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 Политика Украины
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 Один украинский воин погиб, один получил ранение, трое - боевое поражение, наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Российско-террористические войска 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение, трое получили боевое поражение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражение. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение", - говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Пески, Зайцево.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 93-й ОМБ Дмитрий Фирсов погиб на Донбассе 6 марта. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3180041
 
 
 Топ комментарии
 
да после таких новостей О ПОГИБШИХ И РАНЕННЫХ ОБ ОБСТРЕЛАХ О ВОЙНЕ!!!!. как то дико читать измышления мрази во власти....Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок, - замглавы ОП Трофимов.......
***- интересно -неужели до сих пор Порошенко зарабатывает на крови и войне- а не Зелебобики???!!!
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Водичку треба ще дати... Стомилися вбивці нищити наших хлопців. Спрага їх мучить.
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Надо ещё больше разведений, да зебилы?
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Надо ещё больше разведений, да зебилы?
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да после таких новостей О ПОГИБШИХ И РАНЕННЫХ ОБ ОБСТРЕЛАХ О ВОЙНЕ!!!!. как то дико читать измышления мрази во власти....Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок, - замглавы ОП Трофимов.......
***- интересно -неужели до сих пор Порошенко зарабатывает на крови и войне- а не Зелебобики???!!!
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Водичку треба ще дати... Стомилися вбивці нищити наших хлопців. Спрага їх мучить.
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от шо це за рєжим??? Це для наших бійців режим беззахисного винищення!
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Бубочке сейчас повестку вручить можно? Пусть идет **** воюет гнида!
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Он же гавнокомандующий, ему служба засчитывается. Причем на стороне тех, кто убивает украинцев.
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«Нелох» с погорелым театром -гниды и шавки ,пинчук , Ахметка и Каломойша истинные враги Украины
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Каждый день гибнут военные. У зебилов это поход к миру такой?
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Да, Вы правы.
Каждый день погибает украинский воин.
Наверное, это чтобы шибче за мир ратовали Слуги Народа.
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Каждый день смерти украинских воинов.
Не пойму я, эти сволочи из ОРДЛО так к "девятомаю" готовятся, что ли.
Премиальные им, что ли, ***** какие дают.
Мир им?
Воду им?
Осиновый кол им.
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Нищить ворога, кацапа, воїни України не жалійте клятих гнід!!!
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Зеколаборанта на передову, хай дивиться в очі кацапським вбивцям.
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Я не понимаю смыслов этих перемирий. Накуй такие перемирия если каждый день гибнут люди??? Чего он добился ползая перед куйком на коленях???
Другое дело Эрдоган сделал себе буферную зону от ************** идиотов и периодически их чехвостит.
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Из опыта сирийских событий нужно извлечь один урок. Ширина буферной серой зоны должна быть достаточна для безопасного проживания. Все что находится в серой зоне вне договоренностей должно уничтожаться без предупреждения. Если враг, все равно обстреливают из серой зоны то ширина её должна увеличиваться в одностороннем порядке на безопасное расстояние за счет территории противника(именно так сделала Турция) Все, абсолютно все объекты, что снова попало в новую зону вне договоренностей должно уничтожаться без предупреждения.
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я знову ж, в 3411-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!

ще раз: руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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Чогось за Порошенка здебільшого про втрати сепарів передавали, а тепер тільки українські хлопці гинуть. Злили вже Україну, про воду постійно закидають - хай "хохли" звикають до думки, що будемо вбивцям нашим ще й водичку давати. Їуди продажні. Скоріш за все, Коломойша з Путлером вже домовились: влада доводить ситуацію до Майдана3, промисловість скорочується, ввп вперше після 2016 року стал від,ємним. Все робиться, щоб штучно спричинити вуличні протести, для повода для наступу путлєра. Мілліони долларів їуди вже отримали та готові перебратися на землі обетованні...
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Співчуття родині полеглого.

Героям Слава!
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