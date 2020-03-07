 Число жертв коронавируса в мире достигло 3445 человек, инфицированных - более 100 тысяч, за пределами Китая - более 20 тыс., - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.
Из общего числа больных 80 тыс. 552 приходилось на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло в течение среды до 20 тыс. 168, увеличившись за сутки на 3 тыс. 196 случаев заражения.
Общее число смертельных исходов вызываемого коронавирусом заболевания с декабря прошлого года достигло 3 тыс. 445, на материковой части Китая скончались 3 тыс. 42 человека.
В Южной Корее зарегистрировано 6 тыс. 542 больных, скончались 42, в Иране - 4 тыс. 747, скончались 124, в Италии - 4 тыс. 636, скончались 197, в Японии - 1 тыс.54, включая более 700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, скончались 12.
Более 100 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Германии - 534, Франции - 423, скончались семеро, Испании - 261, скончались трое, США - 213, скончались 14, Великобритании - 163 скончались двое, Сингапуре - 130, Бельгии - 109, Гонконге - 107, скончались двое, Швеции - 101.
можливо. до дуже глибокої світової кризи
і не кажіть, що я вас не попереджав
криза - це найкраща можливість для нормальної людини розбагатіти
тотальна відміна виставок, конференцій і просто комунікацій несе різке падіння длової активності.
Як заробити під час кризи? Та в принципі легко
Все життя працюй. збирай гроші. спокійно радісно жими і чекай кризи.
І коли прийшла криза - купуй!!!
і ось так приблизно кожні 10 років
криза - це добре, прикуплю це землі пару га та магазинчик би в Києві невеличкий придбати було б непогано...
Готуйся до кризи, чекай її і купуй в кризу! Все
Криза йде
КалиткиAlter Natora
Другий день їдеш - чия земля
КалиткиAlter Natora
Третій день їдеш - чия земля
КалиткиAlter Natora...
Десь я таке вже в класичній літературі читав.
маєток Alter Natorа ймовірно експропріюють.. 'в умовах військового часу' не настільки 'прозірливі'
Криза йде. Світова криза йде.
Готуйте валюту і купуйте на дні. скоро
https://focus.ua/world/451496-pogibnut_ot_15_do_68_millionov_avstraliiskie_uchenye_sprognozirovali_posledstviia_koronavirusa?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Допоможу з посиланням.
В кінці літа я купив квартиру в Києві 4 кімнатну. 27000$ В борг з виплатою за два роки.
І прийшов вересень 1998. І почвся пдць
Моя квартира стала в ціні близько 14000, долар удвіччі подорожчав. до 4 грн, криза, шалена криза.
Я не мав можливості тепер виплатити за два роки ці 27000, мої доходи різко скоротились, криза.
І квартиру вже не міг продати. бо їй ціна 14000. і дружина вагітна, і купу грошей винен. Тут я почав трохи розуміти тих, хто коїть суіцид.
Криза йде. Памятайте про кризу 1998 і робіть висновки
не купуйте зараз нічого важкого, зараз навпаки. краще продавати
- Panie Nowak, mam dla pana
dobrą wiadomość.
- O, to świetnie!
- Pana imieniem nazwiemy
nowo odkrytą nieuleczalną chorobę.
Ja też pamiętam...
Отож!
А скока погибло в воторую Пуническую или в сраче Александра с ДАрием? ну так отож
тут я вже трохи грамотний і доросліший, скинув 3-4 квартири квартири в 2007, я їх набрався на початку 2000-х у провінції по 500-600$
але треба було скидати все, бо ті, що залишились. стали пасивом.
криза йде. памятайте про кризу 2008
продавайте у період стабільності
купуйте в кризу
М. Азіров
Как по мне это вирус похуже, чем короновирус...
03.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 10785
04.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 12866
05.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 15006
06.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 17818
07.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 21527
летальный исход (deaths) 06.03 deaths =341 ; 07.03 deaths =421 ( +80 )
выздоровели (recovered) : 06.03 ( 1684 / 17818 ) ; 07.03 ( 1984 / 21527 ) +300 вызд / +3709 инфц
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших
смертность 05.03 : ~22 -:-25%% (273 / 1222) от числа выздоровевших
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (341 / 1684) от числа выздоровевших
смертность 07.03 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) от числа выздоровевших
а зараз головне "панічеська атака ..." (oboqo ; 07.03.2020 09:08)
арифметику
дєло-дєло..
що смертність ТАК НЕ *******..