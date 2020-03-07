 Меркель поздравила Шмыгаля с назначением премьер-министром, - посол Мельник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Приятно, что именно канцлер Германии Ангела Меркель среди первых мировых лидеров поздравила премьер-министра Дениса Шмыгаля с избранием и пригласила с официальным визитом в Берлин!", - сообщил Мельник.

По его словам, Меркель пообещала, что немецкое правительство будет и впредь поддерживать Украину и ее Кабмин.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим немецким коллегой Хайко Маасом. Во время диалога дипломаты двух стран договорились о перспективах встречи для обсуждения сотрудничества.

"Только что имел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Хейко Маасом. У нас был теплый разговор, такой же теплый, как дружба между Украиной и Германией. Мы договорились найти ближайшую возможность встретиться лично и обсудить весь спектр наших двусторонних, украино-германских отношений", - сообщил Кулеба в Twitter.

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