 16 марта будет суд по делу реприватизации "одного большого банка". Поэтому нас нужно было выбросить, - Чумак об отставке Рябошпки. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Чумак заявил: "Говорили о национализации одного большого банка. Да? А вы помните, кому принадлежит этот банк? А вы помните, какая большая группа депутатов у этого человека, кому принадлежал банк?".
Его перебил ведущий Савик Шустер, который заявил: "Называйте фамилии или я это должен делать".
Чумак ответил: "Я не могу. Я по этическому поведению прокурора не могу называть фамилии. Вы же все равно знаете".
"Человек очень похожий на Коломойского", - подсказал пристутсвующий в студии Георгий Тука.
И.о. генпрокурора продолжил: "Из-за этического поведения я не могу. Потому что когда я говорю это как должностное лицо, я действую неправильно с точки зрения прокурорской этики. А вы знаете этого человека".
"И вот ситуация такая, что 16 числа этого месяца - вы хорошо это знаете, господин министр, правда? (Чумак обратился к министру финансов Игорю Урбанскому) - у нас состоится опять-таки судебное заседание. Почти финальное. И если оно там пройдет все, то вернуть его (банк) собственнику бывшему будет невозможно. Поэтому нас нужно было выбросить", - резюмировал Чумак.
завтра перевожу счет с Привата в Ощадбанк !
экономический кризис+коронавирус+реприватизация Привата+дефолт = раскачивающаяся на весеннем ветру ЗЕлень
Вот же шо тварюка. Вступил в преступный сговор с криминальным олигархом.
зэурод идёт на рекорд - решил в своём резюме собрать кейс по всем возможным в УК составам должностных преступлений, а также преступлений против государственности и основ национальной безопасности, ну и финансовых тоже. Бедная мама риммма...
"Фінанси та Кредит" - кинув нєпадєцкі вкладників..
І шо?? Пазвані мнє пазвані- слова ЗЕ..
А на КРАЗах ще катався, краще б репратизувався, мля!
🤣🤣
Ара рюкзак - тоже со своим банком людишек подобно ющу ( с его «украиной») нехило киданул. «Бизнес» - как он есть