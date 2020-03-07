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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1289) Чумак (157) Приватбанк (590)

 16 марта будет суд по делу реприватизации "одного большого банка". Поэтому нас нужно было выбросить, - Чумак об отставке Рябошпки. ВИДЕО

И.о. генерального прокурора Виктор Чумак обнародовал свою версию отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Чумак заявил: "Говорили о национализации одного большого банка. Да? А вы помните, кому принадлежит этот банк? А вы помните, какая большая группа депутатов у этого человека, кому принадлежал банк?". 

Его перебил ведущий Савик Шустер, который заявил: "Называйте фамилии или я это должен делать".

Чумак ответил: "Я не могу. Я по этическому поведению прокурора не могу называть фамилии. Вы же все равно знаете". 

"Человек очень похожий на Коломойского", - подсказал пристутсвующий в студии Георгий Тука. 

И.о. генпрокурора продолжил: "Из-за этического поведения я не могу. Потому что когда я говорю это как должностное лицо, я действую неправильно с точки зрения прокурорской этики. А вы знаете этого человека".

"И вот ситуация такая, что 16 числа этого месяца - вы хорошо это знаете, господин министр, правда? (Чумак обратился к министру финансов Игорю Урбанскому) - у нас состоится опять-таки судебное заседание. Почти финальное. И если оно там пройдет все, то вернуть его (банк) собственнику бывшему будет невозможно. Поэтому нас нужно было выбросить", - резюмировал Чумак. 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3180036
 
 
 Топ комментарии
 
16 марта Зе подтвердит, что он -- шавка Бени.
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сами зебики говорят что зе это коломой
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сами зебики говорят что зе это коломой
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спасибо, мил человек за информацию !!!!!

завтра перевожу счет с Привата в Ощадбанк !
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Фиг найдешь теперь кто голосовал за Зе, все на морозе.
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а потом раскачивающаяся на весеннем ветру ЗЕлень 16 марта будет суд по делу реприватизации "одного большого банка". Поэтому нас нужно было выбросить, - Чумак об отставке Рябошпки - Цензор.НЕТ 1094
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Сподівались світовою кризою та короновірусом прикритись, а ті суки все не нападають і не нападають.
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16 марта Зе подтвердит, что он -- шавка Бени.
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эффект мультипликации:
экономический кризис+коронавирус+реприватизация Привата+дефолт = раскачивающаяся на весеннем ветру ЗЕлень
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И при чем здесь мальчик зиленский, спросите вы....
Вот же шо тварюка. Вступил в преступный сговор с криминальным олигархом.
зэурод идёт на рекорд - решил в своём резюме собрать кейс по всем возможным в УК составам должностных преступлений, а также преступлений против государственности и основ национальной безопасности, ну и финансовых тоже. Бедная мама риммма...
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"Приват" був краще , чим зараз..
"Фінанси та Кредит" - кинув нєпадєцкі вкладників..
І шо?? Пазвані мнє пазвані- слова ЗЕ..
А на КРАЗах ще катався, краще б репратизувався, мля!
🤣🤣
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Жеваго кидать начал еще при жульке и под ее прикрытием (она давала ему рефинансирование) - и не только он. Фирташ, укргазбанк, форум, дельта банк - там овердохера тогда на жулькином рефинансе за откат народу на многие сотни лямов $ нажилось.
Ара рюкзак - тоже со своим банком людишек подобно ющу ( с его «украиной») нехило киданул. «Бизнес» - как он есть
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16 березня знаменна дата. Рехверендум на Кримі і ще дещо.
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вони, зебіли, збираються їхати в Вашингтон домовлятися з МВФ???
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Чума такая же тупая гнида, как и остальные рыжекепки/дрыстайки/безсмертные - сначала самозабвенно и с упоением накидываются и лижут. А потом возмущаются, что говно зеленского невкусное
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