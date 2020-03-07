 Один украинский воин погиб, один получил ранение, трое - боевое поражение, наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражение. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение", - говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Пески, Зайцево.
"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.
***- интересно -неужели до сих пор Порошенко зарабатывает на крови и войне- а не Зелебобики???!!!
Каждый день погибает украинский воин.
Наверное, это чтобы шибче за мир ратовали Слуги Народа.
Не пойму я, эти сволочи из ОРДЛО так к "девятомаю" готовятся, что ли.
Премиальные им, что ли, ***** какие дают.
Мир им?
Воду им?
Осиновый кол им.
Другое дело Эрдоган сделал себе буферную зону от ************** идиотов и периодически их чехвостит.
ще раз: руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
Героям Слава!