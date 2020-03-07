 Волонтера Олега Котенко нашли убитым в Житомире

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
"6 марта в Житомирский отдела полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельным ранением в подъезде одного из домов областного центра", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что погибшим является частный предприниматель 1973 года рождения. Рядом с телом находилась зарегистрированное оружие, владельцем которого он был.
По информации полиции, зафиксированные в ходе первоочередных мероприятий обстоятельства свидетельствуют о самоубийстве.
Жительница Житомира Галина Ковальчук написала в Facebook, что мертвым нашли Олега Котенко.
"Олег Котенко. Человек. Разведчик. Волонтер. Строитель. Друг, которого сегодня не стало. Ты бесконечно храбрый, сильный и честный. Ничего себе, все людям. Ты безгранично любил свою семью, своих девочек и работу, от которой горели глаза. Ты вдохновлял и всегда имел миллионы планов и замыслов. Нету слов. Все. В случайности не верю, не верю", - отметила Ковальчук.
О погибшем известно, что у него остались жена и две дочери.
Полиция начала уголовное производство по факту гибели и выясняет все обстоятельства происшествия.
Бред!.......
Родным и близким искренние соболезнования......
-обстоятельства свидетельствуют о самоубийстве
Після питання про ПРУФ, зливаються.