-skolzko-i-bolno-347277_.html
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Только факты С 2016 впервые снизился ВВП Украины, Ни кого не поасадили , Вернулись дружки яныка, сняты санкции с его окружения ( например азаров ) , не могут договорится с МВФ, увеличелись потери солдат ( главное прекратить стрелять ) , хотят дать воду окупантам в Крым , полный провал внешней политики . И все это меньше чем за год .
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Грамотный, ты войну от ********* ожидал? Вот. Ты бы тоже охренел от происходящего.
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Ничё, что Порох стал президентом уже после анексии Крыма?
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А цей шмигар слухав Яценюка,як учень в школі,абсолютно керована людина.
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Шмыгаль из всего сказал самое важное.Возьмутся за продажных судей.Это та верёвочка,которая сможет помочь украинцам найти правду в судах.Пока тот,у кого больше денег ,тот и выигрывает.
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Скільки їх вже бралося за суддів.... А результатів... не вірю нікому.
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Говоримо Шмигаль-розуміємо Ахмєтов.Ви думаєте,що то йому потрібно,чи хтось дасть Шмигару повноваження копирсатись в судовій системі?
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Лапшу с ушей сними, да и розовые очки то же
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Ахметов тепловой и зелёной генерацией взял Украину за горло и обдирает вместе с Порошенко,как липку.
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К чему эта зрада?
Нет поставок электричества из винторогии!
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Яйцо! Как-то и без тебя разберёмся. Или метишь? На очередной пост.
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Да это один из этих люмпинов : домохозяек и фотогрофов
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А кто , его будет слушать ?!!! портновы напишут , что он против ТАРЫФОВ и усьо
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Интересно что за мудак в крым электричество два года гнал пока орки туда кабель тянули?
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Пусть в подворотне "настаивает". Он теперь никто и звать его никак. Был бы прав, если б не был лоббистом монополиста Ахмэта.
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Иди забор достраивай, умник блин
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Думка гейропейських троляк дуже цінна для нас.
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І нинішні,і попередники -всі цинічно торгували на крові украінських солдат і добровольців.
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А отечественная энергия что - дороже чем даже у агрессора и у бацьки?
Так может это Ахметов планирует уничтожить украинскую энергетику
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Так цього і прагне фуйло та беня зі своєю шісткою
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Давненько Сеню в Кремле боевиком в Чечне и Приднестровье не называли...))
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Спасибо жителем Кривбасса за президента ... Ну слова вы сами знаете, а то в раде матюкаться можно а у нас на цензоре нет.
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Для производства украинского электричества используются росийские твэлы и даже уголь. Какое то совместное производство получается.
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Ну рашкины планы известны. Но возникает один логический вопрос. А какого хрена у нас электроэнергия дороже? Чем в рашки и Белоруссия?
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Якщо вугілля дорожче, то чи буде ліктрічество дешевшим?
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А де коментарі про стіну і вкрадені лярди? "Это часть российского плана - уничтожить украинскую энергетику": Яценюк настаивает на прекращении поставок электроэнергии из России и Беларуси - Цензор.НЕТ 3179
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Есть такой случай, но вы не забывайте, что в Украине 73% умственно отсталых, в не зависимости от расположения. 27% можно и не увидеть.
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Прав на 100....%.Экономическая зависимость от рашки-это ничто иное как предательство Украины.Дебилам и идиотам трудно понять.У рашки не оружие,не агитация,не идеология, не их шовенизм и пр.,а главнейшим и сверх опасным орудием,-является принудительная экономическая зависимость. Пошли они в СР..У!
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