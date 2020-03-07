 Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок, - замглавы ОП Трофимов

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украины, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24"
"Исключительное мое мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде. Он так же подходит ко всем процессам, и мое мнение – это шанс для страны иметь такого руководителя", - сказал он.
Трофимов считает, что "люди захотят, чтобы он (Зеленский) остался". "Каково будет его решение и его выбор – наверное, нужно прожить эти пять лет…", - отметил он.
По его мнению, нужно много времени, чтобы довести до совершенства или завершить начатые процессы. "Поэтому время здесь, наверное, ключевую роль играет", - указал Трофимов.
Погрємуха путіна була "окурок" - соупадєніє?...
(C)
@A_Traxel
🤔
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Печінка згасає. (Данко кида об пол смердючу згорілу печінку)
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Нирки рви - вони горітимуть. (Данко вирива нирки. Вони горять,але не так яскраво, як хотілося. Тоді Данко і їх кидає у пісок.)
...
Лесь Подерев'янський
Данко
Прохлебали ВЫ ВСЕ!
🤣
( Из летописи старца Дубинского)
Зебіли майже всі навіть з Цензора повтікали. Цікаво, а куди вони в житті будуть тікати?
Кучманоид на первый...
Ющер теж на первый..
Янык на третий..
Прошенко на пожизненный...
Вован на первый..
Юльку в ваще ..в презы..потом будем пассматреть
, скока добавить!Луччий вариант!
🤣🤣
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це точно - і одної не хочемо!