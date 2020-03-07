 "Глупость и безумные амбиции": Глава фонда "Таблеточки" Кудиненко о планах министра Емца относительно медреформы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом основательница благотворительного фонда "Таблеточки" Ольга Кудиненко написала на своей странице в Facebook в пятницу, 6 марта.

Она считает "глупостью" планы Емца изменить функции Национальной службы здоровья и пересмотреть объемы финансирования медицины.

"Сколько же энергии уходит на противостояние с глупостью и личными безумными амбициями. Как человек, новый-старый министр здравоохранения, в первый же день назначения приходит на ТВ-шоу и говорит, что он "только переименует и изменит функции" основного органа в медицинской реформе? Я про Национальную службу здоровья Украины, у которой в самом разгаре контрактирование медицинских учреждений и внедрение второго этапа сложнейшей реформы", - написала Кудиненко.

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"Как можно, не разобравшись, кидаться заявлениями о том, как должны распределяться деньги? Мол, только 5-10% госбюджета должно идти на первичную и вторичную медпомощь, если по факту должно идти от 30% до 40%. Как можно не обращать внимание на законы и институции и вносить изменения в процессы просто так, по своему усмотрению?", - возмутилась она.

Кудиненко выразила готовность находить общий язык с любым министром и его командой, констатировав, что "с каждым новым назначением опускаются руки у многих людей".

"Потому что это борьба с ветряными мельницами, а не работа во благо всех граждан страны", - пояснила она.

Кудиненко также указала на манипулятивность заявлений о неготовности украинских больниц ко второму этапу медреформы, так как подобные утверждения направлены на ее срыв и сохранение текущей ситуации.

"Наши больницы никогда не будут готовы к медреформе пока деньги будут размазываться тонким слоем по говну, которое ни у кого не хватает духу и смелости назвать и закрыть. И ещё. Задача чиновника не нравится людям, а сделать вещи, которые будут полезны людям. Это непросто, я часто испытываю сложные эмоции, когда противостою нечистоплотным врачам, отказываю семьям в помощи, когда помочь нельзя. Но именно так это и работает. Вначале принципы, потом симпатии. Никогда ранее страна не была готова к реформе так, как сейчас", - подытожила Кудиненко.

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Как напоминает ZN.UA, в эфире программы "Право на владу" вечером 5 марта новоназначенный министр здравоохранения Илья Емец заявил, что считает необходимым переименовать и изменить функции Национальной службы здоровья – органа исполнительной власти, который оплачивает медицинским учреждениям услуги, оказанные гражданам. В рамках реформирования первичного звена системы здравоохранения НСЗ стала инструментов реализации принципа "деньги ходят за пациентом".

Глава Минздрава высказался за введение страховой медицины и подтвердил готовность отказаться от системы Семашко с финансированием койкомест в больницах, а не оказанных пациентам услуг.

"Национальная служба здоровья - только название и функции поменять. Это должно быть страховым полисом сначала базового уровня, затем - второго, а дальше - третьего", - заявил Емец.

Он также выразил уверенность, что для успешного проведения медицинской реформы нужно сделать так, чтобы она удовлетворяла и медиков, и пациентов. Но не уточнил, как именно это сделать.

"Если хоть один из них будет против, никакой реформы не будет. Поэтому моя задача сейчас - сделать некоторую эволюцию в реформе и сделать так, чтобы и пациент, и врач были довольны", - пояснил министр.