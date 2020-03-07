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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Fitch (96) рейтинг (1287)

 Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины "B" с положительным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз положительный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Позитивный прогноз отражает ожидания Fitch, что продолжение взаимодействия с МВФ в рамках новой многолетней программы поможет поддержать устойчивое снижение рисков рефинансирования за счет облегчения доступа к дополнительному внешнему финансированию, укрепления макрофинансовой стабильности и устойчивости бюджета, а также уменьшить возможности для реформирования", - говорится в сообщении.

Согласно ему, рейтинг Украины отражает многостороннюю поддержку и низкий уровень госдолга и одновременно высокие потребности в финансировании, связанные с крупными выплатами по долгу, уязвимый, хотя и улучшающийся, банковский сектор и слабые показатели управления.

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"Украина добилась значительного прогресса в получении законодательного одобрения для ряда реформ, которые, если они будут эффективно и надежно реализованы, могли бы помочь устранить структурные недостатки, которые влияют на перспективы роста и качество институтов", - считает Fitch.

По его мнению, задачи нового правительства во главе с Денисом Шмыгалем состоят в том, чтобы избежать неопределенности в отношении преемственности экономической политики, обеспечить плавный переход в переговорном процессе к новой программе МВФ и укрепить доверие к приверженности администрации президента Владимира Зеленского реформам.

Исходный сценарий Fitch состоит в том, что Украина получит окончательное одобрение совета директоров МВФ новой программы EFF в первом полугодии 2020 гола, но нельзя исключать дальнейшие задержки. Риски, связанные с утверждением и осуществлением EFF, обусловлены слабым послужным списком Украины при завершении предыдущих программ, потенциально негативными судебными решениями, которые приводят к срыву реформ, рискам исполнения после того, как реформы будут одобрены в парламенте, разрушительным изменениям в кабинете министров, потенциальной фрагментации представительства президентской партии в Раде и влиянию все еще влиятельных олигархов и других корпоративных интересов, отмечает Fitch.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180037
 
 
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Колесо ещё крутится, но хомячок уже выпал и похоже сдох.
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Тобто грошей нема, але ви тримайтеся.
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До чого тут соєві, якщо грошей не дають зебобікам?
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Это пока до первых очередных выплат по обязательствам вернее НЕ ВЫПЛАТ.
Уже скоро
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В таких структурах не буває нічого миттєвого. Цей прогноз був складений ще тиждень тому. А за цей тиждень відбулись зміни на Печерську.
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