 Меркель поздравила Шмыгаля с назначением премьер-министром, - посол Мельник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.
"Приятно, что именно канцлер Германии Ангела Меркель среди первых мировых лидеров поздравила премьер-министра Дениса Шмыгаля с избранием и пригласила с официальным визитом в Берлин!", - сообщил Мельник.
По его словам, Меркель пообещала, что немецкое правительство будет и впредь поддерживать Украину и ее Кабмин.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим немецким коллегой Хайко Маасом. Во время диалога дипломаты двух стран договорились о перспективах встречи для обсуждения сотрудничества.
"Только что имел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Хейко Маасом. У нас был теплый разговор, такой же теплый, как дружба между Украиной и Германией. Мы договорились найти ближайшую возможность встретиться лично и обсудить весь спектр наших двусторонних, украино-германских отношений", - сообщил Кулеба в Twitter.
🤔
НЕ СОЧУВСТВУЮ! У вас три (!) раза было достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти !!!
Вы три раза выбирали г@вно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного...
...тут стали местами диспуты возникать - имело ли смысл менять одного презерватива на другого.
Для того, чтоб правильно ответить на этот вопрос, надо иметь воображение представить себе товарища Потроха, хотевшего оседлавшего таки второй срок.
Происходило бы ровно то же, что происходит сейчас, только все было бы чуть строже, грустнее и пафоснее.
Отэто бы мы прорыгались. Вот со старта.
Потому что те, кто реально руководят страной, как держали за яйца жадного Петю, так и держат тупого Вову за то же причинное место. Ну, и продолжают рейдерить, разваливать страну и трахать население, так как больше трахать в стране уже не кого.
Приученные воровать - работать не будут.
А вверху - все свои, все пауки, а банка, цуко, не закрытая. И падальщиков, слетающихся на мертвечину, с каждым годом только прибывает. Импортных, колерованых, что по итогу сожрут тут и местную босоту, и страну целиком.
Но я вам, сограждане, ни разу не сочувствую. (Ну... Кроме отдельной категории, им - таки да).
У вас три (!) раза было перед глазами и достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти. Вы три раза выбирали говно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного.
🤣🤣