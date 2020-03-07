 Чумак об отставке Рябошапки: 16 марта будет суд по делу реприватизации "одного большого банка". Поэтому нас нужно было выбросить. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Чумак заявил: "Говорили о национализации одного большого банка. Да? А вы помните, кому принадлежит этот банк? А вы помните, какая большая группа депутатов у этого человека, кому принадлежал банк?".
Его перебил ведущий Савик Шустер, который заявил: "Называйте фамилии или я это должен делать".
Чумак ответил: "Я не могу. Я по этическому поведению прокурора не могу называть фамилии. Вы же все равно знаете".
"Человек очень похожий на Коломойского", - подсказал пристутсвующий в студии Георгий Тука.
И.о. генпрокурора продолжил: "Из-за этического поведения я не могу. Потому что когда я говорю это как должностное лицо, я действую неправильно с точки зрения прокурорской этики. А вы знаете этого человека".
"И вот ситуация такая, что 16 числа этого месяца - вы хорошо это знаете, господин министр, правда? (Чумак обратился к министру финансов Игорю Урбанскому) - у нас состоится опять-таки судебное заседание. Почти финальное. И если оно там пройдет все, то вернуть его (банк) собственнику бывшему будет невозможно. Поэтому нас нужно было выбросить", - резюмировал Чумак.
завтра перевожу счет с Привата в Ощадбанк !
"два-два-два, три-три-три, три-три-три, два-два-два.
экономический кризис+коронавирус+реприватизация Привата+дефолт = раскачивающаяся на весеннем ветру ЗЕлень
Вот же шо тварюка. Вступил в преступный сговор с криминальным олигархом.
зэурод идёт на рекорд - решил в своём резюме собрать кейс по всем возможным в УК составам должностных преступлений, а также преступлений против государственности и основ национальной безопасности, ну и финансовых тоже. Бедная мама риммма...
"Фінанси та Кредит" - кинув нєпадєцкі вкладників..
І шо?? Пазвані мнє пазвані- слова ЗЕ..
А на КРАЗах ще катався, краще б репратизувався, мля!
🤣🤣
Ара рюкзак - тоже со своим банком людишек подобно ющу ( с его «украиной») нехило киданул. «Бизнес» - как он есть
змушений знову їх дустом
За період президентства в "ЄЕСУ" Тимошенко вивела за кордон понад мільярд доларів - Омельченко
Бохиню Ю Президентом не обрали
Теперь дефолт и всё пойдет в разнос.
А победит Путин.
ну шо, лохи, как вам сериал?
Ну, не могут же они одной рукой ре-приватизировать Приват, а другой - вести переговоры с МВФ:
"Вчерашний разговор Уманского с представителем МВФ в Украине закончился ничем. Люнгман хладнокровно повторил требования МВФ. Уманкий попросил Люнгмана поговорить с руководством МВФ для организации визита правительственной делегации в США , чтобы объясниться в МВФ."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Послушайте, такое "раздвоение личности", да на государственном уровне - это не есть гуд.
Боюсь, что витаминки не помогут.
Может, галоперидолу?
А что они(команда Рябошапки) сделала?Почистили верхушку прокуратуры от такого говнеца как Бенин прокурор Кулик.Да разве Кулик только Бенин?Он и на Пецю "гарно" працював,пока Пеця при власти был.
В кои то веки у нас появился нормальный генпрокурор с отличной командой,и его убрали.Да ничего,по крайней мере я увидел,что если захотеть,то и в прокуратуре можно навести порядок.А если в прокуратуре можно,то можно и в судах.Только этим надо заниматься,и этого надо хотеть на деле,а не на словах,как Зеленский,а до него Порошенко.
кому невідомо.
Чумак у ГЕНПРОКУРАТУРІ ОТРИМАВ ПРИЗВІСЬКО 'Вільна каса'
ще раз: руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
дуже небезпечна ситуація настала...: медведчуки, партнови, рабіновичі з вілкулами чомусь "притаїлись"...або щось "пиляють" або знову плетуть якісь інтриги...