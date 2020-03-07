 Предательская тема подачи воды в оккупированный Крым может превратить Северо-Крымский канал в Майдан, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал экс-генпрокурор Юрий Луценко. Приводим его текст полностью.
"Я не голосовал за Зеленского. Но я не живу по принципу "чем хуже, тем лучше". Победители народного выбора имеют право реализовать себя хотя бы год без критики побежденных.
Тем не менее, есть такие инициативы власти, на которые невозможно не реагировать.
Сегодня уже несколько ребят, ушедших на фронт в 2014 - от знакомых киборгов до сына - сказали мне, что станут грудью в Северо-Крымском канале, если власти попытаются пустить воду в оккупированный Крым.
Я знаю, когда и как начинается Майдан. Он начинается, когда власть забирает у самых разных, иногда враждующих между собой групп населения, что-то очень важное для всех.
Предательская тема подачи воды в оккупированный Крым может превратить канал в Майдан.
И не говорите потом, что вас не предупреждали".
Напомним, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
а разве не моника ???
наивные...)))
Крым, в случае возобновления подачи воды с Украины, должен получить гарантии ее безопасности, заявила в субботу, 7 марта, глава Украинской (!?!) общины Крымского региона Анастасия Гридчина.
«Если вода все-таки будет подаваться в Крым, то хотелось бы, чтобы были выполнены необходимые меры безопасности, так как на Украине есть радикальные элементы, которые могут что-то сделать с водой, подаваемой в Крым»Гридчина также отметила, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, предложивший возобновить подачу воды в регион, должен запомнить, что Крым - это Россия и в нем живут россияне. «Киевским властям уже давно пора окончательно включить здравый смысл. Вот только в речах нового премьер-министра Украины мы снова слышим «старые песни о главном», что Крым - это Украина. И выглядит это как очередное комик-шоу», - заключила она.
(кстати (или не кстати)))) говорят "Буковель" чёйто выставлен на продажу? ))))) с чего бы это?
Слава Украине!
мабуть знов на плокулола захотіло чмо
Будет отстрел кремлевской агентуры и малоросов-предателей
Когда непонятно в чем именно дело, значит дело наверняка в деньгах
Думаю, предложение о покупке воды стало настолько интересным, что ради этого можно и рискнуть
Велик могучим рузский языка!
Накрал *****, а теперь умничает сидит.