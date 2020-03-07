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Все про:Житомир (497) убийство (5522) волонтеры (1981)

 Волонтера Олега Котенко нашли убитым в Житомире

В Житомире в подъезде дома нашли застреленным предпринимателя, волонтера и бывшего военнослужащего 95-й бригады Олега Котенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"6 марта в Житомирский отдела полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельным ранением в подъезде одного из домов областного центра", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что погибшим является частный предприниматель 1973 года рождения. Рядом с телом находилась зарегистрированное оружие, владельцем которого он был.

По информации полиции, зафиксированные в ходе первоочередных мероприятий обстоятельства свидетельствуют о самоубийстве.

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Жительница Житомира Галина Ковальчук написала в Facebook, что мертвым нашли Олега Котенко.

"Олег Котенко. Человек. Разведчик. Волонтер. Строитель. Друг, которого сегодня не стало. Ты бесконечно храбрый, сильный и честный. Ничего себе, все людям. Ты безгранично любил свою семью, своих девочек и работу, от которой горели глаза. Ты вдохновлял и всегда имел миллионы планов и замыслов. Нету слов. Все. В случайности не верю, не верю", - отметила Ковальчук.

О погибшем известно, что у него остались жена и две дочери.

Полиция начала уголовное производство по факту гибели и выясняет все обстоятельства происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/n3180035
 
 
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А Портнов всем угрожал в фейсбуке . арестовать Портнова !
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Как можно иметь любимую семью и двоих детей и при этом покончить с собой? Больной он был что ли? Так вроде характеризуют тоже как положительного человека.. странно.
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к тому же еще и в подъезде, вообще не похоже на правду.
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Та отож. Саме у під'їздах кіллери, як раз і підстерігають свою жертву.
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Портнов мразота ,угрожал разобраться со всеми патриотами …
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при зебиках убивают волонтеров и патриотов, а они защищают коцапских журналистов
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По данным пресс-службы прокуратуры Украины в Луганской области потери ВСУ за два месяца только в одной Луганской области составили 30 человек погибших 63 раненных. это больше чем официальные данные от штаба ООС за аналогичный период по всей зоне ООС. https://v-variant.com.ua/lug_obl/incidents/94747-s-nachala-goda-v-oos-na-luganschine-pogiblo-30-*******.html и вот.. https://lug.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=268326&fbclid=IwAR1ZYG4mooriG6rf2LXkF1w4bhTFKPaOcMvojEqzBmT-C3cQEzXXcajztzE.
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Самоубийство в подъезде???!.......
Бред!.......
Родным и близким искренние соболезнования......
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-нашли убитым в Житомире
-обстоятельства свидетельствуют о самоубийстве
Волонтера Олега Котенко нашли убитым в Житомире - Цензор.НЕТ 2353

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Та то або лахта, або сепар з ОРДЛО.
Після питання про ПРУФ, зливаються.
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Осталось только уточнить: это Порошенко был министром МВД или Аваков стал президентом?
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ДРГ РФ, они вольготно себя чувствуют в Украине.
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Настоящий Украинец в своей стране должен таксовать, а жиды должны с него три шкуры сдирать.
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Оце нічого йому було робити як стрілятись в під"їзді.
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