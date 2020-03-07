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 Пентагон планирует поставить Украине дополнительного вооружения на $125 миллионов, - CNN

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на 125 миллионов долларов, в частности вооруженные военные патрульные катера.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в комментарии CNN двое осведомленных с планами Минобороны США американских чиновников.

У руководителей и членов соответствующих комитетов Конгресса будет возможность ознакомиться с пакетом помощи до официального уведомления Конгресса. Отмечается, что это первая половина из 250 миллионов долларов, выделенная на помощь Украине в сфере безопасности.

Новый пакет помощи будет включать противоартиллерийские радиолокационные станции и патрульные катера Mark VI, последние считаются особенно важными, учитывая напряженность Украины с Россией в Черном и Азовском морях.

"Согласно политике, Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или запланированные пакеты помощи в сфере безопасности, пока они находятся на рассмотрении в Конгрессе", – заявил для телеканала официальный представитель Пентагона, подполковник Карл Глисон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина представляет для США жизненно важный интерес. Американская поддержка страны незыблема, - экс-посол Хербст

Источник: https://censor.net.ua/n3180046
 
 
 Топ комментарии
 
точно . что бы напряженность спала нужно перестать стрелять а еще лучше и оружие то что есть отдать москалям
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Уася, здесь тебе не подадут. ПТН ПНХ.
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Хорошая новость.
Ну и зрада, конечно же, для кое-кого.
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Ну да, от поставок оружия напряженность в море точно спадет на ноль.
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точно . что бы напряженность спала нужно перестать стрелять а еще лучше и оружие то что есть отдать москалям
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Так Янелох все и отдаст, за хороший гешефт, вместе с Украиной и холопами)
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перевес в огневой мощи всегда веский аргумент в любых переговорах (старая истина)
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Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу. (Аль-Капоне)
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неужели Марк 4 получим ? гарна новина Пентагон планирует поставить Украине дополнительного вооружения на $125 миллионов, - CNN - Цензор.НЕТ 5511
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Зачем? Янелох ведет Украину в рашку. В итоге все достанется пуйлу) Спасибо зебанатам)
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Тогда и долги тоже. На фоне многомиллиардных долгов МВФу эти 250млн$ выглядят как-то скудно.
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Всіх веде в Європу, а порошових - в рашку. Ну хто куди хоче.
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Кого это всех? В Европе "Сваты" идут в кинотеатрах? Всё что навалял Зеленский продаётся только в раше. Так что в Европе ему делать нех*й. Так что ты нам тут рога не мочи,клоун "моль".Мы видим куда нас пытается вести это ничтожество.
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Эрдоган дронам расхерячил крыс плешивого в Сирии,что Гитлер Западный фронт генерала Павлова в Белоруси.
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Зрозуміло, що цім зеленим друзям росіян ніякого нового секретного озброєння американці не дадуть, щоб воно на наступний день не опинилося у фашистському рейху рф.
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Следующая война будет между дронами.РАБссия в этом плане далеко в ЖО... Пентагон планирует поставить Украине дополнительного вооружения на $125 миллионов, - CNN - Цензор.НЕТ 1069
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Щось останнім часом я не дуже вірю в цю "благотворітєльность". Який там у них ще залежався непотріб на складах?
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Толи дело братушки со своей помощью что кровью умываемся да кацапа
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Сам ти кацапа. Надопомагали уже всі, ***. І гєйропа, і штати. Одна "помощ". Тому й умиваємось.
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НУ ХОТЬ ЧТО ТО ДАЮТ, ПРИ АБАМЕ "АДЕЯЛА" ДАВАЛИ!
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Я вам скажу в 14 у нас и этого не было так что спасибо США за все.
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обуви , формы небыло (((( ужас , что было ((((даже вспоминать не хочется , КРАВЧУКУ и КУЧМЕ с генералисимусом КУЗЬМУК надо бы ЭТО предъявить ((((
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....росия уже ОРЕТ гвалт , что Америка дает РЛСки для раннего обнаружения и какие то береговые комплексы для руских шаландр ((((
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