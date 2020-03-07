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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (2257) НСЖУ (43) Емец Илья (1) Кудиненко Ольга (1)

 "Глупость и безумные амбиции": Глава фонда "Таблеточки" Кудиненко о планах министра Емца относительно медреформы

В случае реализации вновь назначенным министром здравоохранения Ильей Емцем озвученных им планов относительно "корректирования" медицинской реформы появляются риски срыва ее второго этапа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом основательница благотворительного фонда "Таблеточки" Ольга Кудиненко написала на своей странице в Facebook в пятницу, 6 марта.

Она считает "глупостью" планы Емца изменить функции Национальной службы здоровья и пересмотреть объемы финансирования медицины.

"Сколько же энергии уходит на противостояние с глупостью и личными безумными амбициями. Как человек, новый-старый министр здравоохранения, в первый же день назначения приходит на ТВ-шоу и говорит, что он "только переименует и изменит функции" основного органа в медицинской реформе? Я про Национальную службу здоровья Украины, у которой в самом разгаре контрактирование медицинских учреждений и внедрение второго этапа сложнейшей реформы", - написала Кудиненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя задача - сделать некоторую эволюцию в медреформе, - министр здравоохранения Емец

"Как можно, не разобравшись, кидаться заявлениями о том, как должны распределяться деньги? Мол, только 5-10% госбюджета должно идти на первичную и вторичную медпомощь, если по факту должно идти от 30% до 40%. Как можно не обращать внимание на законы и институции и вносить изменения в процессы просто так, по своему усмотрению?", - возмутилась она.

Кудиненко выразила готовность находить общий язык с любым министром и его командой, констатировав, что "с каждым новым назначением опускаются руки у многих людей".

"Потому что это борьба с ветряными мельницами, а не работа во благо всех граждан страны", - пояснила она.

Кудиненко также указала на манипулятивность заявлений о неготовности украинских больниц ко второму этапу медреформы, так как подобные утверждения направлены на ее срыв и сохранение текущей ситуации.

"Наши больницы никогда не будут готовы к медреформе пока деньги будут размазываться тонким слоем по говну, которое ни у кого не хватает духу и смелости назвать и закрыть. И ещё. Задача чиновника не нравится людям, а сделать вещи, которые будут полезны людям. Это непросто, я часто испытываю сложные эмоции, когда противостою нечистоплотным врачам, отказываю семьям в помощи, когда помочь нельзя. Но именно так это и работает. Вначале принципы, потом симпатии. Никогда ранее страна не была готова к реформе так, как сейчас", - подытожила Кудиненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санитарно-эпидемиологическая служба будет восстановлена, - министр здравоохранения Емец

Как напоминает ZN.UA, в эфире программы "Право на владу" вечером 5 марта новоназначенный министр здравоохранения Илья Емец заявил, что считает необходимым переименовать и изменить функции Национальной службы здоровья – органа исполнительной власти, который оплачивает медицинским учреждениям услуги, оказанные гражданам. В рамках реформирования первичного звена системы здравоохранения НСЗ стала инструментов реализации принципа "деньги ходят за пациентом".

Глава Минздрава высказался за введение страховой медицины и подтвердил готовность отказаться от системы Семашко с финансированием койкомест в больницах, а не оказанных пациентам услуг.

"Национальная служба здоровья - только название и функции поменять. Это должно быть страховым полисом сначала базового уровня, затем - второго, а дальше - третьего", - заявил Емец.

Он также выразил уверенность, что для успешного проведения медицинской реформы нужно сделать так, чтобы она удовлетворяла и медиков, и пациентов. Но не уточнил, как именно это сделать.

"Если хоть один из них будет против, никакой реформы не будет. Поэтому моя задача сейчас - сделать некоторую эволюцию в реформе и сделать так, чтобы и пациент, и врач были довольны", - пояснил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3180044
 
 
 Топ комментарии
 
Зебіли, нафіга ви привели до влади войовничих профанів з орієнтуванням на Унітазію?
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Це не глупості це планомірне знищення державних органів та державності вцілому.
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Только пригрела Кудиненко местечко тепленькое, уютненько пристроилась и деньги приготовилась лопатой грести, как появляется злой дядька и грозится уютненькое гнёздышко разорить вместе с выпестованым фондом. Вот негодник!
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Це не глупості це планомірне знищення державних органів та державності вцілому.
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ПОКИ ВОНИ ЗВІЗДЯТЬ МІЖ СОБОЮ, КРАЙНЬОГО В ПОЛІКЛІНІКАХ НЕ ЗНАЙТИ.
Приклад : сімейний лікар виписує направлення до уролога, що знаходиться на цьому ж етажі цієї ж поліклініки. Укролог дивиться на направлення, і показує на роздруківку, де ціна його огляду для жителя іншого мікрорайону дорівнює скромних 250 гривень. І нахрін його не пошлеш, бо життя довге, а гранати з ПРИНЦИПУ не купую.
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Зеленський не розуміє що своїми призначеннями він приводить на посади міністрів не фахівців, які можуть побудувати стратегію існування та розвитку галузі, а бездарних тупуватих менеджерів які можуть тільки папірці перекладати зі столу на стіл! Швидка зміна кабміну на чергових непрофесіоналів показала критичну слабкість Зеленського в питаннях державного будівництва! Одних непрофесіоналів замінено на інших непрофесіоналів і вже перші заяви міністрів призводять до репутаційних втрат самого Зеленського! Це ідіотизм! Де конкурси на посади міністрів, де боротьба ідей розвитку галузей та України? В нас немає площадки де б конкурували різні підходи до державного управління та розвитку галузей! Щось там в офісі Президента порішали з олігархами, а точніше олігархи в черговий раз наїпали Зеленського, вдули Зеленському у вуха чергову куйню і починаються чергові кадрові рішення, від яких штиняє всю країну! Зеленський, зупинись, твої олігархи-радники повні ідіоти які не побудували в своєму житті жодного успішного бізнес-проекту який би не крав гроші з бюджету чи не існував би за рахунок несплачених податків! Це схемщики а не бізнесмени! Українських олігархів потрібно закрити у в'язниці, а не радитись з цими дебілами які довели країну до війни та жебрацтва!
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"медична реформа мусить задовольняти медиків" "Дурість і божевільні амбіції": Глава фонду "Таблеточки" Кудіненко про плани міністра Ємця щодо медреформи - Цензор.НЕТ 5527 ? АйВеЙ як гламурно.. відверто і хуцпато.. "Дурість і божевільні амбіції": Глава фонду "Таблеточки" Кудіненко про плани міністра Ємця щодо медреформи - Цензор.НЕТ 1159
А ЛЮДИ вважають що МЕДИЦИНА МУСИТЬ СЛУГУВАТИ ЇМ!!
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Только пригрела Кудиненко местечко тепленькое, уютненько пристроилась и деньги приготовилась лопатой грести, как появляется злой дядька и грозится уютненькое гнёздышко разорить вместе с выпестованым фондом. Вот негодник!
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Та нет, бабло там по принципу "было ваше, стало наше" - результат бюджетных распилов, отчасти прошедших, отчасти планируемых.
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Зебіли, нафіга ви привели до влади войовничих профанів з орієнтуванням на Унітазію?
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орієнтування на "західну" модель пішло разом з попереднім президентом,зараз новий курс на "братню"підорашку.
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Депутати підбирають собі подібних , - Яке ішло , таке і Здибало.
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А где же - новые лица ,Вова . "Глупость и безумные амбиции": Глава фонда "Таблеточки" Кудиненко о планах министра Емца относительно медреформы - Цензор.НЕТ 4497 .? Шо , кончились ?? Нафига ты вытянул из шкафа этого " нового министра " , ещё аж времён Азарова .?? Которого кстати , попёрли уже через пару месяцев после назначения ,, за - некомпетентность . Хирург из него отличный , а как министр он полный - 0 .
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Никто не хочет работать с Вовой.Позора не обернешься.
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Чего тут непонятного. Человека вытянули из шкафа, чтобы министерскую пенсию через полгода оформил. А вы думаете, что он реформы будет проводить, оно ему надо на старости корячиться.
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Миттю стає зрозуміло "зацікавленість" цього фонду у співробітництві з Нац.Служ.Здор.України. І іншими словами - у дерибані державних коштів через цю "таблеточку", через відкати.
PS І хамство аж пре з цієї, не повертається язик, назвати дами: можна було слово "говно" і не вживати. Втім - до визначення цієї т.з. "реформи" краще слово і не підбереш...
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Не гони на фонд, плесень тупая. Фонд существовал и будет существовать.
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Ємець лікар, він хоча б розуміє тему. В нас багато "советчиков" для стареньких бабусь з аптечного середовища та тогашів,бухгалтерів з непомірними амбіціями в, яких від своєї величності зірвало планку.
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У власти уже второй год сволота, бездари, предатели, идиоты, дегенераы и воры во главе с клиническим дегенератом ЗЕянелохом. Пора организовывать Майдан, чтобы смести эту зеленую плесень и дрянь
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Такой уровень Зеленского и Шмигаля.Себе подобных подбирали.Второго называют топ-менеджером.Смешно.И он ещё в капиталистической структуре Ахметова работал.Типичный посредственный советский чиновник
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Почему сбу, прокуратура, люди не требуют разобраться с предателями, почему они творят там чудес без ответа?
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Не понятны мне эти "возмущения". Кто-нибудь почувствовал на себе хоть один положительный эффект от этой "рехформы", помимо фактически уничтожения службы скрой помощи, поездок людей с температурой "на прием к врачу" (отмены вызовов врачей на дом), закрытия больниц и проч.? О чем она блеет? И ежу понятно, что мы шли (под руководством Супрун) к полному уничтожению нашей и без того ущербной медицины, если не сказать больше (к геноциду слабых, больных, пожилых людей). А посему- то, что эти "рехформы" нужно реформировать- это факт.
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