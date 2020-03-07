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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4813) Трофимов (10)

 Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок, - замглавы ОП Трофимов

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов считает, что граждане Украины захотят видеть Владимира Зеленского президентом еще на один срок.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украины, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24"

"Исключительное мое мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде. Он так же подходит ко всем процессам, и мое мнение – это шанс для страны иметь такого руководителя", - сказал он.

Трофимов считает, что "люди захотят, чтобы он (Зеленский) остался". "Каково будет его решение и его выбор – наверное, нужно прожить эти пять лет…", - отметил он.

По его мнению, нужно много времени, чтобы довести до совершенства или завершить начатые процессы. "Поэтому время здесь, наверное, ключевую роль играет", - указал Трофимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас на сегодня моновласть, вся полнота ответственности на президенте, - замглавы ОП Трофимов

Источник: https://censor.net.ua/n3180040
 
 
 Топ комментарии
 
Вулична погрємуха зеленського була "чінарік".
Погрємуха путіна була "окурок" - соупадєніє?...
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@A_Traxel
Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 6529
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цирк уехал - остались клоуны навсегда. О горе-горе
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Вулична погрємуха зеленського була "чінарік".
Погрємуха путіна була "окурок" - соупадєніє?...
(C)
@A_Traxel

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господи, да ему корячится переворот в течении года такого правления а этот хмырь про второй срок квакает.
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...Разве что - в тюрьме. Одиночной камере...
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Чому Трофімов говорить те, що люди йому не доручали? Мабуть він просто цілує дупу свого керівника.
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А у стаканчику він дарує зебобікам своє зесерце.
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...
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Печінка згасає. (Данко кида об пол смердючу згорілу печінку)
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Нирки рви - вони горітимуть. (Данко вирива нирки. Вони горять,але не так яскраво, як хотілося. Тоді Данко і їх кидає у пісок.)

...




Лесь Подерев'янський

Данко
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хахах да он еще и года не протянет, ой клоуны
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Та да.. Жюлька во всем виноВатная!
Прохлебали ВЫ ВСЕ!
🤣
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шо они там курят в том "охвисе призедента"? - лучше бы по пенькам бегать тренировался, как "папiреднiк".
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Интересно, в чем смысл этого поста? Зеленский что-то сделал для страны или для народа, чтобы люди хотели его президентом, чтобы об этом вообще говорить?
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Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт
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А якщо у них всі дурні без мозку? Вони скоріше підлогу зламають своїми дурними головами.
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В Офісі Президента явні неадеквати. Який другий термін? Він і першого не добуде.
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Ну тогда мы все будем жить в резервациях как индейцы в Америке. А земля - тю-тю
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Нам готують роль рабів, а не індіанців!
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так выпьем же за преЗЕдента и его второй срок . не чокаясь
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при нем не на что уже будет пить - в резервациях не подают на пропитание
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а зелёные люди кричали радостно: помечтай ишшо Зеля!!! И Зеля мечтал...
( Из летописи старца Дубинского)
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Хто ці люди? Покажіть їх!

Зебіли майже всі навіть з Цензора повтікали. Цікаво, а куди вони в житті будуть тікати? Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 4141
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Нее..
Кучманоид на первый...
Ющер теж на первый..
Янык на третий..
Прошенко на пожизненный...
Вован на первый..
Юльку в ваще ..в презы..потом будем пассматреть
, скока добавить!Луччий вариант!
🤣🤣
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а теперь я этих зебилов-дебилов буду душить-душить-душить....
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Видимо массадовцы что нибуть таки знают,раз позволили предъяву самому пукину кинуть и счётчик включить.Срок мотать Зеле таки придётся-вот только-где?
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мое мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского
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це точно - і одної не хочемо!
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а от трофімову харашо - йому ше хочеця
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