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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Коломойский (1289) Чумак (157) Приватбанк (590)

 Чумак об отставке Рябошапки: 16 марта будет суд по делу реприватизации "одного большого банка". Поэтому нас нужно было выбросить. ВИДЕО

И.о. генерального прокурора Виктор Чумак обнародовал свою версию отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Чумак заявил: "Говорили о национализации одного большого банка. Да? А вы помните, кому принадлежит этот банк? А вы помните, какая большая группа депутатов у этого человека, кому принадлежал банк?". 

Его перебил ведущий Савик Шустер, который заявил: "Называйте фамилии или я это должен делать".

Чумак ответил: "Я не могу. Я по этическому поведению прокурора не могу называть фамилии. Вы же все равно знаете". 

"Человек очень похожий на Коломойского", - подсказал пристутсвующий в студии Георгий Тука. 

И.о. генпрокурора продолжил: "Из-за этического поведения я не могу. Потому что когда я говорю это как должностное лицо, я действую неправильно с точки зрения прокурорской этики. А вы знаете этого человека".

"И вот ситуация такая, что 16 числа этого месяца - вы хорошо это знаете, господин министр, правда? (Чумак обратился к министру финансов Игорю Урбанскому) - у нас состоится опять-таки судебное заседание. Почти финальное. И если оно там пройдет все, то вернуть его (банк) собственнику бывшему будет невозможно. Поэтому нас нужно было выбросить", - резюмировал Чумак. 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3180036
 
   
 Топ комментарии
 
16 марта Зе подтвердит, что он -- шавка Бени.
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И при чем здесь мальчик зиленский, спросите вы....
Вот же шо тварюка. Вступил в преступный сговор с криминальным олигархом.
зэурод идёт на рекорд - решил в своём резюме собрать кейс по всем возможным в УК составам должностных преступлений, а также преступлений против государственности и основ национальной безопасности, ну и финансовых тоже. Бедная мама риммма...
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сами зебики говорят что зе это коломой
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сами зебики говорят что зе это коломой
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спасибо, мил человек за информацию !!!!!

завтра перевожу счет с Привата в Ощадбанк !
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А все деньги со счета, для ещё большей надежности, лучше перевести на мою карточку. Даю номер.
"два-два-два, три-три-три, три-три-три, два-два-два.
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Чумак йшов на вибори Президента в команді Гриценка, тому це не людина Коломойського! Чумак має арештувати Коломойського за розкрадання в Приватбанку!
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Як він його арештує, якщо бєня, разом з гідрантом, гроші крали?
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Фиг найдешь теперь кто голосовал за Зе, все на морозе.
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а потом раскачивающаяся на весеннем ветру ЗЕлень 16 марта будет суд по делу реприватизации "одного большого банка". Поэтому нас нужно было выбросить, - Чумак об отставке Рябошпки - Цензор.НЕТ 1094
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Сподівались світовою кризою та короновірусом прикритись, а ті суки все не нападають і не нападають.
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16 марта Зе подтвердит, что он -- шавка Бени.
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эффект мультипликации:
экономический кризис+коронавирус+реприватизация Привата+дефолт = раскачивающаяся на весеннем ветру ЗЕлень
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а до сих пор еще есть люди (из вменяемых), которые веруют в иное?
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И при чем здесь мальчик зиленский, спросите вы....
Вот же шо тварюка. Вступил в преступный сговор с криминальным олигархом.
зэурод идёт на рекорд - решил в своём резюме собрать кейс по всем возможным в УК составам должностных преступлений, а также преступлений против государственности и основ национальной безопасности, ну и финансовых тоже. Бедная мама риммма...
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все верно...- и как только Родители будут "эвакуированы" с Украины, а время придет, станет понятно, что зЭкоманда становится на "лыжи"....
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"Приват" був краще , чим зараз..
"Фінанси та Кредит" - кинув нєпадєцкі вкладників..
І шо?? Пазвані мнє пазвані- слова ЗЕ..
А на КРАЗах ще катався, краще б репратизувався, мля!
🤣🤣
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Жеваго кидать начал еще при жульке и под ее прикрытием (она давала ему рефинансирование) - и не только он. Фирташ, укргазбанк, форум, дельта банк - там овердохера тогда на жулькином рефинансе за откат народу на многие сотни лямов $ нажилось.
Ара рюкзак - тоже со своим банком людишек подобно ющу ( с его «украиной») нехило киданул. «Бизнес» - как он есть
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Жулька - це твоя мама, дебіл малолітній? А Ю. В. Тимошенко забрала на нашу користь у Фірташа 11 млрд. куб. газу, у Рінатки - шельф Чорного моря і Криворіжсталь, а Беня в разі її приходу до влади взагалі сказав, що емігрує. За це Юлю і посадив Яник. Доперло,засранець? Мозку нема, то не смерди!
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Криворіжсталь забрала не Юля,а В.Ющенко,знаток сраний.Зусунь свою "газовую гангрену" собі в сраку,разом з Газовою угодою Тимошенко-Путін з ціною на газ 450дол/1000м.куб.і збитками для Украіни в розмірі 32млрд.дол..
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Олександр, что ты мелешь? Криворожсталь вернула Тимошенко. Или ты бот?
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забыл добавить контракт с рашей по газу который принес убытков украине на сотню миллиардов))) а фирташ отсудил деньги за 11 млрд, и мы все их отдали фирташу, ну это так , мелочи
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Контракт по газу приніс Україні користь, ми виграли стокгольмський арбітраж, була сама менша ціна в Європі, а що обрані тобою президенти і їхні коболєви грабують нас, то не вина Юлі. Так що їхні побрехеньки про "поганий" контракт будеш розказувати своїм внукам. Доперло,ідіот?
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ЮЛЯ никогда не забирала у ахметова криворожсталь.. "забирала типа"у зятя кучмы отдав ему при этом 5 миллиадов зелени.. потом продала индусу за 14 млд но куда делись деньги эти НИКТО НЕ знает кроме бомжеватой юли
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ви нелюди.. Чумак про відставку Рябошапки: 16 марта буде суд у справі реприватизації "одного великого банку". Тому нас потрібно було викинути - Цензор.НЕТ 3707
Бохиню Ю Президентом не обрали
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Ля ****,не пізді,бот російський про В.Ющенко.Він(Ющенко)був першим заступником Агропромбанку Украіна в 1992році. З січня 1993р.-В.Ющенко вже Голова НБУ А банк ліквідовано в 2001році.
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До посади Голови НБУ, Ющенко поклав банк "Україна".
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16 березня знаменна дата. Рехверендум на Кримі і ще дещо.
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"Зробимо їх разом ще раз." И.В.Коломойский
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вони, зебіли, збираються їхати в Вашингтон домовлятися з МВФ???
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Чума такая же тупая гнида, как и остальные рыжекепки/дрыстайки/безсмертные - сначала самозабвенно и с упоением накидываются и лижут. А потом возмущаются, что говно зеленского невкусное
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Митенька ну ты и тормоз! Эти картинки надо было постить год назад! До тебя как до жирафа доходит!
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Никогда не поздно, может одноклеточные зебилы что то подозревать начнут.
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Между Украиной и Коломойским Зеленский выбрал Коломойского.
Теперь дефолт и всё пойдет в разнос.
А победит Путин.
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Ничего он не выбирал, он просто делает то, что ему сказал его хозяин.
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а выйдет пшик опять приват оставят в госсобственности. всё будет по прежнему.
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Чумак, а с предателями всегда так поступают)))
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От гниды,а когда будет заседание суда о возрате 5,5 миллиардов долларов уворованных Коломойским и Боголюбовым из Приватбанка? Вопрос,к сожалению ,риторический.Если при Порошенко не смогли это сделать,тем более этого не будет при Зеленском.
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А вообще Чумак справился со своими должностными обязанностями? Если отбросить эту новость по Привату то что Чумак сделал за все время на посту?
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Чумак сделал ВСЁ что от него ожидал ЗЕ. ... Ничего. :
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Ой, да ладно. Отстранили, потому что тормозили дела.
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16 марта спустя 6 лет, пройдет рефрендум по присоединению уже все Украины к московии.. возврат банка - это конец с мвф. это значит только рф..
ну шо, лохи, как вам сериал?
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Надо честно признаться, что процентов 25-30 зеизбирателей об этом и мечтали давно. Остальные или просто приколисты, или любители жрать, спать и "Сватов".
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Витаминок, что ли, какие попить Слугам Народа, для улучшения работ мозга.
Ну, не могут же они одной рукой ре-приватизировать Приват, а другой - вести переговоры с МВФ:
"Вчерашний разговор Уманского с представителем МВФ в Украине закончился ничем. Люнгман хладнокровно повторил требования МВФ. Уманкий попросил Люнгмана поговорить с руководством МВФ для организации визита правительственной делегации в США , чтобы объясниться в МВФ."

(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Послушайте, такое "раздвоение личности", да на государственном уровне - это не есть гуд.
Боюсь, что витаминки не помогут.
Может, галоперидолу?
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За Рябошапкой ушли Касько.Осталось уйти Трепака и Виктора Чумака и усеее,приплыли.
А что они(команда Рябошапки) сделала?Почистили верхушку прокуратуры от такого говнеца как Бенин прокурор Кулик.Да разве Кулик только Бенин?Он и на Пецю "гарно" працював,пока Пеця при власти был.
В кои то веки у нас появился нормальный генпрокурор с отличной командой,и его убрали.Да ничего,по крайней мере я увидел,что если захотеть,то и в прокуратуре можно навести порядок.А если в прокуратуре можно,то можно и в судах.Только этим надо заниматься,и этого надо хотеть на деле,а не на словах,как Зеленский,а до него Порошенко.
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Щас Портнов в судах такой порядок наведет, что какая нибудь Венесуэла раем покажется.
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будут подписывать Украину под дефолт,который за собой может понятуть вже не Майдан,а Коліївщину в Україні
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повідомляю..
кому невідомо.

Чумак у ГЕНПРОКУРАТУРІ ОТРИМАВ ПРИЗВІСЬКО 'Вільна каса' Чумак про відставку Рябошапки: 16 марта буде суд у справі реприватизації "одного великого банку". Тому нас потрібно було викинути - Цензор.НЕТ 1775
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я знову ж, в 3409-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!

ще раз: руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)

дуже небезпечна ситуація настала...: медведчуки, партнови, рабіновичі з вілкулами чомусь "притаїлись"...або щось "пиляють" або знову плетуть якісь інтриги...
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Мухи отдельно..котлеты тоже. Не надо смешивать..отмазки от негодяев приспособленцев.
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Кажуть, що бородатій потворі "приват" потрібен, щоб відкликати позови проти нього. "Коломойский о дефолте для Украины: основные месседжи олигарха" https://www.youtube.com/watch?v=9xw2sw2hqkw
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