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 Политика Украины
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 Предательская тема подачи воды в оккупированный Крым может превратить Северо-Крымский канал в Майдан, - Луценко

Представители абсолютно разных групп населения готовы стать грудью в Северо-Крымском канале, если власти попытаются пустить воду в оккупированный Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал экс-генпрокурор Юрий Луценко. Приводим его текст полностью.

"Я не голосовал за Зеленского. Но я не живу по принципу "чем хуже, тем лучше". Победители народного выбора имеют право реализовать себя хотя бы год без критики побежденных.

Тем не менее, есть такие инициативы власти, на которые невозможно не реагировать.

Сегодня уже несколько ребят, ушедших на фронт в 2014 - от знакомых киборгов до сына - сказали мне, что станут грудью в Северо-Крымском канале, если власти попытаются пустить воду в оккупированный Крым.

Я знаю, когда и как начинается Майдан. Он начинается, когда власть забирает у самых разных, иногда враждующих между собой групп населения, что-то очень важное для всех.

Предательская тема подачи воды в оккупированный Крым может превратить канал в Майдан.

И не говорите потом, что вас не предупреждали".

Предательская тема подачи воды в оккупированный Крым может превратить Северо-Крымский канал в Майдан, - Луценко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей

Напомним, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Источник: https://censor.net.ua/n3180045
 
 
 Топ комментарии
 
Хуйло и хочет сейчас спровоцировать Майдан, чтоб был повод для вторжения. Поэтому стопудово, шо этот шмыгаль работает на хуйла.
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Юра ти вже проє..в все, що міг. Довіру та повагу подавно. Слово "Майдан" ти промовляти не маєш морального права до кінця життя!
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Я за новий канал Дніпро - Маріуполь.
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***** и хочет сейчас спровоцировать Майдан, чтоб был повод для вторжения. Поэтому стопудово, шо этот шмыгаль работает на *****.
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Да, позиция 1000%, дадут воду-хорошо, а не дадут , так можно и вторжение организовать, "против нациков, которые против того , чтоб людям аоду дать", а потом заодно прихватить все , вплоть до "Южмаша", в виде "наказания хохлов" Вероятно тема имеет финансирование в лярды долларов.
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Це спеціально робиться, щоб спровокувати людей на Майдан-3 У пейсатих домовленність з путлером - довести народ до вуличних протестів та зміни влади на баррикадах. Путлєру тільки це і треба. Завдання цієї влади - дуже просте. Вже котрий місяць падає виробництво, в цьому місяці ВПЕРШЕ з 2016 року став від,ємним ВВП, почав повзти нагору доллар, усілякі бужанські та інші сепари дразнять українців. Тему води, як червону ганчірку, постійно вкидають в медіа. Зараз будуть садити патріотів, добровольців, Порошенка, щоб вивести людей на вулиці, на Майдан3. Путлеру треба привід для загарбання ще декількох областей. Коломойша та інші пейсаті вже отримали від рашки гроші, щоб було на що жити на землі обетованній, а в нас наша земля - Україна!
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Если придумают дать в Крым воду, то никто стоять на канале не будет, будут стоять под офисом президента за его отставку. И второе, Америка навряд ли позволит просто так отдать Путину другие области. Да и армия наша не отдаст. Захват дальше земель, это уже не просто местный конфликт , как сейчас его представляют власти Украины .Это уже открытая война.
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Так поэтому олигархи и хотят справоцировать Майдан, чтоб обозвать его на Западе фашистским, антисимитиским, расистским и т.д., чтоб у ***** был повод для вторжения. ***** крыша всего постсоветского олигархата - вор вора кроет.
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На Западе во время кацапской оккупации такие провокации не сработают и любые вторжения Путина не будут рассматриваться положительно,это и Америке не выгодно и Западу, особенно Польше и Прибалтике. Путин и без повода с дурной головы может пойти в наступление и нашей власти нужно быть готовыми к этому.
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Байден не позволит отдать Украину под Кремль, а Трамп может и закрыть глаза на это и пропустить...
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Америке нас рать. Они рады были бы, если б Украину впихнуть в состав "днр".
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Я прнимерно того же мнения, но два но - потрох не патриот, а олигарх, а второе для вторжения есть окно примерно до середины лета - этот переиод народ и должен перетерпеть, но фиксировать все преступления олигархата - расспродажу земли, приватизацию и т.д., чтоб ничего во время Ч не забыть.
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Если шмыгаль с первого дня заявил о падаче воды в Крым значит он стопудово работает на *****, а значит будет и дальше гадить, чтоб спровоцировать Майдан. Понимает ли это зе? Думаю нет и его используют в тёмную.
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Все он понимает. Да и кто он такой? ПЕШКА. Он не самостоятельная единица и никогда ею не будет. Если эта кукла пойдет против своих хозяев, они ей быстро лапти сплетут. У них вся Украина и украинские СМИ в кармане.Все, что говорит Шмыгаль - это голос криминального олигархата Украины и Путина.
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Зеля - ставленник пейсатых для достижения их целей. Как самостоятельная фигура он - НИКТО! И втемную его никто не использует. Все он прекрасно знает и понимает, кто и зачем его призначил приЗЕдентом.
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А что там с законом о недоверии президенту? Обещали, и?
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.... і скасували, вето наклав ще в перший свій тиждень на посаді. Ще при діяльності тої Верховної Ради, яку очолював Парубій.
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І не він один. І ти, провокатор, разом з ним
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шмыгаль??? )))
а разве не моника ???
наивные...)))
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Очень смешно. А что до сих пор никто никуда не вторгся и ничего не захватил?
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А почему ***** не изахватил Крым в 2005-2010? Потому, что есть окно возможностей. В 2014 это окно для него было открыто - чи ты забыл как турчинов без единого выстрела здал Крым? И сейчас при власти такие. Не все конечно, но кремлёвской мрази при власти кишит.
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Только вот бы ты Луценко, не стал там своим фейсом светить. Твоё кумавство, как и у Зеленского, нам понятно.
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Вулична погрємуха зеленського була "чінарік". Погрємуха путіна була "окурок" - совпадєніє?...
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Само собою! Тільки просто - за трубу. ЛЕП побудували до Марика; залишилось - водогін.
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там все що потрібно давно є ...просто потрібно завернути воду на десяток кіламетрів від луганди ...і Маріуролю більше води ...і лугандонам йух на рило ...
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бабло потрібно... для здійснення таких проектів...
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...бабло треба не 3,14здити ...от і все що потрібно для таких "проектів" ...повернути на південь за десяток кілометрів від донецька і провести кілька десятків кілометрів труби по неокупованій території бо там все є ... а трубу сам Маріуполь дасть ...за шість років ТРАТАТО то могли давно зробити ...але ж у даунбаце вотчина рудого кнура роттердамського ...
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Юра ти вже проє..в все, що міг. Довіру та повагу подавно. Слово "Майдан" ти промовляти не маєш морального права до кінця життя!
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////
Крым, в случае возобновления подачи воды с Украины, должен получить гарантии ее безопасности, заявила в субботу, 7 марта, глава Украинской (!?!) общины Крымского региона Анастасия Гридчина.
«Если вода все-таки будет подаваться в Крым, то хотелось бы, чтобы были выполнены необходимые меры безопасности, так как на Украине есть радикальные элементы, которые могут что-то сделать с водой, подаваемой в Крым»Гридчина также отметила, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, предложивший возобновить подачу воды в регион, должен запомнить, что Крым - это Россия и в нем живут россияне. «Киевским властям уже давно пора окончательно включить здравый смысл. Вот только в речах нового премьер-министра Украины мы снова слышим «старые песни о главном», что Крым - это Украина. И выглядит это как очередное комик-шоу», - заключила она.
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Да, могут и полония не пожалеть,з исвестных лабораторий, чтоб обвинить украинских радикалных елементов. Тема вода-Крым несет только горе для Украины в любом варианте и лучше ее не трогать, даже обсуждать , и то уже вредно. Тема закрыта , до деокупации,и все.
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Вы правы! тема закрыта!!! более того - не хер было эту тему и тревожить!!!
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а шо там спрашивать? у беспринципной марионетки разве что-то спрашивают...
(кстати (или не кстати)))) говорят "Буковель" чёйто выставлен на продажу? ))))) с чего бы это?
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Бийте кругом кацабськьких ушльопків! Чмирте російських окупантів на всіх фронтах!!!
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блин)))) на вербовку похоже))))))) загремим под фанфары (с)....))))))
Слава Украине!
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Загремим по-любасу, если черт захочет найти, кто тут бубочку обижает. Зрадницька тема подачі води в окупований Крим може перетворити Північно-Кримський канал на Майдан, - Луценко - Цензор.НЕТ 4057
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Луцык всплыл!!! Да говно оно не тонет
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о, Луцик намалювався. Ну що, давай Україна без Зеленського!!!!
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Опять всплыло. Это падло коррупционное уже выучило английский с Гонтаревой? набухалось в Лондоне? Недвижимость прикупило?
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а разве не ты голосовал за "посередине...." днепра ? ))
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Бємо російських окупантів і їх посібників в Україні на суші і на морі! Готуйтесь кацаби!
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Юга, хоть ты и *ган-дон штопаный*, но сейчас все правильно сказал.
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Майдан, это мягко сказано! Новый майдан при наличии у населения после пяти лет войны неогшраниченно оружия, скорее всего превратится в линию обороны!
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а хто "оборонятся" буде ...ваші від "наших" чи навпаки ...бо "наші" якщо що не так годин за п"ять можуть перетворитися на ваших "десь" у БенГуріоні (аеропорт) ...правда їм прийдеться не забути чемодани з честно наворованим у гоїв баблом
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подумаєш, як викопали так і зариємо. дєлов-то.
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О, непосажений кум непосаженого кума обізвався.
мабуть знов на плокулола захотіло чмо
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Никакого майдана уже не бцдет
Будет отстрел кремлевской агентуры и малоросов-предателей
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Хотілось би, щоб Юрій Віталійович прокоментував відставку Рябошапки, всі відомі йому деталі.
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Есть такой закон...
Когда непонятно в чем именно дело, значит дело наверняка в деньгах
Думаю, предложение о покупке воды стало настолько интересным, что ради этого можно и рискнуть
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Что ж ты за дебил, если тебе "непонятно в чем именно дело"?
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так юггга так ...землю потрібно "продати" без лишнього шуму ...а ця чергова шайка зебілів рейвах з якоюсь "водою" піднімає ...дебіли ...ля
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Це спеціально робиться, щоб спровокувати людей на Майдан-3 У пейсатих домовленність з путлером - довести народ до вуличних протестів та зміни влади на баррикадах. Путлєру тільки це і треба. Завдання цієї влади - дуже просте. Вже котрий місяць падає виробництво, в цьому місяці ВПЕРШЕ з 2016 року став від,ємним ВВП, почав повзти нагору доллар, усілякі бужанські та інші сепари дразнять українців. Тему води, як червону ганчірку, постійно вкидають в медіа. Зараз будуть садити патріотів, добровольців, Порошенка, щоб вивести людей на вулиці, на Майдан3. Путлеру треба привід для загарбання ще декількох областей. Коломойша та інші пейсаті вже отримали від рашки гроші, щоб було на що жити на землі обетованній, а в нас наша земля - Україна!
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Вода в Крым-это шутка, жаль,что никто не понял и не оценил.
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Шмыгаль работал в структурах Ахметова. Вот и думайте откуда растут уши.
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Уши - торчат. Растут ноги.
Велик могучим рузский языка! Предательская тема подачи воды в оккупированный Крым может превратить Северо-Крымский канал в Майдан, - Луценко - Цензор.НЕТ 582
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тут (з погляду на бессніжну зиму) скоро слід вводити в Україні режим ощадливого використання води! такі вкиди про передачу води на окуповані тереторії, може робити тільки дебіл, абo агент клемлядей!
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Один: -- В принципе воду в Крым можно дать. Из зала хором: -- Ты шо, ***?!! -- Вы меня неправильно поняли, мои слова вырваны из контекста. Другой: -- Воду в Крым надо дать, там живут наши украинцы. Из зала хором: -- Ты шо, ***?!! -- Но только после деоккупации.
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Інфа з Югиком - ще один хороший тест на виявлення зебілів і провокаторів ольгино. Вже ясно, що Генрих Реалист та Некто Максим - з їх шобли. Навіть, якщо і сваряться.

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"...на момент начала оккупации Крыма полуостров был абсолютно (то есть на 70-85 процентов) зависимым от поставок с "материка" Украины электроэнергии и пресной воды, в значительной степени - продовольствия. Мнение многих, кто полностью в теме: если бы постмайданная власть ввела хотя бы чрезвычайную ситуацию в АРК и Севастополе, прекратила поставки хотя бы электроэнергии, кремлевский блицкриг с "референдумом" и "вхождением в РФ" Крыма и Севастополя не произошел бы. Это даже без предусмотренных Конституцией и законом об обороне военных мер - исключительно задействовав ресурсные ограничения. Но с Петром Порошенко и другими лидерами сцены Майдана договорились, - и Украина поставляла электроэнергию "Крымскому федеральному округу", завозила на территорию фейковой "СЭЗ "Крым" товары на миллиарды долларов вплоть до осени 2015 года, дав возможность Путину обустроить на захваченном полуострове новую мощную военно-морскую базу. Этот поток остановила лишь Гражданская блокада, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа и поддержанная переселенцами из Крыма и бойцами добробатов. Но Путин сполна использовал фору в полтора года, полученную от Киева, поэтому два орешка он сгрыз. И даже мост построил." - вот этот "вклад" Порошенко в закреплении Крыма за оккупантом следовало бы почаще напоминать населению..." полностью https://zn.ua/internal/ostorozhno-krym-skolzko-i-bolno-347277_.html
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Більшість кримчан вважають що Крим це споконвічна територія Росії і що Крим повинен бути Росією. Після вкладених коштів в Крим Росія ніколи добровільно не відмовиться від Криму. Крим на даний час для Росії це велика південна військова база і має велике стратегічне значення. А подача води в канал може лише дестабілізувати ситуацію в Україні, тож політики повинні думати перед тим як щось казати.
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это главный шаман секты "Украина без Кучмы" перлы выдает ?
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Гнидотина.
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согласен, что Майдана не будет уже, то есть Майдан-3 это будет Резня
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..никто не будет сусолить тему по степям и пустыням херсонским, все в киеве решится и очень быстро и только самый упоротый придурок пойти на такое может как бы этот оманский дерьмовый договорняк не обставлять, кончится все ну очень плохо и ростов не при делах совсем останется... Предательская тема подачи воды в оккупированный Крым может превратить Северо-Крымский канал в Майдан, - Луценко - Цензор.НЕТ 6769...
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реварюціонери ані такіє принципіальние..
Предательская тема подачи воды в оккупированный Крым может превратить Северо-Крымский канал в Майдан, - Луценко - Цензор.НЕТ 7508
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Закройте этого козла!
Накрал *****, а теперь умничает сидит.
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Канал можно включить. Но только если в него будут сливать отходы все заводы вместо Днепра.
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Дамба на канале имеет шлюзы, как я понимаю для возможного пуска воды. Есть предложение забетонировать там все намертво, а за шлюзами до линии оккупации ликвидировать канал как таковой, разобрать, перекопать, засыпать, прорыть и пустить воды Сиваша. В общем сделать фактически не возможным пуск воды, как минимум "по щелчку пальца".
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