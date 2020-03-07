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 Число жертв коронавируса в мире достигло 3445 человек, инфицированных - более 100 тысяч, за пределами Китая - более 20 тыс., - СМИ

По состоянию на вечер пятницы число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире достигло 100 тыс. 720 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80 тыс. 552 приходилось на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло в течение среды до 20 тыс. 168, увеличившись за сутки на 3 тыс. 196 случаев заражения.

Общее число смертельных исходов вызываемого коронавирусом заболевания с декабря прошлого года достигло 3 тыс. 445, на материковой части Китая скончались 3 тыс. 42 человека.

В Южной Корее зарегистрировано 6 тыс. 542 больных, скончались 42, в Иране - 4 тыс. 747, скончались 124, в Италии - 4 тыс. 636, скончались 197, в Японии - 1 тыс.54, включая более 700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, скончались 12.

Более 100 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Германии - 534, Франции - 423, скончались семеро, Испании - 261, скончались трое, США - 213, скончались 14, Великобритании - 163 скончались двое, Сингапуре - 130, Бельгии - 109, Гонконге - 107, скончались двое, Швеции - 101.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в мире достигло 3 348 человек, инфицированных - 97,4 тыс., - South China Morning Post

Источник: https://censor.net.ua/n3180042
 
 
 Топ комментарии
 
Вітаю! Ти останній хто передбачив кризу.
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тотальний обвал Ню-Йоркскої фондової, різке скорочення товарообороту та ділових переговорів.
Криза йде. Світова криза йде.
Готуйте валюту і купуйте на дні. скоро
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А каково число умерших от обычного гриппа, пневмонии, туберкулёза и голода в мире за тот же период? Огласите число.
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готуйтесь люди до кризи
можливо. до дуже глибокої світової кризи
і не кажіть, що я вас не попереджав
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Вітаю! Ти останній хто передбачив кризу.
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зате я перший з цензорських писак, хто до неї активно готується і вже майже готовий
криза - це найкраща можливість для нормальної людини розбагатіти
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Скупляєш марлеві пов'язки (коронавірус і все таке) а потім будеш людям парити в два рази дорожче? Ну чи щось типу цього. Чи ще якісь методи нажитися на людському горі в часи кризи.... і ти вважаєш себе нормальною людиною? Дивися зоб тебе не наїб#ли
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Спасибі за попередження. Хто залишиться живий, буде ВАМ дуже вдячний.
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Сало Коптиться - просолюеться... , Цукор - плюс інші Інградіенти для Само-Бімберу закуплені.... "Закруток" вистачае.....Життя продовжуеться Кількість жертв коронавірусу в світі зросла до 3445 осіб, інфікованих - понад 100 тисяч, за межами Китаю - понад 20 тисяч, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2052
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автосалон в женеві відмінено, олімпада в Токіо під питанням, Гугл та Мікрософт повідміняли вперше в історії повідміняли свої публічні заходи, а частина працівників на відстані різко збільшилась, в Італії переносять матчі з футболу.
тотальна відміна виставок, конференцій і просто комунікацій несе різке падіння длової активності.
Як заробити під час кризи? Та в принципі легко
Все життя працюй. збирай гроші. спокійно радісно жими і чекай кризи.
І коли прийшла криза - купуй!!!
і ось так приблизно кожні 10 років
криза - це добре, прикуплю це землі пару га та магазинчик би в Києві невеличкий придбати було б непогано...
Готуйся до кризи, чекай її і купуй в кризу! Все
Криза йде
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День їдеш - чия земля Калитки Alter Natora
Другий день їдеш - чия земля Калитки Alter Natora
Третій день їдеш - чия земля Калитки Alter Natora...
Десь я таке вже в класичній літературі читав. Число жертв коронавируса в мире достигло 3445 человек, инфицированных - более 100 тысяч, за пределами Китая - более 20 тыс., - СМИ - Цензор.НЕТ 3271
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хтось подякує за 'наводку'
маєток Alter Natorа ймовірно експропріюють.. 'в умовах військового часу' не настільки 'прозірливі' Кількість жертв коронавірусу в світі зросла до 3445 осіб, інфікованих - понад 100 тисяч, за межами Китаю - понад 20 тисяч, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2526
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Пару гектар земли в собственность, Бог Вам в помощь. Больше Бог не разрешает.
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тотальний обвал Ню-Йоркскої фондової, різке скорочення товарообороту та ділових переговорів.
Криза йде. Світова криза йде.
Готуйте валюту і купуйте на дні. скоро
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в смутнийє врємєна ценіца опіум для народа - іди в попи - і купувати не доведеця, люди самі принесуть, ше й дякуватимуть!
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А Цензор продовжує стращати. Трусіться і гавкайте. Число жертв коронавируса в мире достигло 3445 человек, инфицированных - более 100 тысяч, за пределами Китая - более 20 тыс., - СМИ - Цензор.НЕТ 636
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та они ещё и не начинали - вот это почитайте:
https://focus.ua/world/451496-pogibnut_ot_15_do_68_millionov_avstraliiskie_uchenye_sprognozirovali_posledstviia_koronavirusa?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
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Головна загроза Україні-гастарбайтери з Італії.. Тоді коли Китай закривав міста на карантин-італійці переживали за туризм..І, звичайно,у них були свої ' 5 копійок'



Кількість жертв коронавірусу в світі зросла до 3445 осіб, інфікованих - понад 100 тисяч, за межами Китаю - понад 20 тисяч, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6371
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не факт - світ надто глобальний та "рухливий".... місяцем скорішшше- два пізнішше- картина така сама... Кількість жертв коронавірусу в світі зросла до 3445 осіб, інфікованих - понад 100 тисяч, за межами Китаю - понад 20 тисяч, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7485
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Выборы в Штатах, на кону стоит очень много. Для закулисы Трамп примерно как Гитлер для евреев. Вирус покажется цветочком.
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А каково число умерших от обычного гриппа, пневмонии, туберкулёза и голода в мире за тот же период? Огласите число.
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а назвіть-но кількість ссавців,котрі померли від вірусів від початку еволюції.. Кількість жертв коронавірусу в світі зросла до 3445 осіб, інфікованих - понад 100 тисяч, за межами Китаю - понад 20 тисяч, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7836
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Криза 1998
В кінці літа я купив квартиру в Києві 4 кімнатну. 27000$ В борг з виплатою за два роки.
І прийшов вересень 1998. І почвся пдць
Моя квартира стала в ціні близько 14000, долар удвіччі подорожчав. до 4 грн, криза, шалена криза.
Я не мав можливості тепер виплатити за два роки ці 27000, мої доходи різко скоротились, криза.
І квартиру вже не міг продати. бо їй ціна 14000. і дружина вагітна, і купу грошей винен. Тут я почав трохи розуміти тих, хто коїть суіцид.
Криза йде. Памятайте про кризу 1998 і робіть висновки
не купуйте зараз нічого важкого, зараз навпаки. краще продавати
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б*же, напиши еще с 15 таких коментов с одним и тем же. у тя все хорошо с самочувствием?
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Lekarz mówi do pacjenta:
- Panie Nowak, mam dla pana
dobrą wiadomość.
- O, to świetnie!
- Pana imieniem nazwiemy
nowo odkrytą nieuleczalną chorobę.
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потім ожили, зашевелились, а от після 2008-го вже непереливки - до сих пір переломи болять
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А яка цифра в світі людей, які загинули в ДТП за період С-19????
Отож!
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теплое срав.нил с мягким.
А скока погибло в воторую Пуническую или в сраче Александра с ДАрием? ну так отож
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криза 2008
тут я вже трохи грамотний і доросліший, скинув 3-4 квартири квартири в 2007, я їх набрався на початку 2000-х у провінції по 500-600$
але треба було скидати все, бо ті, що залишились. стали пасивом.
криза йде. памятайте про кризу 2008
продавайте у період стабільності
купуйте в кризу
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Кризисы происходят каждый 10 лет .Это такая финансовая спекуляция для поддержания доллара .
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По статистике сразу видно, где за больными лучше ухаживают.
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А число жертв 13тыc чел в Украине от рук московии, никого в мире не интересует ?
Как по мне это вирус похуже, чем короновирус...
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Возможно все региональные кризисы поддерживаются теми самыми, от кого Вы ожидаете разрешения. в Ираке около целого миллиога убитых и ничего, всех волнуют свои проблемы.
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даже в модели с наилучшим сценарием, исследователи оценивают потерю глобального ВВП в размере 2,4 трлн долларов, с предполагаемым числом погибших в пределах 15 млн человек.
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₴білу людину' не хвилюють проблеми тубільців..
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Всё это чей-то большой не гуманный эксперимент...
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02.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 9046
03.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 10785
04.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 12866
05.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 15006
06.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 17818
07.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 21527

летальный исход (deaths) 06.03 deaths =341 ; 07.03 deaths =421 ( +80 )
выздоровели (recovered) : 06.03 ( 1684 / 17818 ) ; 07.03 ( 1984 / 21527 ) +300 вызд / +3709 инфц

смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших
смертность 05.03 : ~22 -:-25%% (273 / 1222) от числа выздоровевших
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (341 / 1684) от числа выздоровевших
смертность 07.03 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) от числа выздоровевших

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Криза минет папізже.
а зараз головне "панічеська атака ..." (oboqo ; 07.03.2020 09:08)

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хоч кіл теши на голові..
арифметику
дєло-дєло..

що смертність ТАК НЕ *******.. Кількість жертв коронавірусу в світі зросла до 3445 осіб, інфікованих - понад 100 тисяч, за межами Китаю - понад 20 тисяч, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2425
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